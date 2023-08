Kome koristi politički country Olivera Anthonyja?

Oliver Anthony je donedavno bio nepoznati country pjevač iz ruralne Virginije na istoku Sjedinjenih Američkih Država. Onda je njegova pjesma „Bogataši sjeverno od Richmonda" (Rich Men North of Richmond) preko noći osvojila američke top-liste. Štoviše, Anthonyjeva pjesma je zasjenila megazvijezde kao što su Taylor Swift, Morgan Wallen ili Olivia Rodrigo. „Bez presedana", uspon poput rakete, ocjenjuje glazbeni časopis Billboard. Po prvi put je jedan potpuno nepoznati izvođač preko noći dospio na vrh top-lista. Što se zapravo dogodilo?

Brojke govore same za sebe: za manje od tjedan dana, nakon što je 8. kolovoza objavljena na YouTube-u, Anthonyjeva pjesma je „streamana" preko 17,5 milijuna puta i preuzeta 147.000 puta, analizira magazin Billboard. Inače, Anthony je također bio na vrhu Appleove country top-liste. A od srijede, 23. kolovoza, pjesma je imala preko 34 miliona pregleda na YouTube kanalu RADIOWV.

Je li Anthonyjeva pjesma nova himna američke radničke klase? Neki to tako tumače, jer riđobradi glazbenik očito dopire do obespravljenih u Sjedinjenim Američkim Državama kada pjeva: „Prodao sam dušu, radio po cijeli dan, prekovremeno za malu plaću, da bih sjedio ovdje i uludo utrošio svoj život." Tu je Anthonyjeva kritika globalizacije: „Prokleta sramota što je svijet postao, za ljude kao što sam ja, za ljude kao što si ti, volio bih da se probudim i da to nije istina".

Soundtrack za američke izbore?

Anthonyjeva pjesma djeluje kao prateća glazba za početak američkih predsjedničkih izbora, koji se održavaju u studenom 2024. Demokratski predsjednik Joe Biden razmatra mogućnost drugog mandata. Bivši predsjednik Donald Trump želi biti republikanski izazivač. Sjedinjene Američke Države su politički podijeljene kao nikada ranije.Kao nekada Donald Trump, pjevač Anthony je sada osvojio srca milijuna napadajući političku elitu: „Ti bogataši sjeverno od Richmonda... žele potpunu kontrolu, žele znati što misliš, žele znati što radiš..."

Ali to nije sve: Anthony se također ruga i ugroženima u SAD i, poput Trumpa, potiče neraspoloženje prema primateljima socijalne pomoći: „Bože, imamo ljude na ulici koji nemaju što jesti – i debele primatelje socijalne pomoći (...) Porezi nisu za vaše vrećice s karamel bombonima!" Anthonyjeva poruka je da ljudi koji primaju novac od države zloupotrebljavaju sustav. U SAD mnogi građani misle slično.

Naslov i tekst pjesme također sugeriraju da su Amerikanci, posebno na jugu i u siromašnim, ruralnim oblastima SAD, zapostavljeni od strane vlasti. I to zvuči sumnjivo, poput populističkih izbornih parola Donalda Trumpa, koji je bio 45. predsjednik SAD-a od 2017. do 2021. godine.

Momak s gitarom i svojim psima

„Bogataši sjeverno od Richmonda” (Rich Men North of Richmond) naziv je Anthonyjevog hita. Richmond je glavni grad savezne države Virginije, u kojoj Anthony živi, samo nekoliko sati vožnje južno od glavnog grada SAD-a i političkog centra Washingtona.

Prema podacima s YouTube kanala RADIOWV, na kojem su objavljene Anthonyjeve pjesme, Anthony živi u malom gradu Farmvilleu, „sa svoja tri psa i komadom zemlje koju želi pretvori u malu farmu za uzgoj stoke." Farmville se nalazi u nekada najstarijoj i najvećoj industrijskoj regiji u SAD. Propast industrije čelika sedamdesetih godina je „proizvodni pojas“ pretvorila u „pojas rđe“. Mnogi su ostali bez posla. Prema pisanju medija, Anthony živi u kamp prikolici. Sam pjevač navodi da mu je glazbeni uzor country glazbenik Hank Williams mlađi. RADIOWV na YouTubeu piše: „Oliver želi dati nadu radničkoj klasi i prosječnom vrijednom mladom čovjeku koji ju je možda izgubio."

Političari preuzimaju Anthonyjevu poruku

U političkom Washingtonu, Anthonyjeva poruka pada na plodno tlo, prvi političari su već prepoznali politički potencijal pjesme. Republikanska članica Kongresa Marjorie Taylor Green iz južne savezne države Georgije, koja je u prošlosti podržavala krajnje desničarske teorije zavjere, na platformi X (bivši Twitter) je napisala da je Anthonyjeva pjesma ona „koju Washington D.C. treba čuti".

Demokratski senator Chris Murphy iz sjeveroistočne savezne države Connecticut pozvao je ljevičare da poslušaju Anthonyjevu poruku. Također na platformi X, napisao je da bi to trebale poslušati „progresivne snage". Pjesma pokazuje, kako je rekao, „put preorijentacije": „Anthony pjeva o bezdušnosti rada, lošim plaćama i moći elite. Sve su to problemi za koje ljevica ima bolja rješenja od desnice“, poručuje Murphy.

Sam Anthony sebe politički gledano postavlja „prilično u sredinu". Na koncertu u subotu, 19. kolovoza u Sjevernoj Karolini za televiziju „Fox News" je izjavio: „Ne vjerujem da će naša zemlja preživjeti još jednu generaciju ako se nastavi ovako. Moramo se vratiti korijenima onoga što je nekada činilo ovu zemlju velikom."

Anthony ne želi veliki novac

Pravo ime country pjevača i bivšeg tvorničkog radnika je Christopher Anthony Lunsford. Kao umjetničko ime uzeo je ime svog djeda „Oliver Anthony". Od 2021. godine piše glazbu. Ali usprkos ogromnoj popularnosti, ne žuri s potpisivanjem ugovora s diskografskom kućom: „Ljudi u muzičkoj industriji me zbunjeno gledaju kada odbijem ponude od osam milijuna dolara", napisao je na Facebooku i dodao da ne želi odlaziti na velike turneje.

„Ne želim biti u središtu pažnje. Glazbu koju sam napisao, napisao sam kada sam patio od depresije. Moje pjesme dopiru do milijuna ljudi, jer osoba koja ih pjeva zaista te riječi i osjeća. „Nema uljepšavanja, nema agenata, nema gluposti. Samo jedan idiot i njegova gitara", napisao je 30-godišnji Anthony na Facebooku 17. kolovoza.

Efekt njegove pjesme nije izostao: britanski glazbenik Billy Bragg, nekada punk, a sada folk pjevač i glas radnika u Velikoj Britaniji, dao je 21. kolovoza na YouTubu svoj odgovor na Anthonyjevu pjesmu „Bogataši". Kako prenosi list Guardian, objavio je „korektivnu" pjesmu „Rich Men Earning North of a Million". Umjesto da kritizira „gojazne prevarante koji koriste socijalnu pomoć“, pjeva Bragg, bijes bi se trebao usmjeri prema važnijim ciljevima. „Nećemo napadati one kojima su potrebni razumijevanje i solidarnost – to nije u redu.” Bragg poziva svog američkog kolegu da se pridruži sindikatu kako bi pronašao „produktivan oblik protesta“.

