Kako će turizam „preživjeti“ zimu?

Bez tople vode u resortu Mark Brandenburg u Neuruppinu ništa ne funkcionira. Spa-područje u tom hotelu raspolaže s nekoliko bazena, koji su dijelom zagrijani na ugodnih 32 stupnja. No, zbog aktualne energetske krize i porasta cijena to je sve veći problem u tom hotelu. "Naši troškovi u području energije i topline rastu drastično“, kaže direktor hotela Martin Wenzel. "To će rezultirati gubicima, jer porast troškova u tim razmjerima ne možemo prebaciti na hotelske goste.“

Pritisak na branšu

Problemi s kojima se suočava Wenzel trenutno muče i brojne druge poduzetnike u Njemačkoj koji su aktivni u turističkoj branši. "Eksplozija troškova energije sve više ugrožava egzistencije u ugostiteljskoj branši“, tvrdi Patrick Rothkopf iz Udruženja njemačkih hotela i gostionica (DEHOGA). Tu branšu posebno teško pogađa porast cijena struje, lož-ulja i plina, dodaje on u priopćenju koje je objavila DEHOGA. Raste strah gastronoma i hotelijera od problema s opskrbom: „Očekujem da politika poduzme sve što je moguće kako bi ograničila opterećenja za naša poduzeća“, napomenuo je Rothkopf.

Porast cijena energije teško pogađa posebice terme

Savezna vlada je za sada branšu barem poštedjela od poduzimanja konkretnih mjera s ciljem uštede energije. Uredbom o štednji energije koja je stupila na snagu početkom rujna doduše je predviđeno da u javnim ustanovama (na primjer muzeji) maksimalna dozvoljena temperatura iznosi 19 stupnjeva, ali to pravilo ne vrijedi za hotele i gastronomske lokacije. Javne bazene i dalje smije grijati plinom ili strujom, ali ne i privatne. Za ugostiteljsku branšu vrijedi samo obveza gašenja vanjske rasvjete i svjetlećih reklama nakon 22 sata.

Posljedice energetske krize su već sad itekako vidljive u turističkom sektoru. Čuveni bavarski dvorac Neuschwanstein više nije osvijetljen u noćnim satima. Katedrala u Kölnu je tijekom noći u mraku. Baš kao i zgrada Reichstaga u Berlinu. Predstavnici turističke (skijaške) branše iz Austrije i Švicarske već su najavili da bi zbog energetskih mjera štednje ponuda tijekom iduće zime mogla biti nešto oskudnija nego inače.

Skuplji odmor

Turisti moraju računati s tim da će cijene i dalje nastaviti rasti. To mišljenje dijeli i Njemačko turističko udruženje. „Porast cijena će se odraziti i na turističku ponudu, a i kod cijena u restoranima”, kaže Huberta Sasse, glasnogovornica Udruženja. I dodaje kako se na jednoj strani mora povećati cijene kako bi se pokrilo troškove – a na drugoj strani se pokušava uštedjeti energiju. S obzirom na činjenicu da se potrošnja energije važan troškovni čimbenik, već proteklih godina se dosta ulagalo u energetsku učinkovitost, dodaje Sasse.

Hoteli investiraju u mjere štednje energije i optimiraju svoju ponudu, dodaje Tobias Warnecke, direktor Udruženja njemačkih hotela (IHA). Ali napominje da su poduzeća u branši, uz porast troškova cijene energenata, suočena i sa sve većim cijenama namirnica, porastom razine minimalca te porastom troškova osoblja zbog “korekcija” kolektivnih ugovora socijalnih partnera. Jedan od načina na koje se nose s tim problemima je reduciranje radnog vremena ili otvaranja svojih vrata samo stalnim gostima: “Kompletno zatvaranje je apsolutna iznimka”, kaže Warnecke.

Stres-test za goste

Njemačka: Energetska revolucija na selu

Štedi se i u Neuruppinu, i to gdje god se može, naglašava Martin Wenzel. Vanjsku rasvjetu se gasi u 22 sata. Optimira se funkcioniranje sauna, temperaturu vanjskom bazenu “spušta” za 1-2 stupnja. Wenzelova najveća briga je da terme možda uskoro ne budu uopće mogle raditi jer nema topline.

Wellness-branša je posebno pogođena ovom krizom, a mnogi poduzetnici u velikim brigama uoči početka glavne sezone, napominje Lutz Hertel iz Njemačkog wellness udruženja: "I bez puno mašte mora se računati s padom broja gostiju, što automatski znači probleme za opstanak na tržištu.” Zato mnogi poduzetnici razmišljaju o dodatnim mjerama štednje energije kako ne bi morali kompletno zatvoriti vrata za goste. Razmišlja se o skraćivanju radnog vremena, možda i u nešto nižim temperaturama: “Ali tko će onda ići u saunu ako zna da tamo nema onog pravog toplotnog uzbuđenja?”, pita se Hertel.

