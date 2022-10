Thelma i Louise: Ford Thunderbird iz 1966.

Na kraju filma „Thelma i Louise“ Geena Davis i Susan Sarandon u plavom izlupanom Fordu Thunderbirdu iz 1966. doslovce odlaze u nebo. One su tim automobilom bježale pred policijom. Louise je ubila jednog muškarca u nužnoj obrani, no njih dvije se plaše da im to nitko neće povjerovati. I zato se, umjesto da se predaju, daju u bijeg i 1991. godine postaju filmske legende.