"Make Europe Great Again": Mađarska priprema predsjedanje

Nije baš mnoge iznenadilo kada je Mađarska ovog tjedna obznanila službeni slogan s Trumpovim prizvukom, a u povodu njenog šestomjesečnog predsjedanja Europskom unijom. Ipak zbog "Make Europe Great Again" su se namrštila mnoga čela u Bruxellesu.

Mađarski ultranacionalistički, populistički premijer Viktor Orban, bliski saveznik bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa, najotvoreniji je euroskeptični čelnik u Europskoj uniji.

U proteklom desetljeću njegova se vlada sukobila s dužnosnicima EU-a i drugim državama članicama oko demokratskog nazadovanja na unutarnjopolitičkom planu, migracijama i, nedavno, vojne podrške Unije Ukrajini.

Budimpešta je često koristila svoj veto u ključnim glasanjima, odgađajući političke mjere kada su svi ostali bili spremni nastaviti ih. Bile su joj uskraćene milijarde eura sredstava EU-a zbog kršenja demokracije i vladavine prava, iako je dio toga u međuvremenu pušteno nakon provedenih reformi. Međutim samo prošlog tjedna Mađarska je kažnjena s 200 milijuna eura zbog kršenja zakona EU-a o azilu.

Pitanje sposobnosti za obavljanje predsjedavanja

Predsjedanje Vijećem EU-a šestomjesečno je rotirajuće mjesto koje obavlja 27 država članica. S obzirom na to da je uloga predsjedništva djelovati kao "pošteni posrednik" među članicama i izdići se iznad nacionalnih interesa te da je zemlja koja predsjeda odgovorna za promicanje zakonodavnog programa Unije, Europski parlament doveo je u pitanje sposobnost Budimpešte za obavljanje ovog zadatka.

Prošlog lipnja većina zastupnika EU-a donijela je rezoluciju u kojoj se pita "kako će Mađarska moći vjerodostojno ispuniti ovu zadaću 2024., s obzirom na njezino nepoštivanje zakona EU-a".

Ali ovaj neobvezujući prigovor nikada nije imao nikakvih posljedica.

Mađarska će 1. srpnja započeti predsjedavanje ministarskim sastancima i summitima, preuzimajući palicu od trenutnog predsjedavajućeg Belgije. Do kraja godine predstavljat će i druge države članice u pregovorima s Europskim parlamentom i Europskom komisijom, izvršnom vlasti Europske unije.

Šest mjeseci iznenađenja - Viktor Orban Foto: Attila Volgyi/Xinhua/IMAGO

„Pošteni posrednik" s trumpovski prizvukom

U utorak je na tiskovnoj konferenciji u Budimpešti mađarski ministar za pitanja EU-a Janos Boka obećao da će njegova zemlja biti produktivna. "Kao predsjedništvo bit ćemo pošteni posrednik koji radi lojalno sa svim državama članicama i institucijama", rekao je Boka.

Boka je rekao da će Mađarska tijekom svog mandata nastojati potaknuti ekonomsku konkurentnost EU-a, pojačati obrambenu politiku, težiti "dosljednoj politici proširenja koja se temelji na učincima" i zaustaviti ilegalnu migraciju strožim granicama i učinkovitijim deportacijama u suradnji sa zemljama koje nisu članice EU-a.

Osim toga, Budimpešta će, rekao je, preoblikovati kohezijski fond, koji nastoji zatvoriti jaz između bogatijih i siromašnijih regija, potaknuti "agrarnu politiku EU-a usmjerenu na poljoprivrednike", imajući na umu prosvjede protiv klimatskih mjera EU-a, te riješiti demografske izazove.

A onda je predstavio službeni slogan: „Make Europe Great Again" ("Učinimo Europu ponovno velikom"), rekao je Boka - jasna referenca na Trumpov slavni slogan "Make America Great Again".

Odnosi EU-a i SAD-a pogoršali su se tijekom Trumpovog predsjedničkog mandata, koje je trajao od 2017. do 2021. Unatoč nedavnoj presudi pred sudom u New Yorku, Trump se ponovno kandidira za predsjednika na izborima u studenom.

"To zapravo pokazuje... očekivanje da bismo zajedno trebali biti jači nego pojedinačno, ali da bi nam trebalo biti dopušteno da ostanemo ono što jesmo kada smo skupa", rekao je Boka, komentirajući slogan Mađarske.

„Buntovni" član preuzima uzde

Alberto Alemanno, profesor prava Europske unije na pariškom sveučilištu HEC, također se založio da se Mađarskoj uskrati predsjedavanje.

"Moja glavna briga u vezi s mađarskim predsjedanjem je (da će ono) dodatno normalizirati ideju da se pobunjenička država članica može oglušiti o pravila igre, a da i dalje ima koristi od te iste igre", rekao je on za DW u pisanoj izjavi.

Budimpešta preuzima predsjedavanje u trenutku tranzicije u Bruxellesu. Izbori za Europski parlament održani su u lipnju, a nova Europska komisija svoj će sastav finalizirati tek krajem godine. To vjerojatno znači vrlo malo novih zakonodavnih inicijativa.

Spor proces pristupanja Kijeva

Jedno područje u kojem bi moglo doći do potencijalnih posljedica je rana faza ukrajinske kandidature za pridruživanje EU. Kijev se nada brzom napredovanju otvaranjem konkretnih razgovora o potrebnim reformama, poznatih u žargonu EU kao "pregovaračka poglavlja".

Boka je u utorak sugerirao da do 2025. neće doći do većih pomaka. "Prema mojim očekivanjima tijekom mađarskog predsjedanja, pitanje otvaranja poglavlja neće se uopće postavljati", rekao je on novinarima.

Uzor s one strane Atlantika - Donald Trump s poznatom MAGA kapom Foto: Kyle Mazza/NurPhoto/picture alliance

„Green Deal" pod pritiskom zdesna

Alemmano također vjeruje da bi mađarsko predsjedništvo moglo utjecati na klimatsku politiku EU-a, a posebno na ciljeve za 2030. koji bi EU trebali dovesti na pravi put prema općem cilju nulte emisije do 2050.

"Mađarska vlada pod vodstvom Fidesza često je kritizirala 'Green Deal' i klimatsku agendu EU-a", kaže on. "Unutar političkog krajolika za koji se očekuje da će se pomaknuti udesno (nakon nedavnih izbora za EU), prisutnost klimatski skeptične zemlje na čelu Vijeća tijekom druge polovice 2024. mogle bi utjecati na pozicioniranje EU-a", smatra Alemanno.

Unatoč tome, utjecaj uloge predsjedavajućeg EU-a ne treba precijeniti. Velika većina zakonskih prijedloga dolazi od Europske komisije, a potpisuju ih države članice i Europski parlament.

Jedan zapadnoeuropski diplomat izjavio je za DW pod uvjetom anonimnosti da očekuju prilično normalnih šest mjeseci. "Orban i njegovi ljudi jako su svjesni da će druge države članice uskočiti i preuzeti ako naprave nered na dnevnom redu EU", rekao je diplomat za DW.

"Platformu će iskoristiti najviše za ‚trolanje', kao što je to slučaj s njihovim sloganom. Na nama je da budemo dovoljno disciplinirani da ne zagrizemo mamac", rekao je izvor.