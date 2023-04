Kolika je šteta od objavljenih tajnih američkih dokumenata?

Čitavo mnoštvo dokumenata američkog ministarstva obrane i informacija koje ono dobiva o stanju na bojištu Ukrajine već tjednima se mogu naći na internetu i u društvenim mrežama. Mediji isto tako danima objavljuju detalje, ali ne objavljuju dokumente među kojima nema mali broj fotografija dokumenata koji barem izgledaju autentično. Nije jasno tko je prvi objavio te papire na proruskim portalima, a nameće se čitav niz pitanja:

Što je zapravo objavljeno?

Američki mediji javljaju kako objavljeni dokumenti najviše tajnosti sadrže informacije o američkim isporukama oružja Ukrajini sve do detalja o potrošnji streljiva. Tu su i karte linije bojišnice s točnim položajima ruskih i ukrajinskih jedinica i njihovom snagom. Portal Politico navodi kako to uglavnom nisu najnoviji dokumenti nego iz veljače iz ožujka, ali su još uvijek dovoljno aktualni. Osim toga dokumenti sadrže informacije o tome kako NATO i SAD pripremaju i naoružavaju Ukrajinu za predstojeći protunapad. Spominju se i mogući datumi, količina i vrsta planiranih isporuka oružja i opreme.

Netko iz Pentagona? Bijele kuće? Ili iz neke od tajnih službi? Potraga za doušnikom je utoliko teža što očito "na stotine, ako ne na tisuće" osoba u SAD imaju ovlasti doći do dokumenata čak i tog stupnja tajnosti. Foto: Patrick Semansky/AP/picture alliance

Washington Post ukazuje kako se u dokumentima otkriva i o vojnoj pomoći drugih zemalja zaraćenim stranama, sve do država kao što su Kina i Izrael. Izuzetno je dragocjeno za rusku stranu i način, metode i mogući izvori američkih službi u prikupljanju informacija.

Wall Street Journal zaključuje kako dokumenti očito potječu iz različitih američkih tajnih službi ili čak iz glavnog stožera američkih oružanih snaga kao materijal za informiranje odgovornih o trenutnom stanju.

Jesu li su dokumenti autentični?

CNN javlja kako su i iz američke vlade potvrdili autentičnost objavljenih dokumenata, iako se i tvrdi kako je na nekima od fotografija dokumenata sadržaj promijenjen. Mediji također javljaju kako i Pentagon i ministarstvo pravosuđa – dakle FBI intenzivno ispituju ovaj slučaj. Portal Politico prenosi izjavu visokog dužnosnika u Bijeloj kući koji tvrdi kako je i američki predsjednik Biden „zabrinut“ zbog količine dokumenata koji su dospjeli u javnost.

John Kirby, koordinator za stratešku komunikaciju američkog vijeća za nacionalnu sigunost ima velikih muka objasniti novinarima što se to dogodilo i kako je to bilo moguće Foto: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP/Getty Images

Tko je proslijedio te dokumente?

To je trenutno nejasno, makar se doušnika grozničavo traži. CNN se poziva na informacije iz vladinih krugova koji tvrde kako se prije svega traži netko tko je u samoj strukturi američke vlasti. Prema izjavi djelatnika američkog ministarstva obrane, pokazalo se kako na stotine, ako ne i na tisuće osoba imaju ovlaštenja za pristup dokumentima tog stupnja tajnosti. Bivša odvjetnica američkog ratnog zrakoplovstva upozorava kako objavljivanju takvih dokumenata spada u najteže zločine ugrožavanja nacionalne sigurnosti SAD-a. Istraga je utoliko teža što se prema objavljenim dokumentima teško može reći nešto o motivu doušnika: je li tek to nekakav idealist koji misli da tako može pridonijeti miru? Ili je to jasan slučaj špijunaže? I što je još gore: je li se ta aktivnost nastavlja i hoće li u javnost procuriti još tajnih dokumenata?

Ne samo točna količina vojne pomoći i broj ukrajinskih snaga obučenih u njenom posluživanju, nego su u dokumentima i planovi korištenja tog zapadnog oružja u predstojećem protunapadu Foto: Canada Department of National Defence/via REUTERS

Kako će to otkriće utjecati na rat u Ukrajini?

Dokumenti bez ikakve sumnje mogu nanijeti veliku štetu i Ukrajini i Sjedinjenim Američkim Državama na više načina. Dimitrij Alperovič iz instituta Silverado Policy Accelerator je za Washington Post izjavio kako su dokumenti doduše “stari nekoliko tjedana”, ali da Moskva iz njih može doći do dragocjenih saznanja. Najprije su tu informacije o zapadnom oružju na ratištu Ukrajine, o broju ukrajinskih vojnika koji su obučeni za njegovu uporabu i kako će ono poslužiti u borbi Ukrajine protiv ruskih napada. Osim toga, list New York Times upozorava kako se u dokumentima citiraju i informacije iz ruskih službi gdje bi se moglo doći do saznanja kako Amerikanci dobivaju te informacije.

Kako reagira Ukrajina?

Službeni krugovi Ukrajine su danima tvrdili kako su ti dokumenti tek krivotvorine ruskih službi. Mihajlo Podoljak, savjetnik u uredu predsjednika je izjavio kako je to „uobičajena igra tajnih službi“. CNN pak prenosi izvor blizak predsjedniku Zelenskom koji otkriva kako je Ukrajina zbog ovih otkrića već promijenila neke planove.

Ukrajina javno tvrdi kako su to krivotvorine, ali se ipak čuje kako Kijev kipti od srdžbe: ne samo zbog olakog odnosa zapadnih partnera prema tajnim dokumentima, nego i jer se očito špijunirao i sam ukrajinski predsjednik. Foto: Andrew Matthews/PA Wire/empics/picture alliance

Predsjednik Nacionalnog savjeta za sigurnost i obranu Ukrajine Oleksij Danilov i dalje izražava sumnju u vjerodostojnost dokumenata: za njemačku postaju ARD kaže kako „ne znam s kim je CNN razgovarao. Ja u svakom slučaju mogu reći kako je broj osoba u našoj državi koji znaju naše planove veoma ograničen. I ne mislim da je izvor s kojim je razgovarao CNN među njima“. Danilov ipak upozorava i prijatelje na Zapadu: „Tajne službe moraju biti budnije kada se radi o tajnim dokumentima“. Isto tako tvrdi kako će se o svim operativnim i taktičkim planovima protunapad u ukrajinskom zapovjedništvu ionako odlučivati u posljednjem trenutku i u potpunoj tajnosti: „Ako neko misli da imamo samo jednu opciju, onda to ne odgovara stvarnosti. Čak i tri opcije nisu mnogo“, kaže Danilov.

Međutim, iza kulisa u Kijevu vlada velika srdžba zbog ovih otkrića, tvrdi postaja CNN i poziva se na osobe iz bliskog kruga ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog kojeg se također špijunira.

Iz Kremlja se čuje kako je to najprije "dokaz upletenosti Zapada" u rat u Ukrajini, mada je ruska "pobjeda sigurna". Dokumenti se "analiziraju" - jer bi se po njima mogli naći i doušnici u ruskim službama i strukturi. Foto: Valery Sharifulin/TASS/dpa/picture alliance

A reakcija Rusije?

Rusija je već prošlog tjedna objavila kako ti dokumenti dokazuju neposrednu upletenosti Washingtona i NATO-a u sukob u Ukrajini. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov je ovog ponedjeljka (10.4.) izjavio kako su „objavljene informacije donekle interesantne“ i kako ih se sad analizira. Isto tako dodaje kako ne očekuje da će ta saznanja promijeniti rusko vođenje rata već i zbog toga jer je njihova „pobjeda sigurna“. Ipak, Američki Institut za istraživanje ratnih sukoba (ISW) tvrdi kako se poslije objavljivanja dokumenta može vidjeti bojazan i uznemirenost među ruskim ratnim blogerima jer ma što govorio Kremlj, pokazuju i kako ta „sigurna pobjeda“ nipošto neće biti brza i bez mnogo gubitaka na ruskoj strani.

I obavještajne službe američkih saveznika nipošto neće biti oduševljene saznanjem da je i u njihovim redovima ima djelatnika koji Amerikancima javljaju više nego što smiju. Foto: Maxar /AP/picture alliance

Što to znači za partnere SAD-a?

Iz tih dokumenata se može zaključiti kako američke službe doduše prenose informacije koje im stižu od saveznika – ali i informacije koje su saveznici željeli zadržati za sebe, ali su ipak dospjele do američkih službi. To bi moglo dovesti do nesuglasica među saveznicima. Osim toga se nameće pitanje sigurnosti i tajnosti informacija koje se prosljeđuju Amerikancima, osobito među službama skupine Five Eyes gdje je razmjena obavještajnih saznanja osobito bliska i koje čine osim obavještajaca SAD i odgovarajuće službe Velike Britanije, Australije, Kanade i Novog Zelanda.

dd,dr (dpa,ard,rtr)

Pratite nas i na Facebooku , preko Twittera , na Youtubeu , kao i na Instagramu