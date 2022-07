Košarkašica i veteran za ubojicu i notornog kriminalca?

Iz Washingtona je potvrđeno kako je američki ministar vanjskih poslova Antony Blinken prvi puta od početka rata u Ukrajini nazvao ruskog ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova, prije svega da bi "otvoreno" razgovarao o puštanju na slobodu dva američka državljana koji su u ruskom zatvoru. Radi se o američkoj košarkašici Brittney Griner (na naslovnoj fotografiji) i američkom vojnom veteranu, Paulu Whelanu.

Košarkašica je uhićena prilikom ulaska u Rusiju jer je sa sobom imala bočicu ulja na bazi marihuane - u čitavom nizu saveznih država SAD legalni zdravstveni preparat, ali u Rusiji je optužena za šverc narkoticima. 52-godišnji Paul Whelan je rođen u Kanadi, tako da ima kanadsko, irsko i američko državljanstvo jer je bio marinac u američkoj vojsci. Od tamo je nečasno otpušten jer je bio osuđen za više slučajeva krađe za vrijeme misije u Iraku 2008. Već i zbog toga se čini nevjerojatnim da bi postigao karijeru u nekoj od američkih obavještajnih službi, makar je 2018. u Rusiji uhapšen pod optužbom špijunaže. Prošle godine je u Rusiji osuđen na 16 godina zatvora, a nakon toga mu prijeti i ostanak u radnom logoru.

U Berlinu je bio likvidiran gruzijski nacionalist Zeliman Kangošvili i baš sve, od načina kako je ubojstvo izvedeno pa do prošlosti osuđenog svjedoči kako je to bilo ubojstvo po nalogu Kremlja. Ali Moskva je uvijek tvrdila kako s tim "nema veze" - sve do sad kad traži tog ubojicu kao zamjenu.