Kada slučajno kupite pravog Dürera

To je priča koju bi vjerojatno svatko želio doživjeti. Muškarac kupuje umjetničko djelo za 30 dolara na rasprodaji u Sjedinjenim Državama, pod pretpostavkom da je riječ o reprodukciji iz 20. stoljeća. No, kasnije se ispostavi da je to originalni crtež njemačkog renesansnog slikara Albrechta Dürera koji bi vjerojatno mogao vrijediti nekoliko milijuna eura. Na slici se može vidjeti "Bogorodicu s djetetom", tako je naziv crteža, kako sjedi na klupi obrasloj travom.

Albrecht Dürer - genij i revolucionar

Dürer je jedan od najvažnijih njemačkih umjetnika, njegovi "Jahači apokalipse" pripadaju u remek djela povijesti umjetnosti. Rođen 1471., a umro 1528., Albrecht Dürer živio je na prijelazu iz kasnog srednjeg vijeka u rani novi vijek.

To je vrijeme koje je donijelo velike društvene potrese: Crkva i vjera sve su više gubile na važnosti. Umjesto toga, pojedinac je došao do izražaja – i u umjetnosti. Nova slika čovjeka renesanse očituje se u književnosti, arhitekturi i, naravno, slikarstvu i kiparstvu. Djelo Albrechta Dürera svjedoči o tim velikim razvojima toga vremena.

Drvorez "Jahači apokalipse"

Njegov rodni grad Nürnberg bio je gospodarski i kulturni centar za Dürerova života. To je pomoglo ovom majstoru drvoreza i bakroreza da stekne ranu slavu. Drugi razlog: tržište umjetnina također se brzo promijenilo tijekom tog vremena. Dürer je bio vrlo financijski uspješan, s jedne strane zbog mirovine od cara, s druge strane zbog prodaje svojih slika, primjerice na sajmu u Frankfurtu. Brzo je postao superzvijezda europske umjetničke scene – i to još za života.

Izobrazba za zlatara mu je pomogla da razvije svoje izvanredne tehničke vještine. U svom poslu naučio je raditi na metalnim površinama. To znanje uspio je iskoristiti za izradu bakroreza, po čemu se proslavio.

Već tada njegovi drvorezi i bakrorezi tiskani su u velikom broju i dobro se prodavali u Njemačkoj i cijeloj Europi. Na svim djelima se nalazi njegov monogram - pečat kvalitete i rani izraz autorskog prava koje tada još nije bilo zamišljeno na taj način.

"Dürer i njegova vremena" - dio Londonskog tjedna umjetnosti

S vremena na vrijeme pronađe se nešto slučajno kao u Bostonu. Primjerice 2016. godine bakrorez Albrechta Dürera (ponovno) otkriven je na tržnici starudija u istočnom francuskom gradu Sarrebourgu. No, za razliku od sadašnjeg nalaza, na njemu je bio pečat Staatsgalerie Stuttgart. Djelo se smatralo izgubljenim nakon Drugog svjetskog rata i od 2003. nalazi se u internetskoj bazi podataka "Izgubljena umjetnost" njemačkog centra za izgubljena kulturna dobra.

Crtež "Bogorodica s djetetom" bit će izložen u londonskoj galeriji Agnews do sredine prosinca u sklopu izložbe "Dürer i njegova vremena" te u sklopu Londonskog tjedna umjetnosti. Istovremeno, u Nacionalnoj galeriji može se razgledati izložba "Dürerova putovanja" koja je organizirana u suradnji s Muzejem Suermondt-Ludwig u Aachenu.

Petra Lambeck/Christine Lehnen/Kristina Reymann-Schneider