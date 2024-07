Mađarski politički novak Peter Magyar: budućnost bez Orbana?

Brojni Mađari su bili uvjereni da se Orbanovu vlast ne može uzdrmati. Onda se pojavio Peter Magyar. On je pripadao Orbanovom sustavu, a danas je za mnoge Mađare nada u promjenu. Može li on uspjeti?

Vozilo obojano u boje mađarske zastave crveno-bijelo-zeleno stiže na glavni trg u Szombathelyju na sjeverozapadu Mađarske. Na njemu stoji muškarac od četrdesetak godina. Na sebi ima traperice, košulju, sunčane naočale. Iz zvučnika se čuje pjesma: „Reci mi koga bi ti birao". Mladi muškarac s modernom frizurom je nova politička zvijezda u Mađarskoj: Peter Magyar. Govori pred nekoliko stotina pristaša. U govoru se radi prije svega o jednoj stvari: on obećava da će srušiti Viktora Orbana i njegov sustav.

„Čime Vas je uvjerio Peter Magyar?" – pita reporter neovisnog mađarskog portala jednu umirovljenicu. „On me ne mora uvjeriti. Dosta mi je više Orbana", odgovara umirovljenica. „Magyar me je uvjerio da konačno postoji netko tko ovdje može nešto promijeniti."

Kao ova umirovljenica ovih dana razmišljaju mnoge Mađarice i Mađari. Otkako je Peter Magyar u veljači stupio na političku pozornicu u Mađarskoj vlada ozračje za promjene. Istina, desno-nacionalistička stranka Fidesz (Savez mladih demokrata) premijera Viktora Orbana je na izborima za Europski parlament 9. lipnja osvojila najviše glasova, oko 44 posto. Ali za Fidesz je to najlošiji rezultat u posljednje vrijeme. Nasuprot tomu stranka Tisza (Respekt i sloboda) Petera Magyara osvojila je 33 posto glasova.

Oduševljenje pokazano prije izbora potvrdilo se i na izborima Foto: Bernadett Szabo/REUTERS

Čista konzervativna alternativa

Otkako je Orban 2010. preuzeo vlast u Mađarskoj propao je svaki pokušaj da ga se pobijedi na izborima. Ni udružene oporbene stranke nisu ni približno ugrozile Fideszovu većinu. Što sad ima Peter Magyar, mladi muškarac u tenisicama, hrapavoga glasa i iznadprosječnog samouvjerenja, što drugi nemaju?

Već godinama se u Mađarskoj govori da će Orbana jednoga dana pobijediti njegovi vlastiti ljudi. A Magyar je upravo to – on dolazi iz Orbanovog okruženja. Ovaj 43-godišnj pravnik i poduzetnik bio je oženjen bivšom ministricom pravosuđa Judit Varga, imao je razne dobro plaćene pozicije u Orbanovom sustavu i bio je u prijateljskim odnosima s nekima od vodećih funkcionara u Fideszu. Od prvog javnog nastupa u veljači 2024. on se predstavio kao neka vrsta čiste konzervativne alternative Orbanu – kao čovjek koji dijeli Fideszove vrijednosti, ali nije korumpiran.

Sociolog iz Budimpešte i suosnivač neovisnog think tanka Political Capital, Zoltan Somogyi, ovako objašnjava taj novi politički fenomen: „Magyar kaže: 'Ja sam zapravo pravi Fidesz. Postoje dvije razlike između mene i današnjeg Fidesza. Ja ne kradem i zagovaram izričito Europsku uniju.'"

Zoltán Somogyi: Magyar je pravi Fidesz Foto: privat

Afera kao povod

Magyar, čije prezime znači „Mađar", pojavio se u veljači 2024. niotkuda. Obratio se javnosti nakon što je predsjednica države Katalin Novak podnijela ostavku zbog afere s pomilovanjem. Ona je pomilovala muškarca koji je bio osuđen zbog pomaganja u seksualnom zlostavljanju djece. Zbog te afere se iz politike povukla i bivša Magyarova supruga, nositeljica Fideszove liste za Europske izbore. Afera je izazvala veliko zgražanje javnosti s obzirom na to da je Orbanova vlada s puno propagandnog truda učinila zaštitu djece jednim od glavnih pitanja svoje politike.

Peter Magyar je u početku samo izrazio svoju srdžbu zbog toga što su predsjednica države Katalin Novak i njegova bivša supruga Judit Varga žrtve Orbanovog sustava, a onda je najavio svoj ulazak u politiku. U roku od četiri mjeseca uspio je ostvariti visok dvoznamenkasti rezultat na europskim izborima i pokrenuti primanje njegove stranke u Europsku pučku stranku (EPP), najjaču grupaciju u Europskom parlamentu, koju je Orbanov Fidesz 2021. napustio kako i izbjegao isključenje.

Povjerenje u Orbana je poljuljano Foto: Attila Volgyi/Xinhua/IMAGO

„Da će se takvo što ikad dogoditi Orban nije mogao ni sanjati", kaže sociolog Zoltan Somogyi. „Osim toga Magyar je sve to postigao bez ozbiljnog budžeta za kampanju – za razliku od Fidesza koji milijarde troši za propagandu." Magyarova Tisza je prva oporbena politička snaga od 2010. koja ne prihvaća državno financiranje stranaka, dodaje Somogyi.

Poljuljano povjerenje u Fidesz

Mađarica Eszter M. bila je dosad nepokolebljiva biračica Fidesza. Sad ju više privlači Magyar. „Za osobu s kršćansko-konzervativnim svjetonazorom, kao što sam ja, Fidesz je dugo bio jedini mogući izbor u Mađarskoj. Čak i na izborima u proljeće 2022. ja sam glasovala za Orbana, jer sam mu vjerovala, da nas ne može nitko drugi štititi osim njega, ako se proširi rat u Ukrajini", prisjeća se ova 45-godišnja ekonomistica, koja živi u jednom manjem mjestu kod Budimpešte.

Mađarska zauzima drukčiju poziciju od ostatka EU-a prema ratu u Ukrajini Foto: Denes Erdos/AP Photo/picture alliance

„Moje povjerenje u Fidesz iz temelja je poljuljano otkako su u mom selu htjeli izgraditi stranu tvornicu baterija. Pritom nisu ni malo obraćali pozornost na brige stanovnika sela", kaže Eszter M. „Odjednom mi je postalo jasno da na seoskim područjima u Mađarskoj ima samo jedna jedina mogućnost preživljavanja, naime da čovjek bude uključen u Fideszove strukture."

Uspjeh se tek mora pokazati

Autor i psihijatar iz Budimpešte György Banki već godinama je jedan od najvažnijih protagonista javnog diskursa u Mađarskoj. On smatra da u Mađarskoj trenutno ima jako puno ljudi kao Eszter M. U tomu on vidi posljedicu duboke podjele u društvu koju je izazvao Orban. „Ta podjela je sve jako ograničila, od međusobnih odnosa u obitelji do opće sposobnosti zemlje. Nedostaje bilo kakva sposobnost za dijalog, minimalna tolerancija kritike, mogućnosti da se raspravlja o esencijalnim društvenim pitanjima."

György Bánki: Podjela u društvu je sputala Mađarsku Foto: privat

Magyarov uspjeh velikim dijelom počiva na tomu, kaže Banki, da on nacionalnu simboliku Fidesza koristi na neki način u suprotnom smjeru. On naglašava vrijednosti kao domovina, vjera, tradicija, obitelj i zajednica, da bi društvo ujedinio, a ne kako bi ga što je moguće jače podijelio. Istovremeno on naglašava pristojnost, poštenje i respekt prema onima koji drukčije misle. „Tako se on može obraćati ljudima različitih političkih uvjerenja: od lijevih intelektualaca koji su spremni za promjenu prihvatiti ozbiljne kompromise do biračica i birača čije povjerenje u Fidesz je poljuljano", kaže Banki.

Hoće li se Peter Magyar nakon uspjeha na Europskim izborima etablirati u mađarskoj politici tek se mora pokazati. Nisu rijetki promatrači u Mađarskoj koji su sumnjičavi. Sam Magyar u to ne sumnja. Njegovo geslo glasi: „Vrijeme showa jednog čovjeka je prošlo. Sad počinje vrijeme izgradnje."

Mađarica Eszter M. uzdiše. Ona nije nužno oduševljena Magyarom, ali kao i brojni drugi Mađari čezne za promjenom. I zato kaže: „Ja jednostavno nemam drugog izbora nego vjerovati Peteru Magyaru."

Ovaj tekst je izvorno objavljen na njemačkom jeziku.