Kako Njemačku učiniti atraktivnijom za gospodarstvo?

Predsjednik Udruge poslodavaca Rainer Dulger oštro je kritizirao gospodarsku politiku savezne vlade i apelirao da vlada stvori bolje okvirne uvjete za njemačko gospodarstvo. „Gospodarstvo se smanjuje. Nezaposlenost raste. Njemačka kao gospodarsko stanište izgubila je na atraktivnosti za investitore", rekao je Dulger na skupu Udruge njemačkih poslodavaca.

Upozorio je također da se regulacija i birokracija povećavaju, umjesto da se smanjuju, gospodarstvu sve više nedostaje kvalificirane radne snage, a troškovi koje poduzeća plaćaju za svakog zaposlenika se povećavaju. „U usporedbi 45 industrijskih zemalja i zemalja na pragu industrijalizacije Njemačka je kod troškova u međuvremenu na predzadnjem mjestu", kritizirao je Dulger.

On je uvjeren da njemačko gospodarstvo može biti konkurentno, ali od savezne vlade očekuje da poboljša okvirne uvjete. „Inicijativa rasta Savezne vlade sigurno nije spuštanje na Mjesec, ali i to je bolje nego ništa", kaže predsjednik Udruge njemačkih poslodavaca. U 49 točaka koje sadrži ta inicijativa može se naći ponešto što je dobro za gospodarstvo, ali to bi moralo biti brzo prihvaćeno, kaže on. Upitno je, međutim, hoće li vladin paket biti prihvaćen u gornjem domu njemačkog parlamenta Bundesratu zbog opterećenja koja on donosi saveznim pokrajinama.

U Njemačkoj se opet demonstrira za očuvanje radnih mjesta, kao ovdje 25.9.2024. u Hannoveru Foto: Ronny Hartmann/AFP

Za "muzej neuspjelih reformi"

Predsjednik Udruge njemačkih poslodavaca Dulger zahtijeva bržu digitalizaciju, poticanje osnivanja poduzeća i ograničavanje socijalnih davanja. Kritizira i novu pomoć za nezaposlene (Bürgergeld) tvrdeći da ona više šteti nego koristi, a za mirovinsku reformu kaže da joj je mjesto u „muzeju neuspjelih reformi". Poslodavci žele i smanjenje privlačnosti ranijeg odlaska u mirovinu i povećanje privlačnosti rada umirovljenika. Izjasnio se i za regulirano dovođenje migranata koji su potrebni njemačkom tržištu rada te upozorio na opasnost da ljudi dobiju dojam da politika ne može ili ne želi riješiti probleme, kao što je slučaj s migracijom.

Savezni kancelar Olaf Scholz, koji je kritike predsjednika Udruge poslodavaca pratio sjedeći u prvom redu, načelno je podržao većinu zahtjeva poslodavaca izjasnivši se i za dovođenje kvalificiranih radnika iz inozemstva i za poticanje starijih zaposlenika da ostanu raditi i nakon što steknu pravo za odlazak u mirovinu.

O gospodarstvu ovisi

Gospodarstvo bi moglo biti ključna tema za iduće savezne izbore u rujnu sljedeće godine. To se osjeća i u raspravama u Bundestagu. Nedavno je vođa oporbe, predsjednik CDU-a Friedrich Merz kritiku saveznoga kancelara Scholza povezao s lošim gospodarskim razvitkom, rekavši da bi Njemačka i 2025. mogla biti u recesiji ako Scholz nastavi voditi politiku kao do sada.

Vođa oporbe Friedrich Merz (CDU) Foto: Daniel Kubirski/picture alliance

Scholz u međuvremenu nije više tako optimističan, kao prije samo nekoliko mjeseci. Jer, najava mogućeg zatvaranja nekih Volkswagenovih tvornica u Njemačkoj, problemi u željezarskom divu ThyssenKruppu, obustava planirane gradnje tvornica kao što je to učinio proizvođač čipova Intel, zadaju glavobolju i saveznoj vladi.

Vlada zato želi u suradnji s gospodarstvom i sindikatima izraditi industrijsko-političku agendu, pored mjera koje su već prihvaćene, kao što je primjerice Inicijativa za rast koju je savezna vlada prihvatila u srpnju.