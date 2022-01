Kad si u braku s nekim tko "nije naš"

Ljubav ne zna za granice, za naciju, za boju kože - u nekom idealnom svijetu. Ljubav i u stvarnosti može mnogo toga prevladati, ali kada se radi o braku, stvari su mnogo složenije. Već i sam izraz mješoviti brak govori da se dogodilo miješanje nečega što po tradiciji ili zbog predrasuda - ne ide zajedno.

Brak podrazumijeva i veću bliskost i toleranciju ne samo para već i cijelih obitelji, kaže Prvoslav S. Plavšić, psiholog, istraživač medija i komunikacija.

„Vjenčavanje unutar nekih vjerskih i etničkih skupina smatralo se ranije bitnim za njihovo održavanje, što je slučaj i u plemićkim i veleposjedničkim zajednicama, u koje Romi ne spadaju pa su slobodni ženiti se i udavati po vlastitoj želji i volji", ističe Plavšić za DW.

Sloboda postoji, ali su stereotipi i predrasude duboko ukorijenjeni u većini obitelji, pa i u romskim.

Gavrina majka i morska ljubav

Gavro Nikolić (55) potječe iz jedne romske obitelji koja generacijama živi od muzike. Za DW priča kako ga je majka još kao tinejdžera vješto usmjeravala na tradicionalne vrijednosti, pogotovo kada je u pitanju izbor djevojke i žene.

Gavro Nikolić upoznao je suprugu na moru

„Školske drugarice su dolazile kod mene, jer je moja majka bila njima draga i s njom su mogle zapaliti prvu cigaretu i popiti kavu, a da im nitko ne brani. To je tada tako bilo", priča Gavro i nastavlja:

„Ali neke drugarice su dolazile i zbog mene, jer su me simpatizirale i pokušavale su stupiti u neku vezu sa mnom. Ali moja majka ih je znala vješto držati na distanci od mene, tako što im je govorila da nisam ja za njih i da navodno sa mnom neće biti sretne, jer ja već kao imam nekog. Ja sam se s njom zbog toga i prepirao, a kasnije sam uvidio da je stvarno pokušavala na svaki način pripremiti me za život i brak s Romkinjom!"

Gavro je potom završio srednju školu i krenuo studirati glazbu. Ali budući da njegovi nisu bili imućni, na drugoj godini studija morao je početi zarađivati za život.

„U jednom trenutku srećem moju buduću ženu na Jadranu, na moru. Dolazila je u restoran gdje sam ja svirao. Počela je naša veza i nedugo nakon toga mi smo se odlučili vjenčati. Naišli smo na mnogo negodovanja od naših obitelji. Ja zato što ona nije Romkinja, a ona zato što sam ja Rom. Za mene su njeni govorili da mi nećemo dugo trajati, da sam ja s njom samo iz koristi, a moji su negodovali što ona nije Romkinja već gadžovanka kako to već moji govore za žene koje nisu Romkinje."

Gavro Nikolić kaže da su se on i supruga razveli, nakon 17 godina braka. On nam je rekao razlog, ali poštujući privatnost, ne želimo to objaviti. Samo ovoliko - ne radi se ni o kakvim predrasudama.

„Što mu to dođe Cigan?"

Aranka Vladisavljević (64) je Romkinja iz Sombora i kaže da je ranije bilo mnogo drugačije jer su Romi bili izolirani u takozvanim „ciganskim naseljima". „Jednostavno, mi nismo bili dovoljno dobri da bi smo se družili s ljudima izvan naselja."

Aranka Vladisavljević: "Što mu to dođe Cigan?"

Zato su stariji Romi govorili da ne vjeruju neromima. Danas je drugačije, priča nam. U njenoj obitelj ima mješovitih brakova, ali su iskustva različita. „Moj brat je oženjen s Mađaricom, njena familija nije prihvatila mog brata jer su oni problematična obitelj, sklona nasilju i alkoholu. Svoje nezadovoljstvo su ispoljavali obiteljskim svađama, vrijeđali su brata tako što su mu govorili Cigane."

Slično je prošao i njen djever: „On se oženio djevojkom čija je majka živjela na salašu i bila je protiv tog braka. Djever je vrhunski muzičar, ali bez obzira na sve, on je za snahinu obitelj i susjede bio Cigan. Djever i snaha su se jako voljeli, ali su se ipak razveli."

„Tko će upotrijebiti riječ Cigan? Nikada to u negativnom smislu neće reći čovjek koji ima širinu, koji je načitan, i čovjek koji poznaje ljudsku dušu, poznaje svijet. Što mu to dođe Cigan? Možeš misliti!", kaže nam samouvjereno Aranka Vladisavljević.

„Voljela bih reći da su prihvaćeni, ali, bojim se da nisu"

Sliku o društvenoj prihvatljivosti kreiraju i tradicija, kulturno naslijeđe, odgoj, ali i politički kontekst. Po podacima iz 2018. godine, u Srbiji su između Roma i Srba sklopljena 122 braka - to su podaci kojima raspolaže Demografska statistika Republičkog zavoda za statistiku, a objavljeni su u siječnju 2020.

Anita Beretić: "Mješoviti brakovi su i dan danas dočekani s nepovjerenjem"

Anita Beretić je aktivistica i stručnjakinja za ljudska i ženska prava. Za DW kaže: „U društvu u kojem je dopustivo govoriti o drugima i drugačijima, često s prizvukom mržnje i jezikom nasilja, nije novost da su mnogi mješoviti brakovi i dan danas dočekani s nepovjerenjem, bez iskrene radosti, već više s negodovanjem i strepnjom - jer to je netko tko nije naš."

Ona otvoreno kaže da mnogima Romi ili Romkinje nisu „dovoljno dobri, jer nisu školovani, i tko zna iz kog razloga su stupili u brak s nekim tko nije Rom, sigurno iz materijalnog razloga."

I tako dolazi do apsurdne situacije: „Umjesto da to svoje bogatstvo i različitost isporučuju kao prednost i posebnu vrijednost, mješovite obitelji su prinuđene „dokazivati se", pokazivati da u tome što nisu isti nema ničega lošeg", kaže Beretić.

„To je posebno izraženo kod žena i djece. Voljela bih reći da su prihvaćeni u potpunosti. Ali, bojim se da nisu", završava Anita Beretić.

Miloš Nikolić sa suprugom

„Ti ljudi nemaju pojma kolika je ljepota u multikulturalnosti"

„To što sam ja Rom, a moja supruga Srpkinja, nikome nikada nije smetalo, naročito ne našim roditeljima", kaže nam Miloš Nikolić, direktor subotičkog Narodnog kazališta.

Ali kaže i kako zna da postoji veliki broj slučajeva kada se roditelji bune zato što njihova djeca žele vezu ili brak s osobama druge rase, nacionalnosti ili kulture.

„Nažalost, u našoj zemlji ima mnogo nacionalista koji nikada, apsolutno nikada, ne bi prihvatili za zeta ili snahu nekog tko je različit, po bilo kom osnovu. A isti ti ljudi nemaju pojma kolika je ljepota u multikulturalnosti", rekao je Miloš Nikolić za DW.

Sveta Petka i katolički Božić i Uskrs

Kako je zbog ljubavi prevladala predrasude te vjerske i nacionalne prepreke za DW je ispričala kozmetičarka Vida Budimlić - Nikolić iz Subotice. U braku s Mirkom je 36 godina.

„Upoznali smo se ispred diskoteke. Evo, muž kaže, hodali smo jedanaest mjeseci. Moja mama je bila protiv naše veze, čak me je gađala džezvom, jer je mislila da me on neće usrećiti. Grdila me je i nisam ju poslušala. Njegova obitelj, ne znam kako je reagirala, mislim užasno. Imali su neku iskrivljenu sliku o Romima, a moja obitelj je kulturna. I danas nisam u kontaktu s njegovim sestrama, ne znam iz kog razloga, mada pretpostavljam. Mirkov otac je preminuo prije deset godina, mogu reći da me je poštovao više nego svoju djecu."

Nataša Tasić Knežević je operna pjevačica i solistica opere srpskog narodnog kazališta

Subotičanka ističe da je suprug uvijek bio na njenoj strani: „Nije dozvolio da nas itko rastavi."

„Što se tiče tradicije, Mirko je sve prihvatio kao i ja. Svetu Petku slavimo, jer je to moja djevojačka slava, a katolički Uskrs i Božić obilježavamo jer je Mirko hrvatske nacionalnosti. Suprug obično govori da me voli kao prvog dana kada smo se upoznali i da čak mene voli više od dvoje djece koje imamo, jer kako kaže – mene je prvu upoznao", ispričala je Vida Budimlić Nikolić za DW.

„Rađaju se najljepša djeca"

Nataša Tasić Knežević je iz Beograda, operna je pjevačica, solistica opere srpskog narodnog kazališta, profesorica solo pjevanja i romska aktivistica. Supruga koji nije Rom upoznala je 2003. godine. Išli su zajedno u crkvu, ona je pjevala u zboru crkve Sveti Georgije. Imali su zajedničke prijatelje, tako da su se viđali i izvan službe.

„Moj suprug je čovjek koji ne dijeli ljude, osim kada su u pitanju djela i karakter. Svaki brak koji je zasnovan na ljubavi i povjerenju sam po sebi je dobar i čvrst u temeljima. Ja ne znam za prednosti i mane, osim da su djeca koja se rađaju najljepša, jer im je genetika čvršća", priča za DW operna diva Nataša Tasić Knežević.

Obrazovani. Uspješni. Romi. Glazba - stereotip za Rome? Silvija Nešić (22) nije prva u obitelji koja se muzički školuje, ali je prva koja je upisala fakultet. Studira glazbu, svira klavir, pjeva u akademskom zboru i puno putuje. U slobodno vrijeme, kao članica NVO „Ternipe“ (na romskom Mladost) mlade Rome bodri da se školuju. „Trudim se da posebno djevojčicama koje su ugroženije od dječaka budem primjer da ostanu u školi i da se sve može kad se hoće.“

Obrazovani. Uspješni. Romi. Iz hraniteljske obitelji u život „Oduvijek sam znala da ne želim ostati samo na srednjoj školi, i pošto volim djecu upisala sam visoku školu za odgojitelje“, kaže Cecilija Vajc (21). Njezin uspjeh je utoliko veći što je već deset godina u nekoliko hraniteljskih obitelji. Nada se da će kad završi studij što prije naći posao u nekom vrtiću i moći plaćati stan jer tada gubi pravo da ostane u sustavu hraniteljskih obitelji.

Obrazovani. Uspješni. Romi. I u 21. stoljeću neasfaltirane ulice u romskom naselju U "mahali" živi i Turkijan Redžepi (44), koji se sa svojim udruženjem i produkcijskom kućom bavi problematikom romske zajednice u Srbiji, a prilozi koji se mogu naći na internetu, bave se pitanjima koja tište Rome.

Obrazovani. Uspješni. Romi. Oni vole kameru i kamera voli njih! Djeca vole pozirati pred kamerom! „I ranije sam radio kao novinar, a na ovu ideju sam došao 2013. kada na Dan Roma nitko od medija u Nišu nije to ni spomenuo. Imao sam neku kameru i počeo sam snimati. Tako je nastala produkcijska kuća „Roma world“, kaže Turkijan Redžepi.

Obrazovani. Uspješni. Romi. Profesija nastala iz projekta Ajša Alić (40) radi kao pedagoška asistentica u jednoj niškoj osnovnoj školi. Kaže da je njezino zanimanje nastalo kao projekt romskih asistenata u nastavi, da bi kasnije bilo prepoznato kao potreba, pa danas postoji u cijeloj Srbiji. „Pedagoški asistent je veza između obitelji, škole, učenika i lokalne samouprave. Radim u redovitoj i dopunskoj nastavi sa svom djecom koja trebaju pomoć u učenju.“

Obrazovani. Uspješni. Romi. Da budu jednaki s drugom djecom Ajša tek zadnjih 15 godina zbog posla živi u romskom naselju. Kaže da su roditelji svjesniji nego prije da je škola važna, ali da sada s udrugom pedagoških asistenata radi na rješenju drugog problema. „Romska djeca najčešće ne idu u vrtić, a jedan od razloga je i taj što se to plaća. Mi ih želimo u sustavu kako bi na polasku u prvi razred bili jednaki sa svojom generacijom većinskog naroda.“

Obrazovani. Uspješni. Romi. Lopta i djeca idu zajedno Nataša Petrović (37) se također posvetila djevojčicama i djevojkama iz seoskih područja, i kao pedagoška asistentica, i kao trenerica ženskog nogometa. Ovo drugo joj je hobi već godinama, u njemu najviše uživa. „Za loptu oduvijek znam, ona me je oduvijek zanimala. Bila sam u ŽFK Mašinac 13 godina, a bila sam i član omladinske reprezentacije. Sad sam već dvije godine trener ŽFK Morava iz Žitkovca.“

Obrazovani. Uspješni. Romi. Prvi S.O.S telefon na romskom jeziku u Europi Diplomirana novinarka Ana Saćipović (61) svoja pisanja usmjerila je na projekte namijenjene za pomoć ženama Romkinjama. Direktorica je Udruženja Romkinja „Osvit“ i više od 20 godina se bavi ovim problemima. „Jedan od značajnijih projekata je S.O.S. telefon za žene i to na romskom i srpskom jeziku, inače prvi na romskom jeziku u Europi“, ponosno ističe Ana.

Obrazovani. Uspješni. Romi. „Ne prestajem učiti“ Iako je diplomirala na psihologiji godinu dana prije roka Anita Cekić (32) ne radi u struci već kao pedagoška asistentica i stručna suradnica za djecu koja školu pohađaju po inkluzivnoj nastavi. Nedavno je postala mama, a vrijeme trudnoće je iskoristila da postane i psihoterapeutica. „Ja ne prestajem raditi na sebi i dalje se nadam da ću raditi u struci, prije svega zbog samoostvarenja“, kaže ona.

Obrazovani. Uspješni. Romi. Inženjer za romska pitanja Osman Balić (66) je inženjer. Svoje inženjerske dane proveo je u Institutu Edvard Kardelj i Institutu Mašinske industrije, a posljednjih 20 godina se bavi pitanjima Roma. Kaže da u vrijeme kad je on studirao nije bilo uobičajeno da Romi upisuju fakultete, mada nije bilo prepreka za to. Svojim najvećim uspjehom smatra mikrofilmovanje rendgenskih snimaka i slične inovacije koje je unio kao inženjer.

Obrazovani. Uspješni. Romi. U romskim naseljima... Kada je riječ o romskim pitanjima, Osman Balić je posebno ponosan što je pokrenuo pitanje sigurnosti Roma u romskim naseljima. Osnovao je 19 dobrovoljnih vatrogasnih društava u romskim naseljima gdje su nabavljeni vatrogasni aparati za gašenje požara, budući da ova naselja imaju vrlo lošu infrastrukturu.



