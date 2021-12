Ljetni Božić

Ova šarena raskoš paše uz dnevne temperature u filipinskoj milijunskoj metropoli Quezon City: 25 do 32 stupnja. Za nas Europljane to baš i nije neki božićni ugođaj. Borovi i jelke više odgovaraju našem podneblju ovoga 21. prosinca: to je najkraći dan u godini i kalendarski početak zime.