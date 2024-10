Kako Sjeverna Koreja utječe na rat u Ukrajini

Sve više znakova ukazuje na to da bi se sjevernokorejski vojnici trebali boriti na strani Rusije u Ukrajini. Kijev govori o novom sudioniku u ratu. Kako to utječe na dinamiku rata – i što Zapad čini?

Činjenica daRusija i Sjeverna Koreja surađuju načelno nije ništa novo: u lipnju je ruski predsjednik Vladimir Putin otputovao u Pjongjang kako bi dogovorio sigurnosno partnerstvo sa sjevernokorejskim vođom Kim Jong Unom. Ranije se spekuliralo o opsežnim isporukama sjevernokorejskog oružja, posebice artiljerijskog streljiva. A još je 2023. ukrajinska tajna služba HUR izvijestila da je jedan sjevernokorejski vojni kontingent već stigao na okupirana područja Ukrajine.

3.000 sjevernokorejskih vojnika u Rusiji

Međutim, nalazi koje je prošlog petka objavila južnokorejska tajna služba NIS daju čitavoj problematici novu dimenziju: prema ovim podacima, Pjongjang priprema i do 12.000 vojnika za ruski rat protiv Ukrajine. Od toga je 1.500 već prebačeno u ruski lučki grad Vladivostok - NIS sada čak govori o 3.000 vojnika koji su dovedeni u Rusiju. Prema istim saznanjima, trebali su dobiti ruske uniforme kako bi prikrili svoj identitet. DW-ov tim za provjeru činjenica uspio je potvrditi da snimke koje je dostavio NIS pokazuju lokacije u ruskom Istočnom vojnom okrugu. Ni Rusija ni Sjeverna Koreja još nisu službeno potvrdile ove navode.

„Trenutno je malo konkretnih informacija i puno nespecifičnih nagađanja", kaže Nico Lange, viši suradnik Münchenske sigurnosne konferencije (MSC), u intervjuu za DW. "Ali nema sumnje da su Sjevernokorejci u Rusiji na obuci. I također nema sumnje u to da su već neko vrijeme, naime nedugo nakon posjeta Vladimira Putina Pjongjangu, građevinske ekipe sjevernokorejskih oružanih snaga bile na okupiranim teritorijima i da su aktivne u Ukrajini."

Istovremeno, Lange se ograđuje: "No ne treba automatski donositi zaključak iz ove informacije koja sada kruži da se 12.000 sjevernokorejskih vojnika borilo zajedno s Rusima u rovovima u Ukrajini. To do sada nije uočeno."

Ukrajina traži pomoć Zapada protiv Putinovog novog saveza

Ipak, iz ukrajinske perspektive, to je zabrinjavajući razvoj događaja. Dok se ruski predsjednik Putin predstavlja kao brižni domaćin summita zemalja skupine BRICS ovog tjedna, Kijev je zabrinut zbog daljnje podrške: takozvani "plan pobjede" predsjednika Volodimira Zelenskog nije uspio stvoriti nikakav zamah. A Ukrajina mora strahovati da će na predsjedničkim izborima u SAD-u početkom studenog pobijediti Donald Trump, koji želi prekinuti pomoć u naoružanju. On je nedavno u jednom podcastu čak okrivio Zelenskog za rusku invaziju.

Sam Zelenski je tijekom vikenda jasno dao do znanja da partneri zemlje koju je Rusija napala moraju odgovoriti na "jasne dokaze": "Ne smijemo dopustiti da zlo raste. Ako svijet sada šuti i ako uskoro budemo redovito viđali sjevernokorejske vojnike na fronti isto kao što se i redovito borimo protiv šaheda (iranske bespilotne letjelice kamikaze, nap. ur.), to nikome u svijetu neće koristiti i samo će produljiti rat", naglasio je ukrajinski predsjednik.

Južna Koreja je otkrila vojne aktivnosti u Vladivostoku Foto: Sopa/Sipa/picture alliance

Suzdržana reakcija Zapada

Od ključne je važnosti kako će SAD sada reagirati - na kraju krajeva, Washington nije samo najveći zagovornik Ukrajine, nego i sila zaštitnica Južne Koreje. SAD je i prva članica NATO-a koja je progovorila o “dokazima” prisutnosti sjevernokorejskih postrojbi u Rusiji. No ministar obrane Lloyd Austin je suzdržan: "Što ti vojnici točno rade tamo? To tek treba vidjeti. Ako namjeravaju sudjelovati u ovom ratu u ime Rusije, onda je to vrlo, vrlo ozbiljan problem“, rekao je na jednom sastanku u Rimu.

Problem koji će vjerojatno najviše utjecati na mandat sljedeće američke administracije pod Donaldom Trumpom ili Kamalom Harris. MSC stručnjak Lange vjeruje da će i Europa htjeti pričekati izbore u SAD-u 5. studenog: "Trenutno ne vidim da se velike države u Europi udružuju kako bi razvile zajedničku strategiju. Što želimo? Što učiniti protiv same Rusije i protiv pristaša Rusije? I kako djelovati zajednički? Ono što nam sada treba su odgovori upravo na ova pitanja", kaže Lange.

Jedna glasnogovornica NATO-a u Bruxellesu ukazala je na to da ako se pokaže da su ove trupe namijenjene za borbe u Ukrajini, to onda predstavlja "značajnu eskalaciju potpore Sjeverne Koreje ilegalnom ratu Rusije i daljnji znak gubitaka Rusije na prvim crtama bojišnice". Savez trenutno raspravlja o sljedećim koracima.

„Činjenica da Europa još nije reagirala na navodno sjevernokorejsko raspoređivanje trupa je fatalan propust", kaže Roderich Kiesewetter, njemački demokršćanski stručnjak za vanjsku politiku. Kako kaže, ujedinjen i odlučan odgovor vojne snage i odvraćanja je imperativ. Na upit DW-a ovaj zastupnik u Bundestagu dodaje: "Mnoge europske zemlje to žele već dugo. Prije svega, Njemačka mora konačno promijeniti svoj stav po ovom pitanju." Kiesewetter je ponovio zahtjeve da se ukinu ograničenja po pitanju dometa isporučenog oružja, da se Ukrajini predaju snažniji sustavi i da joj se uputi pozivnica za NATO.

Ministarstvo vanjskih poslova Njemačke pozvalo je u srijedu ujutro otpravnika poslova Veleposlanstva Sjeverne Koreje - i tom je prilikom sjevernokorejskom diplomatu ukazala na to da su sigurnost Njemačke i europski mirovni poredak ugroženi eventualnom podrškom ruskom agresorskom ratu.

Zelenski i Trump - kako će se SAD ponašati nakon izbora? Foto: Shannon Stapleton/REUTERS

Win-win za Rusiju i Sjevernu Koreju, ali na određeno vrijeme

Dok su naznake daljnje rusko-sjevernokorejske suradnje rasle, DW je razgovarao s Andrejem Lankovim, profesorom povijesti i međunarodnih odnosa na Sveučilištu Kokmin u glavnom gradu Južne Koreje Seulu.

On ukazuje na to da bi sudjelovanjem sjevernokorejskih vojnika Rusija mogla imati koristi time što će izbjeći daljnje mobilizacije: "Ovaj rat je u Rusiji popularan, ali samo ako većina ljudi nije uključena u borbe i rat ne utječe na njihov svakodnevni život", naglasio je Lankov. Prema njegovom mišljenju, u Rusiji je sve manje muškaraca koji su spremni riskirati život, čak i za financijske povlastice kakve nude vojni ugovori.

Zauzvrat, Sjeverna Koreja želi novac i tehnologiju. "Vojnik po ugovoru u ruskoj vojsci prima 2.000 dolara mjesečno plus jednokratni bonus koji može iznositi i do 20.000 dolara. Pjongjang bi bio sretan i s polovicom tog novca za svakog vojnika", kaže Lankov. Moderna tehnologija jednako je tražena: "U drugim okolnostima, Rusija nikada ne bi bila voljna dijeliti tehnologiju s tako nestabilnom zemljom, ali sada nema izbora."

No ovaj stručnjak vjeruje da suradnja neće potrajati. Nakon završetka rata u Ukrajini odnosi bi se mogli vratiti na prethodnu razinu, jer Sjeverna Koreja tada više ne bi bila gospodarski zanimljiva Moskvi.