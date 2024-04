Više kaznenih djela, povećan broj osumnjičenih stranaca

Savezna ministrica unutarnjih poslova Nancy Faeser danas predstavlja Policijsku kriminalističku statistiku (PKS), ali se već nekoliko dana o njoj žustro raspravlja. Prvo je tu porast broja zabilježenih kaznenih djela: pošle godine ih je u Njemačkoj zabilježeno gotovo šest milijuna što odgovara povećanju od 5,5 posto u usporedbi s 2022. Daljnja tema rasprave je činjenica da jeporastao broj nasilnih delikata, a posebno se raspravljalo o činjenici da je porastao broj osumnjičenih bez njemačke putovnice. Za 41 posto počinjenih djela su osumnjičeni počinitelji bez njemačke putovnice. Inače udio ovog stanovništva u ukupnom broju građana je oko 15 posto.

S obzirom na brojke, novi povjerenik savezne vlade za policiju ukazuje na preopterećenost policije. "PKS pokazuje koliko je policijska profesija izazovna. Sve veći broj nasilnih zločina, to nije samo statistika", rekao je povjerenik Uli Grötsch (Socijaldemokratska stranka Njemačke, SPD) za časopis "Stern". On predlaže više nadzora i modernije oblike rada.

I iz perspektive Sindikata policije (GdP), sve većibroj nasilnih i imovinskih delikata mora imati posljedice. "Napeta sigurnosna situacija i razvoj kriminala pokazuju da moramo odmah uložiti u više osoblja, više ovlasti i brže digitalne procese", smatra predsjednik GdP-a Jochen Kopelke. "Potrebno nam je više novca za prevenciju, brže kazneno gonjenje i moderna, učinkovita sigurnosna tijela", dodao je, aludirajući u tom kontekstu na povećani udio mladih osumnjičenih.

Nancy Faeser - njezino ministarstvo je zaduženo kako za useljavanje, tako i za sigurnost Foto: Jonathan Penschek/dpa/picture alliance

Statistici se pridaje prevelika težina

Stručnjaci poput Tobiasa Singelnsteina, profesora kaznenog prava i kriminologije, upozoravaju na to da se PKS-u pridaje prevelika važnost. „Statistike odražavaju samo policijsku procjenu; pravosuđe se ne uzima u obzir“, rekao je u intervjuu za javni servis NDR. “Također je moguće da postoji više prijava, ali ne i više počinitelja.” To dovodi do toga da se kriminalistička statistika "u velikoj mjeri pretjerano tumači", kaže Singelnstein.

No nova statistika već je pokrenula raspravu o migraciji. Traže se strože mjere, posebice iz redova demokršćanskih oporbenih stranaka CDU-a i CSU-a koje iznova traže mjere protiv useljavanja poputgornje granice broja useljenika. Desno-populistička Alternativa za Njemačku (AfD) govori o „potpuno neprihvatljivom neuspjehu“ vladajuće socijaldemokratsko-liberalno-zelene koalicije po pitanju sigurnosti građana.

Vladajući SPD upozorava na to da se na temelju statistika ne smiju donositi „ubrzani zaključci“ pogotovo što se tiče useljavanja. Potpredsjednik SPD-ovog zastupničkog kluba Dirk Wiese kritizirao je u razgovoru za Deutschlandfunk Uniju CDU/CSU zbog povezivanja tema kriminaliteta i useljavanja.

Brojke su također rasle u 2022.

Broj kaznenih djela je ponovno porastao već 2022. nakon godina pada za 11,5 posto na oko 5,63 milijuna zločina. Povećanje se povezuje sprekidom antipandemijskih mjera. Zbog vladinih ograničenja je jednostavno bilo manje prilika za kriminal u 2020. i 2021. između ostalog i zato što su na primjer trgovine bile zatvorene i manje ljudi se sastajalo.

Na to ukazuje i Wiese i dodaje da je 2023. zabilježeno manje kaznenih djela nego sredinom prošlog desetljeća ili u devedesetima.

Promatrači procjenjuju da će tema kriminaliteta i nekontroliranog useljavanja igrati veliku ulogu u ovoj godini u kojoj se u Njemačkoj osim izbora za Parlament Europske unije održavaju i izbori u nekoliko saveznih pokrajina u kojima AfD u ispitivanjima javnog mnijenja uživa jaku podršku birača.

U ispitivanjima javnog mnijenja od prošlog tjedna građani također pitanje useljavanja doživljavaju kao najveći problem s kojim se Njemačka trenutno suočava.