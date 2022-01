Križ i queer – vjernici se outuju

Tijekom intervjua za posao u katoličkoj socijalnoj udruzi podnositeljici prijave na natječaj je jasno stavljeno do znanja: brak s njezinom suprugom će biti toleriran, ali samo dok o tome ne govori previše. Jedna zaposlenica Caritasa desetljećima je skrivala svoju lezbijsku vezu, jedan učitelj vjeronauke se jedva usuđuje izaći na ulicu sa svojim partnerom. Jedna zaposlenica biskupije je pak dobila odluku o raskidu radnog odnosa kad je otkrila svoje građansko partnerstvo sa ženom.

U ekskluzivnom dokumentarcu ARD-a, 100 queer katolkinja i katolika prvi put se javno očituje o svojim iskustvima u Crkvi i njezinim institucijama. Istodobno je objavljeno priopćenje više od 100 vjernika pod nazivom "Out u Crkvi" u kojem se prosvjeduje protiv odredbi zakona o radu i netransparentnog sustava koji dopušta samovolju i prijetnje zaposlenicima.

Poseban zakon o radu za Crkve

S oko 1,3 milijuna zaposlenih, protestantska i katolička crkva drugi su najveći poslodavac u Njemačkoj nakon javnog sektora. Iako je Opći zakon o jednakom postupanju namijenjen sprječavanju diskriminacije na temelju vjere i spolnog identiteta, mnogi katolički zaposlenici moraju strahovati za svoj posao. Jer crkve u Njemačkoj, tako je regulirano ustavom, imaju opsežno pravo na samoodređenje, što uključuje i vlastiti zakon o radu.

Svatko tko radi za Katoličku crkvu ili katoličke institucije mora pristati na posebne odredbe u svom ugovoru o radu koje prodiru duboko u privatnu sferu i zabranjuju osobama koje su queer, odnosno ne heteroseksualne ili cisrodne, da budu otvorene po pitanju svog identiteta. Istospolni brak bi u konačnici mogao dovesti do otkaza.

Stalni strah za posao

Međutim, crkveni zakon o radu daje kadrovskim menadžerima toliko slobode da zaposlenici postaju ovisni o pojedinačnim donositeljima odluka. Strah od otkrivanja i, u najgorem slučaju, gubitka posla je sveprisutan za queer katoličke zaposlenike. U intervjuima za ARD mnogi opisuju psihološki stres koji iz toga proizlazi.

U nekim slučajevima, pogođene osobe su očito pod pritiskom svojih nadređenih. "To je često vrlo suptilno u crkvenom sustavu", kaže službenik zajednice i supokretač inicijative "Out in Church", Jens Ehebrecht-Zumsande. On se sjeća situacije u kojoj nije pristao na premještaj, a odgovorna osoba mu je odgovorila da bi u svom "posebnom načinu života" trebao bolje učiniti ono što se od njega očekuje.

Blagoslov homoseksualnih parova u jednoj katoličkoj crkvi u Njemačkoj

Thomas Schüller, ravnatelj Instituta za kanonsko pravo na Vestfalskom Wilhelmovom sveučilištu u Münsteru, također smatra da su takva iskustva omogućena katoličkim radnim pravom. On stalno savjetuje zaposlenike koji dolaze u sukob s crkvenim radnim zakonom.

Schüller kaže da ne postoji pravna sigurnost za queer zaposlenike u Katoličkoj crkvi i njezinim institucijama.

Političari žele razgovarati o reformi

Osim toga, postoji i homofobična atmosfera koju njeguje crkveno vodstvo u Vatikanu: doduše papa Franjo se izrazio pomirljivim riječima o queer osobama – ali u Katekizmu, službenoj zbirci temeljnih katoličkih učenja, homoseksualnost se, s pozivanjem na Bibliju i dalje opisuje kao "loša aberacija" i poziva homoseksualne ljude na čistoću. U proljeće 2021. Vatikan je zabranio blagoslov homoseksualnih parova jer Bog ne blagoslivlja "grijeh".

Nijedan predstavnik klera iz Vatikana nije bio spreman govoriti za ARD. Od njemačkih biskupija, unatoč brojnim zahtjevima, samo je biskup Aachena Helmut Dieser dao intervju. O povrijeđenju queer osoba on kaže: "Ispričavam se u ime Crkve za ljude koji su povrijeđeni u svojim pastoralnim susretima s Crkvom, neshvaćeni, prisiljeni razmišljati u smislu određene pozicije koju sami ne mogu prihvatiti." Biskup Dieser vidi potrebu za reformom radnog prava, ali njemački biskupi su podijeljeni oko tog pitanja.

U koalicijskom sporazumu vladajuća koalicija SPD-a, Zelenih i FRP-a najavila je da će s crkvama ispitati kako bi se crkveni zakon o radu mogao uskladiti s državnim pravom. No, vlast to ne može propisati crkvama – ovdje je važnije crkveno pravo na samoodređenje. Vjeroučitelj će svoju vezu i u budućnosti morati držati u tajnosti.

