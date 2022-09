Kako depresija utječe na ljubavnu vezu?

Depresija, to je kao da imate crnu rupu u trbuhu koja vam usisava svu energiju. Ponekad se također čini kao da ste u oklopu od olova, kaže Stefanie koja od malena pati od depresije. Dok priča o tome, njen zaručnik Florian je pored nje - i pažljivo sluša. Jer, njena depresija pogađa i njega, odnosno njihovu vezu. Florian se morao naučiti nositi s bolešću svoje zaručnice. Kada su se upoznali, Stefanie je već dugo znala za svoju depresiju i ubrzo se povjerila Florianu. „Uvijek sam bila otvorena po tom pitanju", kaže ona.

Svatko ima nekoga

Skoro svaka osoba koja pati od depresije poput Stefanie ima neko blisko okruženje - obitelj, prijatelje ili partnera. I za njih onda ta depresija može biti opterećenje. „Naravno da me to opterećuje", kaže Florian. Kada vidi da Stefanie nije dobro, on joj pokušava pokazati da je tu za nju. „To je zaista velika pomoć́", kaže Stefanie.

Florian ističe da je dovoljno razvio vlastite snage tako da to na njega ne utječe previše negativno. Ali mnogi partneri drugačije prolaze kroz faze kada njihovim najbližima ponestane nade i energije ili su odsutni duhom.

Partneri često misle da su odgovorni za oporavak oboljele osobe. 73 posto ispitanih u jednoj njemačkoj studiji iz 2018. razvija osjećaj krivice prema svojim bolesnim partnerima. Većina ima osjećaj da ne zna dovoljno o depresiji. Ista studija pokazuje da se 84 posto oboljelih povlači iz društvenog života tokom depresije.

Partneri se često smatraju odgovornima za oporavak oboljele osobe

Bolest, a ne slabost karaktera

Simptomi depresije, kao što su neraspoloženost, gubitak interesa i bezvoljnost, često su povezani s poteškoćama u donošenju odluka. Stefanie je bilo važno dobiti dijagnozu: „Da znam da su to simptomi bolesti, a ne slabosti karaktera."

Simptomi depresije mogu itekako opteretiti vezu. „Potrebno je mnogo snage i to bližnje može dovesti do krajnjih granica", kaže Christine Rummel-Kluge, psihologinja u Sveučilišnoj bolnici u Leipzigu. „Zato je također važno da vode računa o sebi, prepoznaju svoje granice i vide što mogu, a što ne."

Raskid veze je česta pojava. No u depresivnoj fazi bolje je ne donositi nikakve dalekosežne odluke. „Tokom depresije sve se doživljava drugačije i na sve se gleda vrlo negativno", kaže Rummel-Kluge. Ali kada depresivna faza prođe, stvari se mogu vidjeti drugačije.

Psihologinja savjetuje da se potraži pomoć́ stručnjaka. To se odnosi i na oboljele i na njihove bližnje.

Iako Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) procjenjuje da oko 280 milijuna ljudi živi s depresijom, društvene predrasude i dalje postoje. Mnogi od oboljelih ne govore o svojoj bolesti, tek svaki četvrti oboljeli se adekvatno liječi. Pritom može biti važno - za oboljele, ali i za njihove bližnje - da o tome pričaju s drugima. „Osjećaj da niste sami u ovakvoj situaciji je naravno od velike pomoći", objašnjava Rummel-Kluge.

Kako veza preživljava depresiju

„Jesi li razgovarao o tome s prijateljima?", pita Stefanie svog partnera Floriana dok pričaju o tome kako se kao par nose s depresijom. On odmahuje glavom. „Ne, nisam, previše mi je privatno pričati s drugima o tebi." Njemu pomažu druge strategije. „Općenito pokušavam izbjeći negativne emocije", kaže Florian, „ali ja sam više racionalna osoba."

Kod nekih parova je depresija čak produbila i ojačala vezu

Često pokušava sagledati temu što je moguće više sa znanstvenog stanovišta i svojoj zaručnici pomoći koliko može. Florian je s vremenom naučio nositi se s depresijom svoje partnerice:

„Mnogi ljudi – uključujući i mene – na početku osjećaju potrebu da daju dobar savjet", kaže on. No rečenice poput „saberi se" - ne pomaže pogođenima. Ne može se depresivna osoba sabrati u depresivnoj fazi, ne može biti optimist. To je dio bolesti. Bližnji mogu pokušati oboljelu osobu shvatiti ozbiljno i imati razumijevanja, piše Njemačka liga za depresiju. „Depresiju ne treba skrivati", kaže Florian, „nego je prihvatiti kao to što jest, kao bolest." To također uključuje informiranje i traženje rješenja zajedno s partnerom.

Za Stefanie u ovim fazama je prije svega važno razgovarati s partnerom: „Pokušavam objasniti zašto sam tako emotivna", kaže Stefanie, „kako bi Florian mogao bolje procijeniti situaciju."

Psihologinja Rummel-Kluge također savjetuje otvorene diskusije u vezi. „Na primjer, o nekoj vrsti plana za izvanredne situacije koji treba pripremiti za mogući sljedeći put. Ono što je pomoglo pogođenima u prošloj depresivnoj epizodi može pomoći i u novoj fazi."

A što Stefanie i Floriana čini sretnim? Trenutno - iščekivanje djeteta, jer je Stefanie trudna.

Kod nekih parova – to pokazuje i istraživanje Njemačke pomoći za depresiju – depresija je čak produbila i ojačala vezu. Stefanie ima sličan stav: „Florian me je ojačao. I slažemo se oko toga kako da se nosimo s tim." Depresija ju je koštala mnogo snage, ali i ojačala. Kao par, stalno se podsjećaju što im i koliko znači to što su zajedno.

