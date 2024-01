Korumpirani političari u Iranu i sumnjiva trgovina čajem

Kod uvoza čaja u Iran navodno je pronevjereno dvije milijarde dolara. To je samo jedan od mnogih slučajeva korupcije. Iran se nalazi na 147. mjestu od 180 zemalja prema Indeksu korupcije.

U Iranu je početkom prosinca jedan slučaj pronevjere privukao pažnju. Načelnik Uprave za pravosudnu inspekciju obavijestio je iranske medije da su u vezi s uvozom čaja kriminalno preusmjerene dvije milijarde dolara. Počinioci su navodno pripadali grupi koja je dobila povoljan devizni kurs od države kako bi na međunarodnom tržištu kupila čaj za uvoz.

Umjesto da uvoze visokokvalitetnu robu iz Indije po cijeni od 14 dolara po kilogramu, počinitelji su za djelić te sume kupili čaj iz Kenije, po cijeni od dva dolara po kilogramu. Ukupno su tako preusmjerili dvije milijarde dolara, koje su navodno zamijenili na crnom tržištu u iranski rial. Profit su zadržali za sebe.

Revolucionarna garda kao trgovac naftom

Navodi se da su osumnjičeni bili angažirani od strane "Glavnog stožera za sigurnost hrane", koji je prije dvije godine osnovan pri Ministarstvu privrede. Glavni cilj ove agencije je promoviranje proizvodnje i uvoza hrane usprkos postojećim sankcijama. Zemlja je suočena s ozbiljnim kaznenim mjerama zbog sukoba oko iranskog nuklearnog programa.

Glavni stožer za sigurnost hrane vodi bivši komandant Revolucionarne garde i ima pristup prihodima od deviza od izvoza nafte, uglavnom u dolarima. „Kako bi zaobišla sankcije, Revolucionarna garda je preuzela izvoz nafte", objašnjava u razgovoru za DW Behzad Ahmadinia, iranski novinar koji živi na Cipru i član je Međunarodne federacije novinara.

Ahmadinia je specijaliziran za istraživanje nafte i energije u Iranu. On kaže da je „Revolucionarna garda osnovala brojne fiktivne tvrtke unutar i izvan Irana.Nelegalno izvoze i prodaju naftu nepoznatim kupcima po nepoznatim cijenama. Ne znamo koliko prihoda od izvoza nafte ide kojim tvrtkama i kako se novac koristi. Sve se to regulira interno među političarima i dužnosnicima bliskim moćnicima. Oni sami, njihove obitelji i prijatelji profitiraju od ove situacije i djeluju kao mafijaški klanovi. Kad se pojave unutarnji sukobi, na primjer, ako netko ne dobije svoj udio, suprotstavljaju se jedni drugima i za to se obraćaju pravosuđu. Tako saznajemo o slučajevima korupcije i pronevjera ogromnih iznosa, ali koji se nikada ne razjašnjavaju."

Zarade preko ogromnih razlika između slubenog i crnog tečaja dolara Foto: Morteza Nikoubazl/NurPhoto/picture alliance

Položaj Irana na pokazatelju korupcije: 147 od 180

Državna korupcija u Iranu već neko vrijeme vrlo je raširena. Indeks percepcije korupcije, rang lista o percepciji korupcije u javnom sektoru, kod službenika i političara 2022. godine je Iranu dodijelio 147. mjesto od 180 istraženih zemalja. Na posljednjem, 180. mjestu, nalazi se Somalija s najvišom stopom korupcije na svijetu. Usporedbe radi: Njemačka zauzima deveto mjesto, dok Danska, s najmanjom korupcijom, stoji na vrhu liste. Indeks objavljuje Transparency International, nevladina organizacija sa sjedištem u Berlinu koja se globalno bavi borbom protiv korupcije.

"Visoki dužnosnici i članovi vlade sada tvrde da ništa nisu znali o pronevjeri u poslu s uvozom čaja", napisao je sredinom prosinca politički novinar Abbas Abdi u komentaru za list "Etemad" koji je poznat po kritikama na račun vlade. "Vlada nam čak kao uspjeh pokušava prodati to što je pravosuđe otkrilo slučaj. Ali kako je moguće da takve ogromne sume nestanu iz deviznih prihoda?"

Poput mafijaških klanova Foto: Atta Kenare/AFP/Getty Images

Subvencionirane devize i crno tržište

Iranska vlada financira do 40 posto svog proračuna prihodima od deviza dobivenih iz izvoza nafte. Ove prihode zatim zamjenjuje za iranski rial. Time se financira iranski državni aparat. U Iranu postoje dva tečaja zamjene: službeni subvencionirani, trenutno oko 125.000 riala za jedan američki dolar. Međutim, ovaj tečaj se dobiva samo ako, na primjer, u ime vlade uvozite važne proizvode, poput sirovina za industriju, lijekova - ili upravo čaja. Na slobodnom tržištu morate platiti četiri puta više za jedan američki dolar - jedan dolar trenutno vrijedi 500.000 riala.

"Zemlju vode nesposobni političari i činovnici, i još ćemo saznati o mnogim slučajevima korupcije s ogromnim sumama", rekao je bivši parlamentarac Hesmatolah Falahat Pishe u prosincu za jednim okruglim stolom na Sveučilištu Allameh-Tabataba'i u Teheranu. Falahat Pishe je do 2020. godine bio predsjednik Povjerenstva za nacionalnu sigurnost i vanjsku politiku iranskog parlamenta. Priznao je da je u proteklim godinama nestalo više od 57 milijardi američkih dolara - ali, kako kaže, najveći slučajevi korupcije i pronevjere u povijesti Islamske Republike dogodili su se za mandata trenutne vlade. Oni pokušavaju zaobići sve unutarnje propise i u tome ih podržava parlament.