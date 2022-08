Kontroverzna operna diva: povratak Anne Netrebko

Ljudi se okupljaju u foajeu Kelnske filharmonije kasno poslijepodne 29. kolovoza 2022. "Jako mi se sviđa glas Anne Netrebko. Često sam ju čuo na TV-u i na CD-ima i želio bih ju doživjeti uživo. Mislim da je sjajna i također vrlo simpatična umjetnica", kaže jedan posjetitelj koji je doputovao iz Solingena. Regina Wirtz, rodom iz Düsseldorfa, također prvi put dolazi na koncert ove sopranistice: "Naravno da smo pratili raspravu o gospođi Netrebko. Znamo sve okolnosti. Ali ovdje sam jer volim ovu glazbu i mogu odvojiti politiku i umjetnost", kaže ona.

Žena u žutoj haljini i s plavom torbom zauzima svoje mjesto u dvorani: "Učinila sam to namjerno jer podržavam Ukrajinu i također se nadam da će ovaj rat uskoro završiti. I da gospođa Netrebko već vidi da ovdje sjede ljudi koji su za Ukrajinu", objašnjava Jutta, koja se ne želi predstaviti punim imenom i prezimenom. Došla je sa svojim ocem koji voli operu. "No mislim da treba podržati kulturu i u ova teška vremena. Čuli smo ju već nekoliko puta, odlična je pjevačica. I zato danas nismo vidjeli razlog zašto ne bismo koristili ulaznice." Njih su dvoje kupili svoje karte prije 24. veljače 2022.

Prosvjedna akcija ispred Kelnske filharmonije

Ljudi iz Ukrajine, Njemačke i Rusije već dva sata stoje vani prosvjedujući protiv nastupa operne pjevačice. Ludmila iz Donjecke oblasti - koja također ne želi da joj se spominje prezime - drži dva plakata. Godine 2014. morala je pobjeći iz Donbasa u drugi dio Ukrajine. Danas živi u Kölnu. "Ljudi ovdje u Njemačkoj čine toliko protiv rata, toliko se trude. Ne razumijem zašto je Köln pozvao ovu ženu", kaže Ludmila pokazujući na poster s fotografijom uništene zgrade. Inače, ovo je moj grad i ono što je od njega ostalo, kaže ona.

Prosvjedi ispred Kelnske filharmonije (29.8.2022.)

Elina Knopp, povjesničarka umjetnosti iz Ukrajine, jedna je od organizatorica prosvjeda: "Uopće ne mogu razumjeti ljude koji danas idu na koncert. Samo se nadam da će ih naša akcija natjerati na razmišljanje. Imamo nekoliko stotina metara dalje odavde, s druge strane zgrade, prihvatni kamp za ukrajinske izbjeglice, od kojih neki dolaze i iz regije Donjeck. Danas su došli ljudi koji su dva puta morali bježati, jednom 2014./15., a sad drugi put. Oni nemaju razumijevanja da se ova osoba, koja je stvarno lice Putinovog režima, smije pojaviti ovdje."

Pokazivanje zastava nepoželjno

Večeras je napeta atmosfera. Na početku koncerta glazbenik iz orkestra Sjeverozapadne njemačke filharmonije drži ukrajinsku zastavu koju u pauzi preuzima direktor orkestra. Prema riječima Andreasa Kuntzea, ova akcija nije bila dogovorena s njim. Kuntze je također zabranio intervju na koji je glazbenik prethodno pristao.

Operna zvijezda Anna Netrebko se vratila - ali nije sve isto. To ove večeri primjećuje svaki posjetitelj. Netrebko je godinama bio hvaljena miljenica velikih opernih kuća. Bilo u Veroni, Beču ili New Yorku – publika joj se klanjala. Svojim glasom i šarmom očarala je prisutne u koncertnim dvoranama svijeta. Nije bilo velikog negodovanja kada je slavila svoj 50. rođendan u Kremlju, u jesen 2021. to je još bilo prihvatljivo. Kad je podržala Putina u njegovoj predsjedničkoj izbornoj kampanji 2012. bilo je izoliranih reakcija. Protureakcije su također dobile malo pozornosti kada se fotografirala s proruskim separatističkim vođom Olehom Carevom sa zastavom "Nove Rusije". U Rusiji je dobila naziv "Narodna umjetnica Ruske Federacije", počasni naziv ruske države.

Prosvjed protiv nastupa Anne Netrebko u Kölnu (29.08.2022.)

No, odnos prema Netrebkovoj se promijenio s ruskim agresorskim ratom protiv Ukrajine, koji je započeo u veljači ove godine. Zbog svoje bliskost s Kremljom i nekritičkog mišljenja o Putinu Netrebko se našla u nezgodnoj situaciji: "Želim da rat prestane", napisala je u izjavi. Ona je Ruskinja i voli svoju zemlju, ali, kako je rekla, ima i mnogo prijatelja u Ukrajini. "Bol i patnja slamaju mi srce", napisala je i potom tjednima šutjela.

Prema mišljenju Zapada, ona se nije dovoljno kritički postavila Rusiji, dok su u Rusiji smatrali da je previše kritizirala svoju domovinu. I tako je Netrebko postala nepoželjna kako u Europi tako i u Rusiji.

Ljeto 2022.: povratak na pozornicu

No od ovog ljeta ona je ponovno na velikim pozornicama - u Veroni, Parizu i sada u Kölnu. Uz ovacije i prosvjede ispred dvorana. Ali još nije posvuda dobrodošla: pokrajina Baden-Württemberg odlučila je poništiti poziv pjevačici - koncert u Stuttgartu je otkazan. Velikoj sopranistici za sada su zatvorena i vrata njujorške Metropolitan opere.

Grad Köln i Filharmonija imaju drugačiji pristup: "U Kölnu nemamo razloga reći da gospođa Netrebko ne bi trebala biti ovdje u gradu. Ona nije državni neprijatelj. Ona je slobodna građanka kojoj je dopušteno kretanje zemljom", kaže Louwrens Langevoort, umjetnički direktor Kelnske filharmonije. Prije dvije godine sklopljen je ugovor o najmu s organizatorom koncerta Handwerker Promotion e. gmbh, a Filharmonija samo ispunjava ugovore, rekao je Langevoort. "Gospođa Netrebko je stvarno odlična pjevačica. Ima određeni politički stav koji ja apsolutno ne dijelim. Ali ne mogu joj ništa zamjeriti", kaže intendant.

Vladimir Putin i Anna Netrebko

Slična izjava dolazi i od grada Kölna: "Izjave Anne Netrebko o ruskom agresorskom ratu u Ukrajini u međuvremenu su jasna distanca od rata. Ipak, mogu razumjeti da su godine njezine potpuno nekritičke blizine Kremlju nešto što budi sumnju kod brojnih građanki i građana ovog grada kada je riječ o njenim objavljenim stavom o ratu i Putinu", rekao je Stefan Charles, gradski vijećnik Kölna za umjetnost i kulturu.

I ravnatelj Kelnske filharmonije i grad Köln ističu da nisu organizatori koncerta. Glazbenik Misha Nodelman iz Sankt Peterburga smatra da je to izgovor. On je donio svoju violinu i svira ukrajinske pjesme ispred Filharmonije. Kod kuće ga, kaže, doživljavaju kao izdajicu Rusije.

Dok su prosvjednici ispred zgrade već odavno na putu kući, unutra se čuju glasne ovacije. Od Anne Netrebko opraštaju se uz buket cvijeća i gromoglasan pljesak.

Grad Köln i Filharmonija najavili su da će prihod od koncerta donirati za projekte obnove u partnerskom ukrajinskom gradu Dnipro.

Pratite nas i na Facebooku, preko Twittera, na Youtubeu, kao i na Instagramu