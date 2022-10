Lov na aktiviste civilnog društva u Iranu

"Internet je još uvijek jako spor, osjećam se isključeno iz svijeta." - "Sada ne funkcioniraju ni VPN veze." - "Messenger platforme WhatsApp i Signal su blokirane."

Korisnici interneta iz Irana izvještavaju o velikim blokadama mreže. Skypeom je od početka listopada moguće besplatno zvati Iran, no obrnuto ne funkcionira.

Kako bi spriječili nove prosvjede, policija i sigurnosne snage trenutno proizvoljno uhićuju aktiviste civilnog društva. Amir Mirmirani uhićen je u srijedu. Ovaj programer je poznat pod imenom "Jadi" i najpoznatiji je bloger koji se bavi tehnološkim temama u Iranu. Više od deset godina producira podcast i savjetuje o programiranju, osnivanju start-upova, korištenju baza podataka i sigurnom surfanju internetom. Godine 2021. "Jadi" je čak nagrađen iranskom nacionalnom nagradom za širenje znanja.

Od dobitnika nagrade do javnog neprijatelja

Po riječima njegove sestre, snage sigurnosti su na prevaru ušle u njegov stan. Pozvonili su i tvrdili da žele provjeriti njegov plinski priključak. Čim su se vrata otvorila Mirmirani je uhićen i odveden, a da mu nije pokazan nalog za uhićenje.

Jadi je na YouTubeu otvoreno kritizirao nedavne blokade interneta i pripada među rijetke stručnjake koji nisu podržali vladine planove o nacionalizaciji interneta. Pet tih poznatih IT stručnjaka uhićeno je proteklih dana.

Nacionalizacijom interneta država želi mrežu u Iranu pretvoriti u neku vrstu intraneta koji omogućuje pristup samo iranskim web-stranicama. Ova digitalna izolacija bi izuzetno otežala novinarima unutar i izvan zemlje da steknu jasnu sliku o događajima na terenu i da provjere informacije. Na primjer, kada državu potresaju prosvjedni valovi, kao što je to sada slučaj.

Povod prosvjedima je bila smrt mlade Mahse Amini u policijskom pritvoru prije tri tjedna. 22-godišnja Kurdinja je uhićena zbog kršenja pravila o nošenju marame, dva sata kasnije je prebačena u bolnicu gdje su liječnici ustanovili smrt. Policija tvrdi da se radilo o infarktu. U službenom priopćenju bolnice - koje je najprije objavljeno na Instagramu, a kasnije uklonjeno - se konstatiralo da je mlada žena „već bila mrtva kada je zaprimljena".

Novinari koji su o slučaju prvi pisali su uhićeni. Ali ne samo oni. Uhićeni su i oni koji su u prošlosti podržavali izvještavanje o prosvjedima u Iranu.

Tako primjerice fotoreporterka Yalda Moaiery. Ona živi u Teheranu i radi za poznate međunarodne medije kao što su The Times, Bloomberg i Le Figaro. Prema podacima Odbora za zaštitu novinara (CPJ), nevladine organizacije sa sjedištem u New Yorku, do 4. listopada u Iranu je uhićeno najmanje 35 novinara.

Prosvjed iz novih izvora

Popis poznatih osoba koje su od početka prosvjeda u Iranu pritvoreni je vrlo dug. Tu su nogometaši, pjevači, studenti, filmaši, a posebno je mnogo aktivistica za zaštitu prava žena. "Val uhićenja započeo je u Kurdistanu nedugo nakon Mahsinog sprovoda", rekla je za DW Asieh Amini (s ubijenom nije rodbinski povezan, op. ur.).

Autorica i aktivistica za prava žena živi u egzilu u Norveškoj. Sastavila je popis aktivistica koje su uhićene u posljednja tri tjedna. Tu je primjerice Bahareh Hedayat, koja je uhićena 3. listopada. 41-godišnjakinja je više puta bila pritvarana u proteklih 13 godina nakon velikih prosvjeda 2009. i provela je ukupno sedam godina u zatvoru zbog aktivnog zalaganja za više demokracije u Iranu. Sadašnje prosvjede nije javno komentirala.

Prosvjedi mladih u Teheranu nakon smrti Mashe Amini

"Po mom mišljenju, sigurnosne snage jednostavno uhićuju sve poznate aktivistice širom zemlje. Nisu shvatile da na ove prosvjednike koji su sada na ulicama ne mogu utjecati poznate osobe", objašnjava Amini. "Mladi koji izlaze na ulice sami odlučuju kada i gdje će se sastajati, čak i u malim skupinama. Zato ih je teško staviti pod kontrolu."

Prema pisanju lista "Javan", bliskog Revolucionarnoj gardi, 90 posto prosvjednika je mlađe od 25 godina. "Javan" ih napada kao novu generaciju "izgrednika" - sasvim u skladu s izjavama iranskog političkog i duhovnog vođe Alija Hameneija, koji je označio prosvjede kao urotu kojom se upravlja iz inozemstva. "Vlasti naprosto odbijaju razumjeti ljude i njihov bijes, njihov odgovor je represija", kaže Asieh Amini.

Službeno se ne zna koliko je pristaša prosvjednog pokreta do danas ubijeno ili uhićeno. Prema navodima iranske organizacije za ljudska prava (IHR), najmanje 154 osobe su ubijene do 4. listopada, mnogi od njih iz vatrenog oružja.

