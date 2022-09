Komentar: Nema napuštanja odluke o napuštanju

Do toga je ipak došlo. Njemačka produžuje rad nuklearnih elektrana koje su još spojene na mrežu. Makar se radilo o samo dvije od tri nuklearke: Neckarwestheim i Isar u Bavarskoj i makar to bilo u apsolutnoj nuždi. Istovremeno bi nuklearna elektrana Emsland na sjeveru Njemačke trebala biti isključena iz mreže krajem godine, kako je ranije planirano.

Razlog aktualne odluke o produžetku rada dviju elektrana je kriza u snabdijevanju električnom energijom i plinom. Već tri mjeseca ove elektrane rade duže nego što bi trebale. Pa ipak, odluka ministra Habecka je velika prekretnica, pogotovo za Zelene. A oni su u ovom trenutku vrlo važan dio vlade.

Napuštanje nuklearne energije: ključna politička odrednica Zelenih

Za Zelene je kraj nuklearne energije u Njemačkoj dugo bio temeljno opravdanje za njihovo postojanje. Stalno se govorilo, ne samo u redovima Zelenih, da je spor oko nuklearne energije u Njemačkoj nakon desetljeća žustrih rasprava 2011. godine konačno okončan i to odlukom o postupnom zatvaranju nuklearnih elektrana, koja je uslijedila nakon katastrofe u Fukušimi. Posebno su Zeleni, kao politička stranka, ranih 1980-tih pronašli sebe u borbi za napuštanje nuklearne energije.

Ali sada se situacija potpuno promijenila. Političari se hvataju za svaku slamčicu kako bi se oslobodili ovisnosti o ruskim energentima. Ministar gospodarstva Robert Habeck iz stranke Zeleni odavno je prisiljen prilagoditi se novoj situaciji. Zima može biti teška, vrlo teška. Zato je nastavak rada preostalih njemačkih nuklearki neophodan, čak i ako je njihov udio u proizvodnji električne energije u Njemačkoj samo šest posto. U krizi je to itekako potrebno.

To nije pledoaje za nuklearnu energiju

Kako bi Njemačka prebrodila predstojeću zimu, ova odluka je vjerojatno ispravna. Ona je razultat pragmatičnog vaganja interesa. Vladajući političari su, preuzimajući svoje dužnosti, prisegnuli da će spriječiti nanošenje štete Njemačkoj. Ali razmatranja o nastavku korištenja nuklearne energije, za što se zalažu političari iz oporbe, potpuno su druga stvar.

Kada bi još aktivne nuklearne elektrane u Njemačkoj radile duže od tri mjeseca, trebali bi im novi elementi za sagorjevanje. A najjeftiniji se mogu nabaviti samo u Rusiji. U svemu što njemačka vlada radi i poduzima u obzir dolazi samo osamostaljivanje od agresora i energetskog imperatora Putina. Nastavak rada njemačkih nuklearnih elektrana duže od tri mjeseca i uz Putinovu milost nije uvjerljivo rješenje.

Jedini izlaz: obnovljivi izvori energije

Dakle samo dvije od tri nuklearke produžuju rad i to samo u hitnim slučajevima. Pogled na Francusku, gdje 28 od 56 elektrana trenutno nije spojeno na mrežu, pokazuje kako nuklearna energija teško može ponuditi izlaz iz sadašnje energetske krize, ne samo u Njemačkoj. Između ostalog i zato što u sušnim ljetima nema dovoljno vode u rijekama za hlađenje reaktora. U Francuskoj, kao i u Njemačkoj, može postojati samo jedna alternativa. To je ušteda energije: struje, plina i nafte, gdje god je to moguće ali i razvoj obnovljivih izvora energije vrtoglavom brzinom.

Sve u svemu, odluka je ispravna: dvije od tri nuklearne elektrane, koje su još priključene na mrežu, pomoći će Nijemcima da u hitnim slučajevima nestašice energije prebrode zimu. Ali ništa više od toga. To nije pledoaje za korištenje nuklearne energije u budućnosti. Ali tko zna koliko će se dugo ta odluka primjenjivati u ovim teškim vremenima? A da ne govorimo o tome da za tu odluku ministar gospodarstva prvo treba dobiti blagoslov cijele njemačke vlade. A to nije samo po sebi razumljivo u ovim tjednima i mjesecima.

