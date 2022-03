Mišljenje: EU i Ukrajina – pobjeda sumnjičavaca

Svakodnevno Putin za izvezenu naftu i plin dobije oko milijardu eura, tako se procjenjuje. A što više cijene rastu to brže se puni njegova ratna blagajna. Ali, Njemačka i druge zemlje i dalje odbacuju bojkot, kažu da bi to bilo preskupo za vlastito gospodarstvo. A na želju Ukrajine za članstvom Europljani nisu pronašli nikakav odgovor osim uobičajenih diplomatskih floskula.

Postojao je rascjep između novih i starih članica i vođena je duga rasprava o tomu kakav bi signal EU mogao poslati Ukrajini glede njezine želje za članstvom. Svi znaju da se tu radi o simboličnoj gesti. O tomu da se napaćenim ljudima da nadu i osjećaj da ih Europa prihvaća. Jer, upravo je ta politička orijentacija te zemlje prema Zapadu ono zbog čega oni sad plaćaju strahovitu cijenu.

Bijedna argumentacija prema zemlji u ratu

Ali, istočni Europljani, koji su htjeli jače izaći u susret svojoj susjednoj zemlji, nisu uspjeli zbog otpora Nizozemske i drugih članica, koje se pozivaju na pravila EU-a: na to da se ne može praviti iznimke i da takav pristup traje puno godina. To je bijedna argumentacija prema zemlji koju Rusija upravo bombama pretvara u prah i pepeo. Ali, oni oprezni i sumnjičavi u Europskoj uniji su pobijedili. Ukrajinski predsjednik Zelenski rekao je na kraju da je razočaran rezultatom. On za to stvarno ima razloga!

Predsjednici vlada EU-a još uvijek se hvale oštrim sankcijama koje su protiv Rusije uveli odmah nakon početka rata. A s daljnjim zavrtanjem vijka sankcija još će biti blokirano nekoliko banaka, još će nekoliko oligarha biti stavljeno na crnu listu. To srednjoročno i dugoročno šteti ruskom gospodarstvu, ali na Vladimira Putina ne ostavlja ni najmanji dojam. U svakom slučaju nije dovoljno da ga potakne na prekid vatre ili dolazak za pregovarački stol.

Umjesto toga on svakodnevno čini nove ratne zločine, bombardira civilno stanovništvo, ispaljuje rakete na kolone za evakuaciju, rodilišta i dječje vrtiće. To je strategija spaljene zemlje. A pritom Europljani njegovu ratnu blagajnu svakodnevno pune s oko milijardu eura, jer i dalje od njega kupuju naftu i plin.

Neće biti bojkota energenata

Kad ako ne sad bi bio trenutak da se Putinu zavrne slavinu? Ali i ovdje vlastita korist ima prednost pred moralom. To bi osjetno štetilo njemačkom gospodarstvu, kaže savezni kancelar Olaf Scholz. Mađarska, Bugarska i druge zemlje također to odbijaju jer su previše ovisne o isporukama iz Rusije. Čak i ako je većina njemačkih građana u međuvremenu za takav bojkot – kod onih koji vladaju su jači oprez i strah.

Barbara Wesel

Vjerojatno će obustava na kraju ipak doći, ako najprije Ukrajina bude potpuno pretvorena u prah i pepeo, ako broj mrtvih bude nepodnošljiv, a broj izbjeglica gotovo nesavladiv. Ali, tada će biti prekasno. Sad bi te posljednje sankcije možda mogle još djelovati. Umjesto toga Europljani Putinu pomažu da pobijedi u svom ratu. Tu ništa ne mijenjaju hrabre poruke ukrajinskog predsjednika.

Čovjek se mora pitati i koliko je pametno bilo od početka isključivati zonu zabrane letenja iznad Ukrajine. Tu su se članice EU-a, koje su većinom i članice NATO-a, brzo povukle zbog Putinovih uopćenih prijetnji atomskim raketama. Lukaviji stratezi bi to pitanje ostavili bez odgovora, jer predsjednici vlada su ovako jedno jasno rekli: što god se dogodi i koliko god stravično postalo stanje u Ukrajini mi ćemo uvijek biti samo promatrači!

EU se želi brinuti o sebi samoj

Na početku su se mogle čuti velike riječi, da je ovaj rat napad na cijelu Europu i njezinu sigurnost. EU iz toga zaključuje da se sad mora brinuti o sebi samoj, u svojoj gospodarskoj autonomiji, o svojoj obrani i svom položaju u svijetu. To nije krivo – naprotiv, jer geopolitički je godinama gotovo sve propušteno.

Ali, imajući u vidu tragediju u Ukrajini to je premalo. Na kraju su pobijedili sumnjičavci, oni oprezni i sitne duše. Oni tu zemlju prepuštaju Putinovim bacačima raketa i njegovim suludim idejama o ponovnoj uspostavi Ruskog carstva. EU šalje humanitarnu pomoć, oružje i zbrinjava izbjeglice – ali izgleda da Europska unija nije spremna na veći rizik i jači angažman. Idući tjedni i mjeseci će pokazati nije li to bila pogrešna kalkulacija.