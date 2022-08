Lady Di: bitka za ostavštinu „kraljice srca“

Kada su princ William i njegov mlađi brat princ Harry prije otprilike godinu dana otkrili spomenik u čast njihove pokojne majke, već tada se mogla uočiti određena distanca između njih dvojice. Izgledalo je kao da izbjegavaju pogledati u oči jedan drugom. Kao da se trude razmijeniti što je moguće manje riječi.

Princeza Diana je stradala 31. kolovoza 1997. Imala je samo 36 godina. Poginula je u prometnoj nesreći, vozilo je uništeno u jednom pariškom tunelu – u bijegu pred paparazzima. Ali njezina dva sina, koje je ta tragična sudbina godinama činila tako nerazdvojnima, s vremenom su se otuđili. I sada se bore za njezinu ostavštinu.

"Ona pazi na nas”

Lady Di s Williamom i Harryjem (snimljeno 10.8.1988.)

To je postalo sasvim jasno tijekom jednog intervjua koji je Harry, koji u međuvremenu živi u američkoj saveznoj državi Kaliforniji, u proljeće dao američkoj TV-postaji NBC. On je rekao kako u posljednje dvije godine osjeća nazočnost svoje majke intenzivnije nego ikada prije nakon njezine smrti. I dodao kako čak ima osjećaj da se ona njemu posvećuje puno više nego Williamu: "To je nekako kao da je ona svoj dio obavila s mojim bratom, i sad pomaže prvenstveno meni”, objasnio je Harry, otac dvoje male djece, trogodišnjeg Archieja i jednogodišnje Lilibet, i rekao: "Ona pazi na nas.” Dodao je kako je siguran da je ona ponosna na njega.

Koncem ove godine Harry medijsku ofenzivu nastavlja planiranom objavom svojih memoara, u kojima želi otkriti detalje o odrastanju na kraljevskom dvoru. Očekuje se da će važnu ulogu u memoarima imati smrt njegove majke. Sama najava objave njegovih sjećanja nije dobar znak za ionako loš odnos Harryja s ostatkom kraljevske obitelji.

I princ William se vidno trudi krenuti stopama svoje pokojne majke, koja je za života stekla nadimak „kraljica srca", žena koja se na sasvim novi, drugačiji način brinula o odbačenim i stigmatiziranim dijelovima društva. Uoči svog 40. rođendana koji je proslavio ove godine, William je tako jedan cijeli dan proveo na ulici u Londonu, prodavao je „The Big Issue", list beskućnika.

„Otkako sam ovamo došao s mojom majkom, beskućništvo je problem, problem protiv kojeg sam se želio boriti. Učinio sam sve što sam mogao kako bih pažnju javnosti usmjerio prema tome, a želim učiniti još puno toga", rekao je prilikom posjeta jednom domu za beskućnike u 1993., kada je pratio svoju majku.

Harry diktira tempo

Ali Harry diktira tempo. Kada je prošle godine sa svojom suprugom Meghan dao opširan intervju američkoj talk-legendi Oprah Winfrey, uspio je čak uspostaviti vezu između sudbine svoje majke i vlastitog raskida s kraljevskom obitelji. „Ne mogu si uopće ni zamisliti kako je to bilo za nju, kada je sama morala prolaziti kroz sve to, sve te godine. Zato što je to za nas dvoje bilo nevjerojatno teško, ali barem smo imali jedno drugo", rekao je tada Harry o sebi i svojoj ženi. Njih dvoje je prije nešto više od dvije godine napustilo dvor. Oni su, pojednostavljeno rečeno, dali „otkaz" na svom radnom mjestu.

William, Harry i princ Charles (d.) na Dianinom pogrebu

No, Craig Prescott, professor britanskog ustavnog prava u velškom gradiću Bangoru i čovjek koji uživa ugled vrsnog poznavatelja plemićkih krugova, smatra da je ta usporedba deplasirana. On kaže da je Diana itekako ozbiljno shvaćala svoju (radnu) ulogu u kraljevskoj obitelji. „Čini mi se da je Diani bilo itekako važno da bude član obitelji, i to član koji obnaša svoje dužnosti, radi, i to sve kratko uoči samog kraja", rekao je Prescott za agenciju dpa. Izvorno je, dodaje, čak bilo planirano da ona bude okrunjena za kraljicu – i to usprkos raskidu s Charlesom.

Sve se to promijenilo nakon razvoda njihovog braka 1996. Povod je očito bio jedan intervju s BBC-jem, godinu dana ranije – intervju u kojem je Diana o svemu pričala vrlo otvoreno. Ona je tada opisala kako je imala osjećaj da je od strane kraljevske kuće bila ostavljena na cjedilu u kontekstu medijskog pritiska, kako je imala osjećaj da ju se doslovno sabotira nakon prekida veze sa Charlesom, da se ciljano radi na uništavanju njezine reputacije.

„Bili smo utroje u tom braku, zato je bilo pomalo tijesno", rekla je ona govoreći o aferi koju je njezin bivši suprug imao s Camillom Parker-Bowles. Uslijedio je raskid. Spekuliralo se kako je njezin tadašnji legendarni televizijski „obračun" možda ohrabrio i Harryja da izađe u javnost. Ali i tu postoji jedna velika razlika.

Žrtva manipulacije

Više od 25 godina nakon intervjua na BBC-ju se ispostavilo da je Diana bila žrtva manipulacije. Reporter Martin Bashir je predočio falsificirane izvatke bankovnog računa koji su trebali dokazati da su princezu Dianu špijunirali ljudi iz njezinog okruženja. Diana, koju je pratio glas da je paranoidna i da u svemu vidi zavjere, u tome je vidjela potvrdu svojih teza – i istresla je dušu na televiziji.

William je uvjeren da bez tih muljaža njegova majka nikada ne bi dala taj intervju. On je dao doprinos „znatnom pogoršanju" odnosa njegovih roditelja, rekao je princ William nakon prošlogodišnje objave rezultata istrage o tom slučaju. Prevarantski način na koji je uopće došlo do tog intervjua značajno je utjecao na ono što je njegova majka tada rekla, dodao je Dianin stariji sin. I trenutni broj 2 na listi potencijalnih prijestolonasljednika – nakon njegovog oca.

Lady Di je bila najpopularniji član kraljevske obitelji

Postoji jedna stvar oko koje se dva brata slažu – i William I Harry oduvijek su bili posve uvjereni u to da za smrt njezine majke nije kriv njezin tadašnji pijani vozač, već da su krivi – mediji. Mediji koji su ju, kako oni kažu, proganjali. No, postoji znatna razlika u pogledu njihove procjene oko toga koliku je ulogu u tragediji odigrala kraljevska obitelj.

Broj 13

Ako u obzir uzmemo popularnost dvojice prinčeva kod britanskog stanovništva, onda William ima znatnu prednost pred Harryjem u utrci za preuzimanjem ostavštine „kraljice srca", odnosno za Dianinog nasljednika. On je, sudeći po rezultatima instituta za istraživanje javnog mnijenja YouGov, trenutno treći najpopularniji član kraljevske obitelji – nakon kraljice Elizabete i svoje supruge, vojvotkinje Kate. Harry se nalazi tek na 13. mjestu.

Christoph Meyer, dpa

