Kad liječnici nemaju vremena za pacijente

Sluša li doktor što mu kažu pacijenti? Ili se sve odvija kao na pokretnoj traci: "Uđi, dijagnoza, izađi, sljedeći molim!" Prema studiji Sveučilišta Cambridge iz 2002. godine, za svakog pacijenta u Njemačkoj doktor je u prosjeku imao 7,6 minuta - daleko manje vremena nego u većini drugih europskih zemalja. Ako se s pacijentima ne razgovara kako treba u praksi, to može imati ozbiljne posljedice: bolesti se zanemaruje, terapija se ne provodi ispravno. Milijuni Nijemaca se žale na nedostatak vremena kod liječnika. Petina Nijemaca smatra da im doktor nije posvetio dovoljno pažnje. Kod mlađih pacijenata do 34 godine čak svaki treći zastupa ovo mišljenje. To je rezultat istraživanja instituta Infratest dimap, koje je naručio ARD.

Nekad i više od 50 pacijenata dnevno

"Ja to vidim kao svoju dužnost, moramo odmah nešto poduzeti", rekao je njemački ministar zdravstva Karl Lauterbach, komentirajući rezultate istraživanja. "Pregled i liječničke konzultacije nisu luksuz, već neophodan medicinski tretman." Doktori bi željeli posvetiti više vremena svojim pacijentima. Ali kako? Obiteljski liječnik Stefan Graafen u Flörsheimu u pokrajini Hessen, ponekad primi na pregled više od 50 pacijenata dnevno. On ne zna kako da im posveti više vremena. Nakon posla s pacijentima, svaki dan ima još dva sata posla oko birokracije, kaže Graafen.

Indeks birokracije Njemačke asocijacije obaveznih zdravstvenih osiguranja pokazuje: u 2020. za administrativno-birokratske poslove utrošen je 61 radni dan godišnje. Ako se uzme u obzir da se godišnje radi 251 dan, to znači da 24 posto radnog vremena ode na birokraciju. To je vrijeme koje bi liječnik Graafen radije posvetio bolesnima.

Ferdinand Gerlach, bivši predsjedavajući Zdravstvenog stručno-savjetodavnog vijeća, godinama daje svoju analizu problema: Nijemci prečesto odlaze kod doktora, a često i kod pogrešnog. Jedan od razloga za to je i tromjesečni sustav naplate, koji stvara poticaj da se jednom u kvartalu pacijent ima pravo javiti doktoru i da pritom ima slobodan izbor doktora. Pacijenti često završe kod pogrešnih specijalista i pogrešno su liječeni. Gerlach zato traži medicinski tretman temeljen na stvarnim potrebama.

Projekt u Baden-Württembergu

Kako možete vratiti izgubljeno vrijeme za pregled kod doktora, pokazuje jedan projekt na jugozapadu Njemačke: ortoped Burkhard Lembeck iz Ostfilderna kod Stuttgarta dio je državne mreže liječnika opće prakse a stručnjaci koji rade po posebnom ugovoru sa zdravstvenim osiguranjem AOK Baden-Württemberg posvećuju znatno više vremena pacijentima koji im dođu na pregled u ordinaciju. Njegova računica je vrlo jednostavna. Liječnici opće prakse osiguravaju da mu dolaze samo pacijenti kojima je potreban ortoped. On tako ima više vremena za pacijente.

Program AOK Baden-Württemberg pod nazivom "Nova njega" evaluirali su i ocjenjivali znanstvenici sa Sveučilišta Frankfurt na Majni i Heidelberg tijekom nekoliko godina - s pozitivnim rezultatima. U usporedbi sa standardnom njegom, kod pacijenata obuhvaćenih ovim posebnim programom manje je odlazaka u bolnicu, manje operacija, manje lijekova protiv bolova, a još manje smrtnih slučajeva među kronično oboljelim. "Kada bi ova zdravstvena njega, usmjerena na obiteljskog kućnog doktora, bila lijek odnosno medikament, to bi bio hit - „blockbuster" - svi bi ga uzimali", kaže Nicola Buhlinger-Göpfarth, predsjednica Udruženja liječnika opće prakse Baden-Württemberg.

Nepovjerenje među partnerima

Ovaj program se primjenjuje više od deset godina - zašto se nije odavno uspostavio širom Njemačke? U intervjuu za ARD, ministar zdravlja Lauterbach osvrnuo se na odgovornost samouprave u zdravstvenom sektoru: „Stvari nisu regulirane tako da moram donositi zakon koji dozvoljava da se naplata vrši drugačije. To nije slučaj. Zakoni su tu, ali partneri u ovoj svojevrsnoj samoupravi često nailaze na određeno nepovjerenje. To nije lijepo."

"Danas umiru bolnice, sutra ćemo umirati mi!" To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Partneri u samoupravi: zdravstvena osiguranja na jednoj i liječnici na drugoj strani, smatraju da je krivica odnosno odgovornost za to kod onog drugog. Florian Lanz, glasnogovornik zakonsko-obaveznog zdravstvenog osiguranje GKV vidi to kao problem na unutarnjem planu, među doktorima. On za ARD kaže da zakonska zdravstvena osiguranja svake godine plaćaju 45 milijardi eura za honorare doktorima koji su okupljeni u svoje interesne grupe i liječnička udruženja. „Mnogi tamo zarađuju ogromne svote novca", kaže Lanz. "Uz to postoji veliki pritisak jer velike interesne skupine uvijek pokušavaju nekako izvući više novca iz tog lonca."

Novi zakoni?

Savezno udruženje obveznih zdravstvenih osiguranja u Njemačkoj odbacuje optužbe i žali se ARD-u da su "zdravstvene kase sve manje voljne osigurati dovoljna sredstva za ambulantnu njegu svojih osiguranika". Lauterbach radi na nekoliko zakonodavnih projekata koji bi pacijentima mogli vratiti malo više vremena tijekom pregleda kod doktora. "To bi trebalo biti smanjenje birokracije, više doktora, digitalizacija ali i modernizacija sustava samouprave. Tada ću, kao doktor, imati više vremena za pacijenta. Očekujem mnogo od ovog zakona", izjavio je njemački ministar zdravstva Karl Lauterbach.

