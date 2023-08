Medvjedi odlučuju u izborima u Slovačkoj

Slovačka je zemlja u kojoj ne manjka problema. Tu je rat u nedalekoj Ukrajini - dobar dio građana je za Ukrajince, dok drugi pak nisu zaboravili svoju rusku braću iz sovjetskog doba. I kod gospodarstva se sve više osjeća razlika između imućnog i razvijenog zapada zemlje i sve siromašnijeg istoka. A i liberalno-konzervativna koalicija koja je 2020. došla na vlast je obećala sve i svašta, ali previše toga nije ispunila.

Ali kratko prije novih izbora ovog rujna, koji su postali nužni nakon niza kriza vladajuće koalicije, izgleda da u čitavoj državi postoji samo jedan, najveći problem: medvjedi. Već duže su mediji puni izvješća o napadima medvjeda na ljude kojih je zadnjih godina doista sve više. Posljednji incident se zbio prije par tjedana kad je jedan nesretnik jedva izvukao živu glavu iz kandži medvjeda.

U Slovačkoj još ima divljih predjela tako da ima dovoljno prostora za, kako se procjenjuje, oko 1.300 medvjeda. Ali da medvjed napada čovjeka iz čista mira, to je čudno. Foto: Karol Czinege/PantherMedia/IMAGO

Navala medvjeda

Baš sad u ljeto se čini kako slovački medvjedi nemaju pametnijeg posla nego napadati ljude. Tako se barem čini 20-godišnjem poljoprivredniku Kristianu Sedlaku koji imanje ima u selu Haj u središtu Slovačke, sjeverozapadno od općinskog središta Banske Bistrice. „Jedan medvjed je iz visoke trave skočio na mene. Uspravio se na stražnje noge i napao me, počeo me gristi i grepsti kandžama“, prenose svjedočanstvo poljoprivrednika gotovo svi mediji u zemlji. Da njegova majka Mihaela nije istrčala iz kuće i vilama otjerala medvjeda, on ne bi bio u prilici ispričati što mu se dogodilo...

Zoolozima i stručnjacima za divlje zvijeri ništa nije jasno: medvjed će se prije uplašiti i pobjeći od ljudi nego što će čovjek morati bježati od medvjeda. Da će medvjed iz šume doći u nečije dvorište da ga napadne... Jedino ako se medvjed osjeti ugroženim ili ako mu se čovjek našao kao prepreka onome što si je medvjed zabio u glavu, to onda može biti opasno.

Ali bliskih susreta s medvjedima, doduše ne uvijek tako dramatičnih kao sa Sedlakom, doista ima sve više. Najednom se medvjed šeće stambenim naseljem, izletnike iznenadi na šumskoj stazi u brdima... Doduše broj stvarnih napada medvjeda na ljude u Slovačkoj je manji od desetak godišnje, ali zabilježena je i jedna mrtva osoba. Još 2021. je kod Liptovske Luzne u središnjoj Slovačkoj nađen leš muškarca koji je očito loše prošao nakon susreta s medvjedom.

Najprije stranka bivšeg premijera Ficoa, a onda i sve ostale stranke se sad najprije bave medvjedima. Foto: Jaroslav Novák/TASR/dpa/picture alliance

Medvjed pišem, EU mislim...

Nakon medija i uoči izbora su sad i političkim strankama medvjedi izgleda postali najvažniji problem. Sve stranke imaju što reći o medvjedima, a oporbeni političar Richard Takač je tu potpuno jasan: „Zakonska zaštita medvjeda je izmakla kontroli, a i političari bi trebali početi koristiti zdrav razum i odrediti jasna pravila.“ Ali je prilično jasno što dopredsjednik populističke i Rusiji naklonjene stranke SMER i njen čelnik Robert Fico tu misle: na toliku zaštitu prirode i okoliša su ih natjerali „oni tamo“ u Bruxellesu, a tu nam ginu naši ljudi.

Medvjeđa realnost Slovačke je drugačija: doista u toj zemlji vjerojatno živi nekih 1.300 medvjeda, ali to nije životinja s velikim brojem mladunčadi tako da je i populacija razmjerno stabilna. Dozvole za odstrjel se izdaju izuzetno rijetko: još 2010. je ustrijeljeno 46 medvjeda, 2017. još samo 22, a od 2019. se smije ubiti deset medvjeda godišnje.

No 1.300 je ipak razmjerno velik broj životinja tako da su i susreti ljudi s njima u divljini praktično neminovni. A nakon tih incidenata se i među političarima širi panika. Nestranački ministar okoliša Milan Hrenko u ovoj tehničkoj vladi tvrdi: „Ljudi se već boje odlaziti na posao zbog medvjeda, sportaši izbjegavaju zalaziti u šumu, a i za poljoprivrednike je to problem.“ Predsjednik parlamenta Boris Kolar iz stranke Naša obitelj, koja je bila u vladajućoj koaliciji sve do konačnog sloma ovog proljeća, je izjavio kako se u Slovačkoj medvjedi moraju ukloniti s popisa zaštićenih životinja.

Dozvole za odstrijel medvjeda se u Slovačkoj doista izdaju izuzetno rijetko. Ali i populacija medvjeda je zapravo stabilna Foto: picture-alliance/dpa/Shimbun

Nešto je morala reći i liberalna predsjednica Zuzana Caputova koja „smatra opravdanima strahove stanovnika u brdima i šumama, jer susreti s medvjedima ponekad završavaju teškim ozljedama". Po njenom nalogu su uvedene i ophodnje policije i šumara koje bi trebale otjerati napasne medvjede, a ako je nužno, čak ih smiju i ustrijeliti.

Ne traže čovjeka, nego njegov otpad

No stručnjaci za životinje tu vide sasvim drugi problem: medvjed neće napasti čovjeka, ali to je životinja koja je odavno naučila kako je u ljudskom okolišu mnoštvo otpadaka za koje se vrijedi potruditi. U rubnim područjima je nužno strogo paziti da se ne ostavljaju otpaci hrane, a kante za smeće trebaju biti zatvorene i sigurne od znatiželjnih, ne baš slabašnih i prilično inteligentnih medvjeda. To je već odavno poznato na primjer i u nacionalnim parkovima u SAD-u gdje je najstrože zabranjeno tek tako bacati hranu. Jer ako se čovjek nađe medvjedu na putu prema slasnom zalogaju, to onda doista može biti opasno za nesretnika.

Divlje životinje su već odavno naučile kako u ljudskom okolišu ima mnoštvo ostavljenih poslastica. A u potrazi za takvom hranom ponekad stradaju životinje, ponekad očito i ljudi... Foto: picture-alliance/dpa/Polizei Schwandorf

Jaroslav Slastan, dobar poznavatelj tih životinja, ide i korak dalje: on smatra mogućim da i lovci namjerno hrane medvjede kako bi im bilo dozvoljeno ustrijeliti ih kao „problematične životinje“. Ali sve u svemu, za Slastana je tu samo jedno rješenje: „Ne treba više nuditi medvjedima nikakvu hranu. To je jedina mogućnost za izbjegavanje takvih problema.“