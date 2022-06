Ljetni val korone u Njemačkoj

Karl Lauterbach je zabrinut: „Nažalost, najavljeni ljetni val je postao stvarnost", kaže savezni ministar zdravstva. To znači manje opuštanja u idućih nekoliko tjedana. Razlog za to je, između ostalog, to što je trenutno cirkulirajuća varijanta virusa vrlo lako prenosiva. Uz to, istekle su skoro sve mjere predostrožnosti, objasnio je Lauterbach listu Rheinische Post.

Prema Institutu Roberta Kocha (RKI), sedmodnevna incidencija u cijeloj zemlji u srijedu ujutro bila je 472,4, skoro dvostruko više nego prije tjedan dana. Dan ranije, vrijednost novozaraženih na 100.000 stanovnika u tjedan dana iznosila je 447,3 (prethodni tjedan: 238,1; prethodni mjesec: 452,4).

Njemački ministar zato "toplo preporučuje da se stariji ljudi i kronični bolesnici ponovo cijepe". Ovo ne sprječava nužno infekciju koronavirusom, ali sprječava teži tijek bolesti.

Lauterbach je već u utorak, zbog naglog porasta broja zaraza koronavirusom, pozvao da se ponovo nose zaštitne maske u zatvorenom prostoru. Maske i četvrto cijepljenje su najefikasnija sredstva, rekao je on. Prema podacima njemačkog Ministarstva zdravstva, 5,2 milijuna ljudi u Njemačkoj je do sada primilo drugu dopunsku dozu cjepiva, dakle četvrtu ukupno. To je 6,3 posto stanovništva.

Nepotpuna ilustracija situacije infekcije

Međutim, incidencija ne daje potpunu sliku situacije infekcije. Stručnjaci već neko vrijeme pretpostavljaju da će postojati veliki broj slučajeva koje RKI ne evidentira – uglavnom zato što najveći broj zaraženih ne provodi PCR test. A u statistiku ulaze samo pozitivni PCR testovi. Pored toga, kasne registracije ili problemi s prijenosom mogu dovesti do iskrivljene slike pojedinačnih dnevnih vrijednosti.

Predsjednik Udruge liječnika Njemačke (Virchowbund) također poziva na cijepljenje. „Svatko tko još nije cijepljen treba se cijepiti sada da bi izbjegao teže oboljenje", rekao je Dirk Heinrich za Rheinische Post. Heinrich također naglašava da starije osobe ili osobe koje pripadaju rizičnoj skupini trebaju dobiti dopunsko cjepivo. On poziva političare da se pripreme za jesen.

SP u nogometu kao „događaj za super širenje zaraze“

Uvečer četvrtog dana Lige nacija, šef Instituta za virusologiju Sveučilišta u Bonnu Hendrik Streeck s pomiješanim osjećajima gleda na Svjetsko prvenstvo u Kataru. „Time također može doći i do super širenja i na to se mora biti spremno."

Mnogi navijači će vjerojatno pratiti Svjetsko prvenstvo u zatvorenom prostoru. Zaštitne maske bi opet mogle biti od pomoći. "Znamo da maska funkcionira i da maska pruža zaštitu", rekao je Streeck u noćnom žurnalu RTL televizije. Ali prije svega, rizične skupine u staračkim domovima moraju biti bolje zaštićene. Tu pripadaju dobri higijenski koncepti, ali i četvrta doza cijepljenja za rizične skupine. Mlađima ovo trenutno nije potrebno, dovoljna im je trostruka doza.

Starački domovi bez posjetitelja?

Kako navode iz Udruge koja zastupa interese starih i osoba kojima je potrebna medicinska njega (BIVA), kraj besplatnih testiranja građana 30. lipnja teško će pogoditi štićenike staračkih domova i domova za njegu. Za razliku od većine drugih područja života, međutim, sve savezne pokrajine s izuzetkom Brandenburga i dalje propisuju obvezno testiranje za posjete staračkim domovima. Posjetitelji će tako prije svakog posjeta bližnjima morati iz svog džepa platiti test na koronavirus.

„Rođaci i prije svega stanari u staračkim domovima su i u ovom popuštanja mjera za suzbijanje koronavirusa ponovo zaboravljeni", kaže glavna direktorica BIVA-e Frauke von Hagen. Političari moraju brzo reagirati kako „ne bi ponovo patili oni koji su već imali najveća ograničenja zbog korone”.

