"London Bridge": Što se događa nakon smrti kraljice?

"D-Day" - "Death Day", „Dan smrti” – to je bio kod za smrt kraljice. I taj dan je stigao. Sudeći po istraživanjima britanskog lista Guardian i online-magazina Politico, u trenutku smrti britanske kraljice pokreće se ogromna mašinerija. Ako sve bude po predviđenom protokolu, onda bi dani koji slijede nakon smrti Elizabete II. trebali izgledati ovako:

Nakon što je kraljica preminula u večernjim satima 8. rujna 2022., njezin privatni tajnik je informirao britansku premijerku – za tu je prigodu bilo predviđeno korištenje formulacije "London Bridge is down"‘.

Kraljica Elizabeta (snimka iz 1991.)

I onda se pokreće telefonski lanac informiranja. Najprije se informira vladu, onda ministre i državne tajnike, i to sve uz molbu za apsolutnom diskrecijom. Nakon toga se objavljuje priopćenje za medije. U roku od deset minuta se sve zastave na javnim objektima spušta na pola koplja.

Na kanalima Buckinghamske palače na društvenim mrežama se pojavljuju crni banneri, a objavljuje se post s informacijom o smrti kraljice na crnoj pozadini.

Deset dana do pokopa

Ako se svi pridržavaju protokola, prijestolonasljednik, princ Charles, se u međuvremenu treba pripremiti za svoj prvi nastup u novoj, kraljevskoj ulozi. Nakon njegovog obraćanja javnosti se održava misa zadušnica u katedrali Svetog Pavla u Londonu.

U idućih deset dana, do pokopa kraljice Elizabete, svi državnički poslovi bi trebali mirovati. Protokol operacije „London Bridge“ se nastavlja. Svaki dan je precizno isplaniran. I svaki nosi svoj „broj".

Dan 1 ("D +1"): Novi kralj

Princ Charles je u 10:00 i službeno proglašen novim kraljem. Preuzimanje trona također ima kodno ime "Spring Tide" (Proljetna plima). U 15:30 se održava prva audijencija premijerke Liz Truss i njezinog kabineta kod novog kralja.

Idući dan će Elizabetin lijes biti premješten u Buckinghamsku palaču. Tamo će ga dočekati premijerka i članovi kabineta. S obzirom na to da je kraljica preminula u svojoj ljetnoj rezidenciji Balmoral u Škotskoj, posmrtni ostaci će u smjeru Londona biti prebačeni u okviru operacije "Unicorn" ("Jednorog"), i to Kraljevskim vlakom. Ako to ne bude moguće, onda se transport obavlja avionom.

Treći dan će novi kralj u jutarnjim satima u Westminsteru primati izraze sućuti. A u popodnevnim satima kreće u obilazak Ujedinjenog Kraljevstva. Prvi cilj je Škotska.

Charles III. (arhivska snimka)

Dan 4 do 9: Operacije "Lion" i "Feather"

Tijekom Charlesovog boravka u Sjevernoj Irskoj, u Londonu se uvježbava operacija "Lion" ("Lav"). Radi se o procesiji kraljevskog lijesa od Buckinghamske palače do palače Westminster, gdje se nalazi sjedište vlade. Dan nakon toga, u Londonu se održava procesija. Nakon što lijes stigne u Westminster, održava se misno slavlje. Tri dana će kraljičin lijes biti izložen na tom mjestu. I za to postoji kodno ime: operacija "Feather" ("Pero"). Građani će se od kraljice moći oprostiti 24 sata na dan. A u međuvremenu se uvježbava tijek državnog sprovoda – a kralj Charles za to vrijeme posjećuje Wales.

Dan 10: Državni sprovod

Sprovod se održava u Westminster Abbey (Westminsterska opatija). Točno u podne bit će održana nacionalna dvominutna šutnja. Dan sprovoda bi trebao postati nacionalni praznik. Poslodavcima je prepušteno hoće li dati slobodan dan svojim zaposlenicima – pod uvjetom da je to radni dan, a ne vikend.

Nakon državničkog sprovoda slijedi još jedna procesija u kapelici u dvorcu Windsor, gdje će biti prilike za posljednji oproštaj od kraljice. Na koncu će kraljica biti pokopana u Memorijalnoj kapeli kralja Georga VI. u Windsoru. Odmah pored svog supruga, princa Philippa, koji je preminuo u travnju 2021.

