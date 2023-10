Kune rade veliku štetu na električnim automobilima

Udruženje njemačkih osiguravajućih društava (GDV) navodi da kune izazivaju štetu na automobilima u 200.000 slučajeva. Šteta se procjenjuje na 90 milijuna eura. Posebno velika šteta može nastati na električnim automobilima. U porodicu kuna pripadaju lasice, vidre, jazavci i tvorovi.

Skup popravak

Posjetili smo Losheim am See u Saarlandu. Tamo nam auto-mehaničar Markus Schulligen kaže da u njegovu radionicu prosječno dovezu dva automobila tjedno ispod čije haube je neka lasica napravila štetu. Kod električnih automobila često strada „opsežno izoliran glavni kablovski vod.

Zašto kune toliko privlače električne instalacije u vozilu, to nitko ne zna točno, možda je privlače otapala u izolaciji. Zapravo i kod kablova malog napona kuna često ne preživi tu poslasticu, ako zagrize u kabel e-auta i zatvori strujni krug, nema niti najmanje šanse. Foto: Fotolia/Horst Schmidt

Schulligen objašnjava da se kod te vrste automobila kablovska tehnika ne popravlja, već se sve mora promijeniti, od utikača za struju do kabla i svih instalacija koje vode do baterije u podu. On kaže da se to radi „i onda kada su vodovi samo neznatno načeti na jednom mjestu".

Popravak je skup, dijelovi koštaju 2.500 eura, a ugradnja još 1.000 eura. To je otprilike deset puta više u odnosu na popravak automobila s motorima na unutarnje izgaranje.

Moguće je da poskupi osiguranje

Troškove uglavnom preuzima osiguravajuća kuća. Direktor saarskog Automobilskog saveza Niklas Burmester računa da će srednjoročno osiguranje poskupjeti. On objašnjava da trenutnošteta na električnim automobilima ne predstavlja glavninu štete, ali će se povećavati s rastom broja električnih automobila.

Objašnjava da poskupljenje osiguranja nije ni u čijem interesu, problem je krupan, pa smatra da će biti pronađeno tehničko rješenje, na primjer, bolje zaštićeni kablovi.

I sam E-auto nije jeftin, a kad na njega navali i kuna, onda je i šteta debela. Foto: Mike Stocker/TNS/Newscom/picture alliance

Kako se zaštititi?

Ali što u međuvremenu učiniti radi zaštite? Za sada su najbolji sprejevi protiv kuna, koji koštaju između 15 i 20 eura. Oni razvijaju neugodan miris za životinje. To je prema Schulligenu dobra zaštita samo ako se sprej redovito upotrebljava.

Ispod 100 eura koštaju aparati koji se mogu montirati ispod haube i emitiraju ultrazvučne signale koji su životinjama neugodni.

Za potpuno sigurno odbijanje štetočina Schulligen preporučuje kombinaciju ultrazvučnih aparata i malih električnih kontaktnih ploča, koje se plasiraju duž kabla i pri dodiru proizvode elektrošokove. Oni ne mogu nauditi životinji, ali su joj dovoljno neugodni da će uljez pobjeći. Taj zaštitni sustav košta oko 400 eura.

Oprez – kada je životinja već jednom vršljala po motoru, zacijelo je označila to mjesto kao svoj teritorij. To bi moglo privući druge životinje. Dakle, bilo bi pametno da se uklone mirisi koje je ostavila životinja. Sprejevi koji to jamče koštaju između 10 i 15 eura. Schulligen savjetuje da se tek poslije upotrebe takvog spreja ugradi obrambeni sustav.

