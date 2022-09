Kraljica je okončala službu

Deset omiljenih mjesta kraljice Elizabete II.

Buckinghamska palača

Elizabeta II. ne stanuje, ona rezidira. Ona to čini u Buckinghamskoj palači u Londonu. Dvorac ima 775 soba, među kojima su mnoge privatne prostorije i veliki broj svečanih dvorana. Njezin 90. rođendan bit će proslavljen u lipnju. Bit će to velika proslava u sklopu koje će biti održana i rođendanska parada „Pozdrav bojama“ (Trooping the Colour) koja se održava svake godine.