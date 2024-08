Kongres demokrata: Kamala Harris obećala "novi put"

Predsjednička kandidatkinja Demokratske stranke Kamala Harris ima još 75 dana da uvjeri i pridobije birače u SAD-u. Na kraju stranačkog kongresa u Chicagu izložila je svoje planove i program rada - i službeno prihvatila nominaciju. "Znam da nas večeras gledaju ljudi s različitim stavovima. Ali, želim da znate: obećavam da ću biti predsjednica svih Amerikanaca", rekla je sadašnja potpredsjednica SAD-a.

Ona želi, kako je istaknula, zajedno s građanima krenuti "novim putem naprijed"- ali ne kao članica stranke ili grupe, već kao Amerikanka. Namjerava učiniti sve kako bi se "prevladali gorčina, cinizam i podjele iz prošlosti".

Jasno upozorenje Trumpu

Istovremeno je upozorila na posljedice Trumpove pobjede na izborima. On se, kako je rekla, brine samo za vlastite interese. "Posljedice, koje će uslijediti ako Donald Trump ponovo uđe u Bijelu kuću, su izuzetno ozbiljne", rekla je.

Kamala Harris je obećala da će se boriti za srednju klasu i za jedinstvo i koheziju u društvu. Ako bude izabrana, obećala je smanjenje poreza, od kojeg će imati koristi više od 100 milijuna Amerikanaca. Želi biti predsjednica, koja neće samo voditi, nego će i saslušati. Više puta se izjasnila za dobre odnose sa saveznicima i najavila blisku suradnju s tradicionalnim partnerima u Europi, ali i s Ukrajinom.

Kamala Harris oštro je kritizirala republikanskog protukandidata Donalda Trumpa Foto: J. Scott Applewhite/dpa/AP/picture alliance

"Diktatori drže palčeve Trumpu"

Kamala Harris se nije distancirala od Trumpa samo na unutarnjopolitičkom planu. Predstavila je svog republikanskog protivnika kao kandidata za predsjednika SAD-a kojeg priželjkuju diktatori i tirani. "Neću se ulagivati tiranima i diktatorima poput Kim Jong Una, koji drže palčeve Trumpu", rekla je.

Obećala je da "nikada neće oklijevati u obrani sigurnosti i ideala Amerike". U stalnoj borbi između demokracije i tiranije, Harris je naglasila "da zna gdje stoji - i gdje bi Sjedinjene Američke Države trebale stajati".

Što se tiče Trumpa, ona je upozorila: "Vi znate da Trump neće pozvati autokrate na odgovornost - jer će i on biti autokrat."

"Srcedrapajući razmjeri patnje u Gazi"

Govoreći o ratu na Bliskom istoku, Harris se snažno izjasnila za prestanak borbenih djelovanja i primirje u Pojasu Gaze, kao i za oslobađanje talaca. Rekla je kako predsjednik Joe Biden i ona kao potpredsjednica rade danonoćno na tome. Naglasila je i da će se ona uvijek zalagati za pravo Izraela na samoobranu.

Istovremeno, Harris je oštro i neuvijeno govorila o patnjama civila u Pojasu Gaze. "Ono što se dogodilo u posljednjih deset mjeseci u Gazi je kobno. Toliko mrtvih i nevinih ljudi... očajnih, gladnih ljudi koji bježe u potrazi za sigurnošću... Razmjeri patnje su srcedrapajući", rekla je Harris pred tisućama delegata. Naglasila je kako patnje u Pojasu Gaze moraju prestati, "a Palestinci moraju ostvariti svoje pravo na dostojanstvo, sigurnost, slobodu i samoodređenje". Te izjave su bile popraćene burnim pljeskom.

I Donald Trump ovih dana obilazi svoje birače Foto: Janie Osborne/AP/picture alliance

Borac za pravdu "u ime naroda"

Kao što je uobičajeno u američkoj politici, Harris je govorila i o svojoj obiteljskoj povijesti, roditeljima i svom životnom putu. Ispričala je kako je kao djevojčica imala prijateljicu koja je kod kuće bila izložena seksualnom nasilju. To ju je, kako je rekla, učvrstilo u odluci da postane državna odvjetnica.

Kamala Harris se predstavila kao borac za pravdu "u ime naroda". Vodila je mnogo teških sudskih postupaka i spremna je, kako kaže, voditi tešku predizbornu borbu za Bijelu kuću.

Trump optužuje Harris za neaktivnost

Republikanski predsjednički kandidat Donald Trump je na svojoj platformi Truth Social optužio Harris da ništa ne radi i da samo kuka. "Tri i pol godine nije učinila ništa osim što je pričala, a to radi i večeras. Žali se na sve, ali ništa ne radi!", napisao je on o američkoj potpredsjednici.

Harris bi, prema navodima Trumpa, trebala prestati pričati i vratiti se u Washington kako bi se bavila problemima, na koje se žali. Ova demokratkinja je, prema riječima 78-godišnjeg Trumpa, Ameriku pretvorila u propalu naciju.

Stranački kongres demokrata: Poznate ličnosti i nova nada

Stranački kongres je uvijek zabava i show za sve prisutne u dvorani i ljude ispred ekrana. U Chicagu je četvrtog dana nastupila američka zvijezda Pink zajedno sa svojom kćerkom Willow i izvela pjesmu "What About Us". U pjesmi se govori o osjećaju razočarenja u političke vođe, koji ne ispunjavaju svoja obećanja. Pjesma izražava frustraciju ljudi, koji smatraju da se njihov glas ne čuje.