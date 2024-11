Angela Merkel uskoro pred Istražnim odborom o Afganistanu

Najpoznatija njemačka političarka pojavit će se kao posljednja svjedokinja pred Istražnim odborom Bundestaga o Afganistanu. Bivša kancelarka Angela Merkel trebala bi početkom prosinca objasniti zašto je njezina vlada u kolovozu 2021. bila potpuno iznenađena brzim preuzimanjem vlasti od strane radikalno islamističkih talibana te zašto je evakuacija njemačkih državljana i afganistanskih lokalnih suradnika djelomično protekla kaotično.

Prije bivše kancelarke bit će saslušana dva člana njezine tadašnje vlade: ministar vanjskih poslova Heiko Maas i ministar razvoja Gerd Müller. Socijaldemokrat (SPD) Maas je kratko prije ulaska islamista u glavni grad Kabul isključio mogućnost takvog scenarija.

Afganistanci pokušavaju dospjeti u zračnu luku u Kabulu (16. kolovoza 2021.) Foto: Reuters

Heiko Maas: "Pogrešno smo procijenili situaciju"

16. kolovoza 2021. šef diplomacije SR Njemačke morao je priznati: "Svi mi – vlada, obavještajne službe, međunarodna zajednica – pogrešno smo procijenili situaciju." Kako je do toga moglo doći, to do sada nijedan svjedok pred Istražnim odborom nije uvjerljivo objasnio. To vrijedi i za visokorangiranog službenik Ministarstva vanjskih poslova, koji je Afganistan napustio neposredno prije konačnog debakla.

"Nisam mogao ni pomisliti da će se to dogoditi tako brzo", rekao je tijekom svjedočenja u listopadu 2022. stručnjak kojega je Maas poslao u Afganistan. No tada je također dodao: "Sigurnosna situacija kontinuirano se pogoršavala." Ovu izjavu SPD-ov zastupnik u Istražnom odboru Jörg Nürnberger već je čuo od mnogih svjedoka. Ipak, više puta se govorilo i o ranim upozorenjima stranih obavještajnih službi o brzom napredovanju talibana.

Jörg Nürnberger: "Kancelarka se doista trudila" Foto: Photothek

Vlada je vjerovala pogrešnoj procjeni BND-a

No te informacije nisu bile izravno proslijeđene vladi, objašnjava Nürnberger u razgovoru za DW. Savezna obavještajna služba (BND), zadužena za prikupljanje informacija iz inozemstva, očito je procijenila situaciju drugačije. Sve prikupljene informacije su bile objedinjene u Ministarstvu vanjskih poslova. "Na kraju su se oslonili na procjenu BND-a prema kojoj se još uvijek ne očekuje brzo preuzimanje vlasti od strane talibana."

Do takve fatalne pogrešne procjene, prema Nürnbergeru, došlo je u svim resorima vlade uključenima u misiju u Afganistanu. Tako je i Ministarstvo razvoja, pod vodstvom člana CSU-a Gerda Müllera, još u kolovozu 2021. smatralo da može dulje ostati prisutno na terenu. "U skladu s tim, trudili su se što duže zadržati lokalne suradnike u zemlji", ističe Nürnberger.

"Kancelarka se doista trudila"

Ulogu Angele Merkel opisuje diferencirano. Na temelju dokumenata nije vidljivo da je tadašnja kancelarka imala koordinirajuću ili vodeću ulogu. Nije bio utvrđen njezin izravni utjecaj. Ipak, Nürnberger napominje da se zalagala za velikodušnu evakuaciju afganistanskih lokalnih suradnika. "Kancelarka se doista trudila."

Tadašnja kancelarka Angela Merkel na izvanrednoj sjednici Bundestaga o Afganistanu 25. kolovoza 2021. Foto: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Dana 5. prosinca Jörg Nürnberger i ostali članovi Istražnog odbora o Afganistanu imat će priliku izravno ispitati Merkel. Kako bi se pripremili mogli bi pročitati nekoliko stranica iz njezinih nedavno objavljenih memoara pod naslovom „Freiheit" (Sloboda). U svojoj autobiografiji Merkel piše da ju je 13. kolovoza 2021., dva dana prije konačne pobjede talibana, ministrica obrane Annegret Kramp-Karrenbauer telefonski informirala o zaoštravanju situacije oko Kabula.

Zeleno svjetlo za evakuaciju

Bivša kancelarka nadalje opisuje kako je reagirala na dramatičnu situaciju: "Sljedećeg jutra sam Annegret Kramp-Karrenbauer, u telefonskoj konferenciji s ostalim odgovornim ministrima, dala zeleno svjetlo za detaljnu pripremu operacije evakuacije."

Slike tisuća očajnih ljudi koji su pokušavali pobjeći od talibana obišle su svijet. Na to će Merkel vjerojatno biti podsjećena tijekom svog predstojećeg nastupa pred Istražnim odborom o Afganistanu.

Ovaj tekst je preveden s njemačkog jezika