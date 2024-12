Kako spriječiti nasilje u novogodišnjoj noći?

Napadi na berlinske vatrogasce u novogodišnjoj noći 2022./23. šokirali su mnoge. Vatrogasac Ali Khattab bio je jedan od onih na koje su pucali. Sada kao "kvartovski menadžer" želi spriječiti da se to ponovi.

"Zajedno za miran doček Nove godine" - stoji na plakatu na ulaznim vratima u "Dütti-Treff". Prostorija u kojoj se održava susret je dupkom puna. Ovdje su se okupili stanovnici naselja Werner-Düttmann, mlade majke, umirovljenici, starije žene. Razlog je dolazak tzv. "kvartovskog menadžera" Alija Khattaba.

Prisutni poznaju njega i još nekoliko ljudi iz Vatrogasne stanice Urban. Vatrogasci su već jednom bili u posjetu u rujnu na Festivalu susjedstva. Ove večeri je također riječ o slavlju - naime o tome kako doček Nove godine može proći bez incidenata.

Gotovo svi u prostoriji imaju svoju priču i gotovo svi ju žele ispričati Khattabu. O tome kako je bilo strašno, kako je gorio balkon, kako su ih gađali pirotehničkim sredstvima.

Mnogi žele zabraniti privatne vatromete

Barbara u ovom naselju živi već desetljećima. "Doček Nove godine ovdje u susjedstvu je ratna situacija", kaže ona. "Prošle godine je ovdje izgorio kontejner za otpad, kontejner za rabljenu odjeću. Uništili su sve." Ona kaže da se u novogodišnjoj noći ne osjeća sigurno u svom domu.

Da se pita Barbaru i mnoge druge ovdje, privatni vatrometi bi u Njemačkoj bili zabranjeni. Khattabov cilj je drugačiji: sigurna upotreba pirotehničkih sredstava i prestanak napada na spasioce, okončanje novogodišnjeg rata na ulicama.

Hoće li ova novogodišnja noć u Berlinu proteći mirno? Foto: Sebastian Gollnow/dpa/picture alliance

Najgora noć

Doček Nove 2023. je razlog zašto Ali Khattab odlazi u klubove mladih i škole. Nije riječ o optuživanju ikoga, kaže on i dodaje: "Riječ je o razgovoru. Stupanju u kontakt. Međusobnom upoznavanju i poštovanju."

Khattab je vatrogasac i istovremeno je već godinu i pol kvartovski menadžer u četvrti Berlin-Kreuzberg. Za to se dobrovoljno prijavio, baš kao i njegovi kolege koji to rade u drugim četvrtima glavnog grada - u Reinickendorfu, Neuköllnu, Lichterfeldeu.

Zamijenili policiju i vatrogasce?

Projekt je pokrenut u ljeto 2023. To je pokušaj pronalaska odgovora na pitanje zašto su vatrogasci napadnuti tijekom novogodišnje noći kada su htjeli spašavati ljudske živote i gasiti požare.

Ovo pitanje si je tada postavio i Ali Khattab. Zato je tražio kontakt s mladima. U razgovorima je čuo objašnjenja da oni nisu mislili da će to ispasti tako loše te da su pobrkali policiju i vatrogasce.

Berlin u novogodišnjoj noći 2022./2023. Foto: Marius Schwarz/imago images

Riječ je o ljudskim životima

Sve to ništa ne mijenja. Khattab kaže da je noć bila teška. Govori o zapaljenom autobusu u Neuköllnu, o pucanju na njih i kako su mladi ljudi upozorili svoje susjede na požar i možda time spasili živote. Njemu je važno ovo: nije riječ o stigmatiziranju mladih.

Khattab također želi da svi shvate zašto su vatrogasci dežurni i što se događa ako ne mogu doći u pomoć jer su napadnuti. "Možda može umrijeti dijete. Netko koga poznajete. Ili se mala vatra pretvori u veliki požar." Riječ je, upozorava on, o ljudskim životima – svaki put.

Samo zajedno

Emine Yilmaz vodi sastanak. Ona je ta koja je pozvala Alija Khattaba. Emine ne živi ovdje, navečer ide kući. Ali ona također želi da se nešto promijeni.

"Želimo da to konačno prestane", kaže ona i poručuje: "Ovo možemo samo zajedno." Jer, riječ je o njihovoj djeci, njihovim unucima, njihovim susjedima, iako to gotovo nitko ne priznaje. Stariji muškarac na trenutak postaje malo glasniji. "Mi ih ipak sve poznajemo", kaže on.

U svakom slučaju, svi će oni nešto ponijeti s ove večeri i možda to ispričati i kod kuće - svojoj djeci, unucima i susjedima. A Ali Khattab će i dalje tražiti razgovor sa stanovnicima kvarta.