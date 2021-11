La Palma - strah u sjeni vulkana

Ovo je težak rastanak. Nakon 20 godina, Leonardo Rodríguez pakira kofere. Napušta svoj dom u La Palmi. Zajedno sa svojom partnericom i njezine dvije mačke, kuhar se odvažio na novi početak krajem mjeseca, na kopnu u Granadi. Tamo mu je već obećan posao. Jer u pizzeriji u Jedeyu, u kojoj je prije radio, tjednima se ništa ne događa. Pizzerija se nalazi u podnožju vulkana Cumbre Vieja. Tu je i kuća koju je unajmio. Ali on više ne može ući u nju. Mjesto je evakuirano na velikom području u radijusu od šest kilometara, a ulazak je zabranjen. Lava je preblizu.

"Razgovarao sam sa svojom šeficom. Ona službeno zatvara lokal početkom prosinca. Vulkan jednostavno ne staje, danas je opet bilo jako žestokih erupcija. Kolega i ja sada moramo odustati od posla", kaže on.

Neželjeni novi počeci

Leonardo Rodriguez

Zapravo, on i njegova djevojka planirali su kupiti kuću. Krenuti od nule definitivno nije bio njihov plan. Sve dok vulkan nije eruptirao 19. rujna. Sada je uništio više od 1500 zgrada. A to je primjetno i na tržištu nekretnina. Leonardo Rodríguez ne nalazi ništa. Mnogima u Palmarosi je kao i njemu. „U međuvremenu je sve više ljudi koji napuštaju La Palmu", kaže Leonardo. Na Tenerife se u međuvremenu preselila i njegova sestra. Gotovo da nema posla, gotovo da nema stambenog prostora, a ljudi više ne žele biti ovisni o državnoj pomoći, kao što je on sada, kaže Leonardo Rodríguez. Obećana naknada za skraćeno radno vrijeme, kaže, još uvijek nije stigla.

"Sutra imam termin u Crvenom križu. Oni dijele neku vrstu kreditne kartice kojom možete napuniti gorivo ili otići u kupovinu u supermarket. Sve osim alkohola, odjeće i duhana", kaže Rodriguez, koji je po zanimanju kuhar. „Na njoj je najmanje 150 do 200 eura", dodaje. Ukupno je španjolska vlada obećala više od 250 milijuna eura za pomoć stanovnicima otoka: novim kućama, infrastrukturom, isplatama naknada za poduzeća. No novac na otok stiže vrlo sporo. Do sada je regionalna vlada uspjela uložiti samo djelić obećanih sredstava - primjerice u stanove za evakuirane ili u njihovu psihološku podršku. Ili u novim sustavima za navodnjavanje za opskrbu odsječenih plantaža banana. Mnogi stanovnici La Palme se, međutim, žale da do sada nisu dobili gotovo ništa od financijske pomoći jer je njena raspodjela previše birokratski regulirana.

Previše birokracije, preduge procedure

Oliver Martin sa svojom kćerkom Violetom

Oliver Martín obično radi u turističkoj industriji. Ali ovih dana pomaže mnogima od pogođenih. Uklanja pepeo, nudi svoj auto za obavljanje poslova. Poznaje ljude koji su nekoliko puta morali predati svoje dokumente nadležnima. I unatoč tome još uvijek čekaju uplate. Nemaju ni eura za kavu u svom lokalnom baru, kaže on. Naravno, kako kaže, da pomažu donacije španjolskih humanitarnih organizacija. Ali La Palma se promijenila gotovo preko noći. "Na licima mnogih ljudi na ulici uočljiv je bol i očaj na licima. Ljudi su tužni. I to, iako smo mi na sebe uvijek ovdje na La Palmi gledali kao sretan narod."

Martín je također bio vrlo uznemiren situacijom od erupcije vulkana. Njegova kći Violeta, koja je umrla 2018., pokopana je na groblju u Tazacorteu. Jedan od tokova lave teče samo pola kilometra od njenog posljednjeg počivališta. Obitelj je u proteklih nekoliko tjedana smjela posjetiti grob samo nekoliko puta, i to samo iznimno. Pomisao da bi njegova kći mogla zauvijek ostati zarobljena ispod lave gotovo mu razdire srce. "To bi bilo kao da je izgubiš drugi put", kaže on. Sada on s drugim osobama, čija je rodbina pokopana na groblju, pozivaju da se grobovi premjeste. Ali to je teško jer za premještanje grobova treba od sprovoda proći najmanje pet godina.

Martinu bi stoga trebala posebna dozvola. Ako to ne potraje predugo. Jer, kako kaže, tok lave u blizini groblja bi mogao u svakom trenutku ojačati ili promijeniti smjer. "Jako smo zabrinuti. I osjećamo se bespomoćno. Ali jedno je sigurno: ako se odluka ne donese na vrijeme i lava zatrpa groblje... onda ću otići tamo i sam spasiti moju kćer", kaže Martin.

Vulkan određuje život stanovnika La Palme na svim razinama. I to danonoćno. Leonardo Rodríguez pozorno gleda u svoj mobitel: stižu poruke prijatelja u blizini Jedeya, u podnožju vulkana. Vulkan opet radi, piše u poruci, „kao prije posljednje velike erupcije”. Napetost oko najduže vulkanske erupcije u povijesti La Palme ostaje i dalje.

