MeToo u grčkom novinarstvu

Mnoge žene zaposlene u grčkim medijima suočavaju se s omalovažavanjem, uznemiravanjem i zlostavljanjem. To pokazuju rezultati istraživanja Balkanske istraživačke novinarske mreže (BIRN), objavljeni u prosincu 2022.

„Poslali smo pitanja na adrese šezdeset malih i velikih grčkih medijskih kompanija“, kaže za DW Eleni Stamatoku, autorica studije. Na pitanja je odgovorilo samo jedanaest medija. „Neki su nam rekli da nismo dobro istražili temu, jer nije bilo slučajeva zloupotrebe, drugi smatraju da su pitanja nerealna."

Odgovore je na kraju poslalo samo oko 40 ljudi, od kojih su 92 posto bile žene. Ali njihove informacije otkrivaju mnogo zastrašujućih podataka: 43 posto ispitanih osoba izjavilo je da su i sami bili žrtve incidenata seksualne prirode. 35 posto je bilo izloženo verbalnom uznemiravanju, 81 posto je doživjelo incidente na radnom mjestu, 51 posto ispitanih bili su žrtve svojih nadređenih.

Međutim, više od polovine žena nije prijavilo te slučajeve, jer su se bojale da neće dobiti podršku. Dvije trećine ispitanih je navelo da u medijima ne postoje mehanizmi za pomoć zaposlenima u podnošenju žalbi.

Seksualno uznemiravanje na radnom mjestu

Kao i u drugim profesijama, strah i stigma često obeshrabruju žrtve da prijave incidente. Ali čak i kada to urade, često ne nailaze na razumijevanje ili podršku svojih nadređenih ili kolega.

U opsežnom istraživanju, DW je razgovarao sa ženama koje su pogođene tim problemom u Grčkoj. Međutim, sve su htjele ostati anonimne. Zato se u nastavku navode samo njihovi inicijali.

52-godišnja novinarka D., na primjer, prekida šutnju nakon mnogo godina rada u medijima. O svojim iskustvima govori ekskluzivno za DW. Kaže da je karijeru započela kao vrlo mlada žena i s velikim entuzijazmom, jer je voljela pisati. Ali odmah na početku karijere bila je svjesna kako se mora ponaša da bi napredovala u svom poslu iz snova. „Slušaj, djevojčice“, rekao joj je šef kada je dobila prvi posao u medijima, „ako želiš napredovati u ovom poslu, moraš biti spremna na oralni seks dok ti koljena ne oteknu". Sve to pratio je nedvosmislen pokret rukom.

Mlada žena je bila šokirana, zbunjena i nije znala kako reagirati. Osim toga, D. za DW kaže da je atmosfera u mnogim medijima bila uvredljiva za novinarke. „Odrasla sam u novinarstvu gdje pišeš tekstove koje onda šalješ svom nadređenom. On onda uzme papir, zgužva ga i kaže: 'Ovo nije priča. Kakve mi informacije tu daješ? Ovo je ništa. Ti si ništa'.“

Jedan drugi šef, „koji je imao mnogo posla i nije mogao pratiti sve", jednom joj je predložio da istražuje i piše izvještaje za njega, a on će ispod toga staviti svoje ime i dati joj nešto novca. Najprije je to prihvatila, ali onda je od nje tražio i seksualne usluge za „šansu" koju bi joj ponudio. To je odbila, pa je bila prinuđena dati otkaz.

Neprijateljstvo prema ženama u redakcijama

E., iskusna novinarka koja prati politička zbivanja, koja je u ovoj profesiji više od 30 godina, kaže da je tijekom dugogodišnje karijere oko nje vladala seksistička atmosfera. „Uznemiravanje i napadi su bili prilično uobičajeni i shvatila sam da moram naučim živjeti s tim. To me je rastužilo i previše sam se često osjećala omalovaženom. Imala sam osjećaj da sam često bila viđena kao seksualni objekt ili kao glupa žena." Kolege i pretpostavljeni nisu bili zainteresirani cijeniti njezin rad. Sve u svemu, raspoloženje je bilo šovinističko i neprijateljsko prema ženama. „Prečesto, u previše medija, muški šefovi imaju više povjerenja u muške urednike i muškarce uopće.“

Zloupotrebe i uznemiravanje

I ona je tijekom svog novinarskog rada bila žrtva seksualnih napada, ali ne od strane novinara, već od strane političara koje je morala intervjuirati. „Dva puta sam se morala boriti da izađem iz ureda. Nije samo bilo flertovanje, već su me zgrabili i pokušali da me gurnu uz zid. Gurnuli su me i pokušali me dodirnuti". To joj se dogodilo dva puta. Jednom je s teškom mukom uspjela pobjeći. „Treći put je bio jedan vrlo, vrlo vulgaran ministar kod kojeg sam otišla razgovarati o jednoj temi. On mi je rekao: hajde sad da pustimo tu temu. Hajde da pričamo o vašim erogenim zonama. Upravo to mi je rekao.“ Ministar je to sebi uzeo za pravo iako mu novinarka za to nije dala nikakav povod. „Ušla sam kod njega, niti sam bila opuštena, niti sam počela zbijati šale. Ništa. Bila sam doista ozbiljna, došla sam obaviti svoj posao."

52-godišnja Z., također s dugogodišnjim iskustvom u novinarstvu, u razgovoru za DW se požalila da je kolega u jednoj medijskoj kući za koju je godinama radila masturbirao pred ženama kada ih je zatekao same. Kada je, u to vrijeme, mlada Z. nadređenima prijavila incident, oni je nisu podržali, već su se smijali i kazali: „Ma, on je takav“. Z. kaže da se s istim stvarima suočavaju mnoge njezine kolegice. Uz to, dotični kolega je dirao ženske zadnjice kad god je mogao i nikada nije bio opomenut ili kažnjen.

Prijetnje i ucjene

Iako T. nije bila direktno seksualno uznemiravana, bila je svjedok brojnih seksističkih šala, na primer o menopauzi. Za DW govori o takvim slučajevima: „Primijetila sam da nešto nije u redu, ali mi je bilo jako teško to definirati“. Dobivala je komentare o svom izgledu. Jednom ju je čak jedna šefica optužila da je provokativno obučena i zamolila je da izabere drugačiju odjeću. Na pitanje je li čula za bilo kakvo uznemiravanje, kaže da zna za kolegice koje su „dobile eksplicitne prijetnje i ucjene da se više nikada neće pojaviti na televiziji ako ne budu izlazile sa svojim šefovima i s njima imale seks".

Povodom svih tih optužbi DW se obratio najvećem grčkom novinarskom udruženju, ESIEA. Obećali su da će nam poslati odgovor, ali odgovora još nema.

