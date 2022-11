Mallorca: borba protiv izrabljivanja sobarica

Sara del Mar pomalo izgleda kao da joj je neugodno kada priznaje da je zdrava. „Ja sam rijetka iznimka", kaže ova 52-godišnjakinja, koja već 19 godina radi kao sobarica u istom hotelu u mjestu Magalauf na Mallorci. Unatoč svakodnevnim monotonim kretnjama, unatoč stalnom saginjanju i dizanju tereta, ona je do sada ostala pošteđena tipičnih profesionalnih bolesti: diskus hernije, sindroma karpalnog kanala ili tzv. teniskog lakta. Mnoge od 30.000 njezinih kolegica na Balearskim otocima nisu bile te sreće.

24 sobe za šest sati

Sara del Mar je već šest godina predsjednica udruge sobarica Kellys Union Baleares na Mallorci. „Kellys" je skraćenica španjolskog pojma „one koje čiste". U tom zanimanju praktički rade samo žene, a polovica njih su strankinje, procjenjuje del Mar. Ona mora svaki dan očistiti i pospremiti 24 sobe. Kaže da je to skoro nemoguće uspjeti za šest sati, koliko ima na raspolaganju. Del Mar priča kako ima kolegica koje dobivaju i znatno više posla. „Pritisak je ogroman. Mnoge od nas nemaju pauzu za ručak, čak ništa ne piju kada rade da ne bi gubile vrijeme odlaskom na WC."

Sara del Mar

Proteklih godina u Španjolskoj skoro nijedna skupina zaposlenika nije dobila toliko pozornosti kao sobarice. To pokazuje i činjenica da je španjolski premijer Pedro Sanchez početkom listopada, kada je službeno posjetio Mallorcu, primio predstavnice Kellysa. On im je obećao da će njegova vlada odlučno raditi na daljnjem poboljšanju njihovih uvjeta rada, priopćeno je nakon sastanka. I istaknuto: „Bez njih ne bi funkcionirala branša koja je toliko važna za naše gospodarstvo kao što je turizam."

Na prvi pogled ova je udruga postigla dosta toga nakon svog osnutka 2016. godine. Mnoga najčešća oboljenja su u međuvremenu priznata kao profesionalne bolesti. Tarifni ugovor za turističku branšu na Balearskim otocima, koji se odnosi i na njih, smatra se jednim od najpovoljnijih za zaposlenike u cijeloj Španjolskoj. S neto plaćom od 1.400 eura one su bolje plaćene nego mnogi drugi radnici na Mallorci.

Izrabljivanje španjolskih sobarica

Simbol jedne društvene skupine

Nedavno je vlada Balearskih otoka čak obvezala sve vlasnike hotela da nabave krevete čiju je visinu moguće regulirati, kako bi se sobaricama olakšao posao. Ta je odluka naišla na veliko nezadovoljstvo hotelijera, jer su za njezino izvršenje potrebne velike investicije. To nezadovoljstvo se osjeća i kada se kod udruge hotelijera na Mallorci zatraži komentar o položaju sobarica. Onda se dobije pomalo neljubazan odgovor da se ne priča ni o kuharima, recepcionarima ili konobarima. „Pa zašto onda o njima?"

No nakon što su se organizirale, sobarice su postale vrlo odlučne i nisu se dale samo tako otpraviti. „Mi smo postigle sve to, jer smo izašle na ulicu", kaže del Mar. „Mi smo organizirale demonstracije na velikim trgovima u svim važnim gradovima zemlje." Ali to nije jedini razlog, tvrde u odjelu za ravnopravnost u upravi Mallorce. Ondje smatraju da su sobarice dobile toliku pozornost javnosti jer predstavljaju društvenu skupinu koja je u Španjolskoj dugo bila zanemarena: žene koje uz velika odricanja i u teškim uvjetima rada riskiraju svoje zdravlje kako bi prehranile obitelj. Kada se španjolski premijer na Mallorci sastane s predstavnicama sobarica, onda tu veliku ulogu igra i simbolika.

Mallorca je omiljena turistička destinacija Nijemaca

Najvažniji zahtjev još nije ispunjen

No najvažniji zahtjev udruge Kellys Union Baleares još nije ispunjen. Ona traži da dnevnu normu više ne utvrđuju sami poslodavci, koji na sve načine pokušavaju smanjiti troškove osoblja. Umjesto toga, kaže del Mar, trebali bi postojati objektivni kriteriji za odgovor na pitanje koliko soba dnevno je prihvatljivo. Pridržavanje tog pravila trebalo bi kontrolirati jedno neovisno tijelo. Udruga je barem uspjela postići da se na Mallorci sada provodi jedna studija koja pokušava odgovoriti baš na to pitanje.

To što je Sara del Mar unatoč teškom poslu do danas ostala zdrava, možda je i posljedica njezine odlučnosti. Naime, kada je prije nekog vremena imala osjećaj da je norma u hotelu postala prenaporna, prijavila je svog poslodavca radnoj inspekciji. Nakon provedene kontrole dobila je za pravo. „Idući dan je zaposlena još jedna dodatna kolegica", priča Sara del Mar.

Izbjeglice u Španjolskoj - rješenje problema manjka osoblja u turizmu?

Pratite nas i na Facebooku, preko Twittera, na Youtubeu, kao i na Instagramu