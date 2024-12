Kancelar u Bundestagu - predizborna kampanja u punom jeku

Radi li se možda o istraživanjima javnog mnijenja koja pokazuju da su socijaldemokrati kancelara Olafa Scholza odnedavno u blagom usponu? Istraživanje instituta Insa od srijede Socijaldemokratsku stranku Njemačke (SPD) kancelara Scholza vidi na 16 posto. Ili se možda radilo o tome da šef njemačke vlade ne mora govoriti za govornicom u Bundestagu, nego sa svog mjesta u vladinoj klupi?

U svakom slučaju: Scholz je očito bio u svom elementu u ovoj igri pitanja i odgovora koja se odvijala u Bundestagu. Na pitanja zastupnika odgovarao je sigurnim glasom i agresivno. Na pitanje parlamentarca Liberalno-demokratske stranke (FDP) o isporukama oružja Ukrajini odgovorio je sljedeće: "Vi ste prilično hrabri za nekoga tko pripada stranci koja se mora boriti kako bi prešla izborni prag od pet posto."

FDP je bio uzrok teške vladine krize koja je dovela do toga da Scholz sada vodi zemlju u manjinskoj vladi – zajedno sa Zelenima. Zbog toga će građani Njemačke u veljači 2025. morati birati novi Bundestag. FDP je prije otprilike mjesec dana napustio vladu sastavljenu od SPD-a, Zelenih i FDP-a te se sada u predizbornoj kampanji bori za opstanak.

A Olaf Scholz bori se za svoju poziciju, očito s užitkom. Na početku aktualnog sata kancelar ima osam minuta za uvodnu riječ. Scholz je to iskoristio kako bi izvjestio o svom posjetu Ukrajini početkom tjedna i naglasio da podrška Njemačke napadnutim Ukrajincima neće popustiti.

Vođa oporbe Merz (lijevo) se ovaj put nija javljao za riječ Foto: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

I dalje bez raketa dugog dometa za Ukrajinu

Scholz je izvijestio o tome kako se s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim susreo sedamnaest puta otkako je preuzeo dužnost. Kaže da je Njemačka isporučila oružje i primila mnoge izbjeglice. Ali također naglašava da kao kancelar neće isporučivati ​​rakete dugog dometa koje mogu doseći i ciljeve u Rusiji. To bi očito trebao biti važan moto u predizbornoj kampanji: ostanite mirni, izbjegnite upletanje Njemačke i NATO-a u rat.

No, nije li njegova ministrica vanjskih poslova Annalena Baerbockiz Zelenih spomenula moguće sudjelovanje njemačkih vojnika u mirovnoj misiji u Ukrajini u budućnosti, pita jedan od zastupnika. Ni to kancelara ne izbacuje iz takta. Baerbock je na konferenciji za novinare upitana o takvoj mogućnosti, rekao je te pojasnio: "Pokušala je ne reći ni da ni ne. To je bilo pitanje na koje je pokušala dati diplomatski odgovor. Ja mislim da je isključeno da u sadašnjoj situaciji šaljemo vojnike u Ukrajinu."

Scholz zatim poziva sve stranke u Bundestagu da podrže neke važne projekte prije izbora, unatoč predizbornoj kampanji koja je već počela. "Vrijeme predizborne kampanje nije vrijeme zastoja. Još uvijek postoji nešto što može biti dovršeno. Molim vas da se uključite u taj proces", poručuje Scholz u plenarnu sali.

I zatim nabraja koji su to zakonski projekti: nužne su olakšice za građane kod poreza na dohodak, povećanje dječjeg doplatka te nastavak subvencioniranja jeftine njemačke karte za javni prijevoz. Ove izjave kancelara ne upućuju na to da se on pomirio s krajem mandata.

Trenutno male šanse za reizbor Scholza

Ali u ovom trenutku, s obzirom na zakone čije je donošenje još uvijek moguće, Scholz zapravo može još samo apelirati na zastupnike ostalih stranaka jer njegova krnja vlada više nema parlamentarnu većinu. Više je nego neizvjesno hoće li moći ostati na funkciji i nakon izbora u veljači: konzervativci iz CDU/CSU u anketama uvjerljivo vode i trenutačno ih podržava između 32 i 34 posto birača.

Scholzovi socijaldemokrati sada su se vratili na oko 16 posto, ali su nedavno bili u još lošijoj poziciji, kako je pokazalo ispitivanje javnog servisa ARD-a. Scholzu je u ovom trenutku teško opravdavati ambicije da ostane na kancelarskoj dužnosti.

Je li to možda razlog da je kancelar kod nekih pitanja bio malo smušen? Kao u trenutku kada mu je demokršćanska političarka Julia Klöckner postavila pitanje o situaciji u Južnoj Koreji nakon čega se pokazalo da Scholz zapravo ne zna da je izvanredno stanje, koje je uveo korejski predsjednik iz unutarnjopolitičkih razloga, parlament u Seoulu već poništio prije njegovog govora u Bundestagu.

Hoće li nastup u Bundestagu pomoći kancelaru u borbi za opstanak? Foto: Bernd Elmenthaler/IMAGO

Ispitivanje kancelara je bila želja njegove stranke

Unakrsno ispitivanje kancelara, koje je Scholz ovaj put završio nakon 70 minuta, uvedeno je prije nekoliko godina prvenstveno na poticaj socijaldemokrata. 2017. stranka sadašnje kancelara žalila se da često duga i suhoparna vladina izvješća parlamentu tadašnje kancelarke Angele Merkel ne dovode do istinskih rasprava u Bundestagu.

Zastupnici su sa zavišću gledali prema Londonu, gdje premijer i oporba često vode strastvene i kontroverzne razmjene mišljenja u Donjem domu. Tako nešto željeli su i socijaldemokrati, tada manji koalicijski partner u vladi Merkel. Kancelarka je na početku bila skeptična, ali je popustila. Od tada aktualni predsjednik ili predsjednica vlade tri puta godišnje dolaze u parlament i odgovaraju na pitanja zastupnika. Samo što je ovaj ritual sada pao usred predizborne kampanje.