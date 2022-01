Komentar: Konkretne i skromne riječi novog kancelara

Novom kancelaru se može dopustiti malo šarmiranja već na početku njegovog prvog govora povodom početka Nove godine. Govorio je o mnogo promjena koja je 2021. donijela ljudima i dodaje: "A onda i jedna malena promjena: danas Vam ja kao njemački kancelar držim novogodišnji govor." Samo da ga se ne smatra nečim višim i boljim, glasi ta poruka, jer ljude muče veće brige nego je li će Scholz biti dobar kancelar ili neće. Ljudi hoće da ovoj pandemiji dođe kraj i Scholz to zna.

Sredstva protiv korone su poznata i Scholz ih spominje bez da se upušta u moraliziranje: cijepljenje, maske, držanje udaljenosti. Još jednom izriče svoju zahvalu liječnicima i medicinskom osoblju, policajcima i vojnicima. To se čuje u gotovo svakom novogodišnjem govoru bez obzira tko bio kancelar, ali to se i ne može dovoljno puta reći.

Scholz također još jednom apelira, nadamo se po posljednji put, na naše strpljenje da opet nekako prihvatimo zabrane i ograničenja, pogotovo u ovoj čudnoj međufazi gdje je broj novozaraženih još razmjerno nizak, ali sa sojem omikrona možda nam pred vratima stoji još najveći izazov. "Sad je najvažnija brzina", poziva Scholz vatreno koliko je uopće moguće od jednog, prije suzdržanog Nijemca sa sjevera.

Poštovanje, povjerenje, zajedništvo...

Autor komentara Jens Thurau

Kao i u predizbornoj borbi i u doba kad je bilo jasno kako će on doista postati kancelarom, Scholz ne želi prihvatiti tvrdnju kako se čitavo društvo sve više dijeli. Njegova je poruka kako se ne treba dati smetati od tek šačice bučnih prosvjednika. Scholz ne želi ocrnjivati negatore korone, on ih jednostavno ne uzima ozbiljno. Umjesto toga se obraća onima koji su još nepovjerljivi, trebaju li se cijepiti. Podsjeća na impresivnu brojku od četiri milijarde cijepljenih u čitavom svijetu. On koristi argumente, ne optužbe. I već na početku kaže kako je impresioniran kako su ljudi nakon teških poplava na zapadu zemlje ovog ljeta pronašli svoj smisao za zajedništvo.

Uvijek iznova u njegovom govoru dolaze ove riječi: poštovanje, povjerenje, zajedništvo. Scholz oslikava državu kakvoj teži i u velikom dijelu je već takvom smatra. Gotovo se čini kako želi uvjeriti i samog sebe. To ide tako daleko da u njegovom govoru uopće ne spominje ekstremnu desnicu, antisemitizam i sve više nasilja i agresivnosti u svakodnevici. Scholz se pouzdaje u tihu većinu građana, na razum, na pristojnost.

U posljednjoj trećini njegovog novogodišnjeg obraćanja se čuje i nešto slično namjerama ove vlade: uz podršku velike većine građana se Njemačka sprema postati klimatski neutralna, na međunarodnoj pozornici će se zalagati za miroljubivu suradnju, u Europi će paziti na demokraciju i pravnu državu. Jedina aktualna i konkretna tema u ovom dijelu govora je sukob u Ukrajini gdje kancelar kaže kako se ne može niti raspravljati o promjenama državnih granica.

To mu se može vjerovati

Scholz nije vatreni govornik i on to zna. Ali niti njegova prethodnica nije bila poznata po vatrenim govorima narodu. Novi kancelar, tek nekoliko tjedana na toj dužnosti, se ograničio tek na ono što je ljudima, kako točno kaže, sad u kostima: na pandemiju. To je bio govor samoodricanja. To nije loš izbor za početak mandata. Ljudi novom kancelaru ionako ne bi vjerovali da ih zasipa nekakvim bučnim i velikim obećanjima. A Scholzu kao osobi tako nešto ionako ne bi pristajalo.

Ali riječi o golemom značaju međusobnog poštovanja, to mu vjeruju. To ćemo sigurno još često slušati od njega. I to je dobro.