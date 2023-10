Washington: traži se nasljednik McCarthyja

Republikanci su u Zastupničkom domu američkog Kongresa smijenili vlastitog šefa. I uopće nemaju plan tko će biti McCarthyjev nasljednik. Što to znači za SAD? Što za pomoć Ukrajini?

U političkom Washingtonu trenutno vladaju bijes, prkos i zabrinutost. Po prvi put u povijesti SAD-a Zastupnički dom Kongresa nema predsjednika nakon što je osam republikanskih zastupnika (uz demokrate) glasalo za opoziv Kevina McCarthyja.

Newton Gingrich, ideolog konzervativaca, pozvao je republikance da izbace iz stranke vođu pobune kongresmena Matta Gaetza. On je antirepublikanac koji aktivno uništava konzervativni pokret, ocijenio je Gingrich za list Washington Post.

Drugi nisu otišli tako daleko, ali: osmorica republikanca moraju odgovarati za to što su stavili vlastite interese iznad interesa zemlje, rekao je republikanac iz New Yorka Mike Lawler za CNN. On smatra da bi oni trebali izgubiti svoja mjesta u odborima Kongresa i da se mora postaviti pitanje njihovog članstva u Zastupničkom klubu.

Kap koja je prelila čašu

Osam neistomišljenika dolaze uglavnom iz ultradesnog tabora zastupnika Republikanske stranke, koji je prije devet mjeseci prisilio McCarthyja da prođe kroz čak 15 krugova glasanja.

Kongresmen Matt Gaetz predvodio je grupu radikalnih republikanaca koja je, uz demokrate, glasala za smjenu McCarthyja Foto: Win McNameeGetty Images

Taj tabor je s njim dogovorio da se vladu Joea Bidena treba natjerati da troši znatno manje novaca i sada su smatrali da McCarthy nije ispunio taj njihov zahtjev. Osim toga, McCarthy je u subotu uz pomoć́ demokrata usvojio privremeni proračun kako bi spriječio blokadu vlade. Očigledno je to za njih bila kap koja je prelila čašu.

Demokrati se ne osjećaju odgovornima za kaos i kažu da je to stvar republikanaca i zato to oni moraju dovesti u red. Osim toga: pod McCarthyjem je od prvog dana vladao kaos, bilo je podjela i raznih poremećaja, ali rezultata nije bilo, ocijenio je zastupnik iz New Yorka Pat Ryan za CNN.

Demokrati su u manjini u Zastupničkom domu i također su glasali za opoziv McCarthyja, između ostalog i zato što je on pokrenuo postupak opoziva predsjednika Bidena.

Otvoreno pitanje financiranja Ukrajine

Kongres mora vladi do sredine studenoga odobriti proračun – koji ionako kasni. Sporna je, između ostalog, i pomoć́ Ukrajini.

Predsjednik Biden već je zatražio od Kongresa dodatnih 24 milijarde dolara. To je sada na ledu. A već odobrena sredstva toj zemlji u dogledno vrijeme će biti potrošena.

„Možemo izdržati još nekoliko mjeseci. Ali što će dalje biti s pomoći Ukrajini u velikoj mjeri ovisi o tome tko će biti sljedeći predsjednik Zastupničkog doma", rekao je za CNN Mark Esper, bivši ministar obrane u vladi Donalda Trumpa.

Većina zastupnika je glasala za smjenu Kevina McCarthyja Foto: U.S. House of Representatives/C-SPAN/Reuters

Tko umjesto McCarthyja?

Izbori za novog predsjednika Zastupničkog doma Kongresa bi mogli početi najranije sredinom sljedećeg tjedna. McCarthy je već potvrdio da se neće ponovo kandidirati. Za sada su podršku republikanaca zatražila dvojica njegovih stranačkih kolega.

Steve Scalise, lider republikanske većine u Zastupničkom domu, u srijedu je pismeno zamolio svoje kolege za podršku. „Sljedeće poglavlje neće biti lako, ali znam što znači boriti se i spreman sam za bitke koje su pred nama“, napisao je. „Ponizno tražim vašu podršku u ovoj misiji da budem vaš vođa Zastupničkog doma."

To je učinio i kongresmen Jim Jordan iz Ohioa, poznat kao lojalan Trumpu. On je najprije na pitanje novinara želi li se kandidirati za tu dužnost, odgovorio s „da“, a potom je i on stranačkim kolegama uputio pismo u kojem moli za podršku njegove kandidature. Jordan je i na čelu Odbora za pravosuđe, koji se bavi istragom o opozivu predsjednika Bidena.

Spominju se i druga imena – a među njima i ime bivšeg predsjednika Donalda Trumpa. To bi bilo moguće, jer predsjedavajući Zastupničkog doma ne mora biti iz redova zastupnika. Međutim, bivši predsjednik je u srijedu u New Yorku naglasio da je „u potpunosti" fokusiran na svoju predsjedničku kandidaturu za izbore 2024. godine.

