Još nikad toliki izvoz njemačkog oružja

Ova njemačka vlada je imala najbolju namjeru još strože nadzirati izvoz njemačkog oružja. No u ovoj godini je ostvaren rekord – i to ne samo zbog oružja koje se šalje u Ukrajinu.

Njemačka vlada je do sredine prosinca odobrila izvoz oružja i vojne opreme u iznosu od najmanje 11 milijardi i 710 milijuna eura. To je već za dobru četvrtinu više od do sad rekordne godine 2021. kad je izvoz iznosio 9,35 milijardi eura, a čak 40% više od prošle i prve godine ove vladajuće koalicije.

Tek nešto više od trećine te opreme je otišlo u Ukrajinu: to je oružje i oprema u vrijednosti od 4,15 milijardi eura. Zapravo je baš stranka Zelenih, dok su bili u oporbi vladi Angele Merkel, često postavljala pitanje koliko se oružja izvozi i kome, sad je pak ova vlada morala odgovoriti na pitanje zastupnice Sevim Dagdelen iz Saveza Sahre Wagenknecht, izvještava agencija dpa.

Već i sami tenkovi Leopard 2 za Ukrajinu su probili sve rekorde u izvozu oružja. Je li tu bilo izbora za vladu u Berlinu? Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/picture alliance

Do 12. prosinca je vlada tako odobrila izvoz oružja u vrijednosti od 6,15 milijardi eura i ostale vojne opreme u vrijednosti od 5,57 milijardi. Uvijek iznova se postavlja pitanje njemačkog oružja koje onda završava u nekom oružanom sukobu dvojbenih ciljeva. Tu nije jamstvo niti činjenica što je gotovo 90% od tog izvoza, osim u Ukrajinu otišlo u zemlje NATO-a, EU i savezničke zemlje sličnog statusa kao što su Japan, Australija ili Južna Koreja. Jer i Turska je članica NATO-a, a baš njezin vojni pohod protiv Kurda u susjednoj Siriji je u Njemačkoj na udaru oštrih kritika.

Ukrajina pa Norveška, Mađarska...

No tu nije riječ o oružju za Tursku: nakon Ukrajine na drugom mjestu ljestvice izvoza oružja i opreme je Norveška (1,2 milijarde eura), slijedi Mađarska (1,03 milijarde), Velika Britanija (654,9 milijuna), SAD (545,4 milijuna) i Poljska (327,9 milijuna). Tek na sedmom mjestu je zemlja koja nije članica NATO-a, Izrael, a makar je tu riječ o 323,2 milijuna eura što je čak deset puta više nego u 2022., najveći dio izvoza je odobren nakon napada Hamasa na tu zemlju i najveći dio od dvjestotinjak pojedinih stavki se odnosi tek na komponente protuzračne obrane i komunikacijske uređaje.

Obzirom na okolnosti, politički je vruće pitanje i izvoza vojne opreme u Izrael. Ali tu se gotovo isključivo radi o sustavima protuzračne obrane i komunikacijskim uređajima Foto: Ronen Zvulun/Reuters

Nakon Izraela slijedi izvoz u Južnu Koreju (256,4 milijuna) i tek tada slijede zemlje kod kojih se može postaviti pitanje tamošnjih ljudskih prava kao što su Ujedinjeni Arapski Emirati (78,2 milijuna eura do konca studenog ove godine), Egipat (40,3 milijuna), Katar (15,1 milijun) i Saudijska Arabija (13,3 milijuna).

S tim rekordnim izvozom oružja nisu sretni ni političari vladajuće koalicije: političar SPD-a Ralf Stegner je ovu bilancu nazvao „lošom viješću“ jer je upravo ova koalicija i kancelar Olaf Scholz željela postaviti još stroža pravila za izvoz njemačkog oružja i zakonom zabraniti baš svaki izvoz oružja u neku zemlju koja se nalazi u oružanom sukobu.

Njemački sustav protuzračne obrane IRIS-T kakav je poslan u Ukrajinu zapravo još nema niti sam Bundeswehr Foto: Sergey Kohl/Zoonar/IMAGO

Ni vlada nije sretna

No realnost današnjeg svijeta je zasjenila takve dobre namjere, pogotovo kad je riječ o pomoći Ukrajini. Koliko god je Berlin bio suzdržan kod dozvole izvoza suvremenog oružja i osobito kod slanja njemačkih tenkova tipa Leopard 2, na pritisak i Kijeva i njemačkih saveznika je ipak odobren i izvoz tenkova, kao i teškog topništva i sustava protuzračne obrane kakve zapravo još nema niti sam Bundeswehr.

Već time je ova vladajuća koalicija nadmašila sve rekorde vlade Angele Merkel: u njezinih šesnaest godina je samo tri puta premašen iznos od 7 milijardi u njemačkom izvozu oružja i vojne opreme. Obzirom na to se i čelnik stranke Zelenih Omid Nouripour ipak zalaže za što skorije donošenje još strožeg zakona o izvozu oružja: „To je loša vijest jer i mnogo toga govori o stanju u svijetu“. Ipak, vjeruje da bi se baš zbog toga taj zakon trebao donijeti već sljedeće godine.

Tu nije samo riječ o teškim oružanim sustavima, nego i njemačko pješačko naoružanje je izuzetno cijenjeno i kod saveznika koji imaju i vlastito slično oružje. Foto: Marijan Murat/dpa/picture alliance

Oporbeni kršćanski demokrati pak ne vide u tim rezultatima neki problem. Štoviše, političar CDU-a Roderich Kiesewetter traži od ove vlade da konačno dopusti izvoz borbenih zrakoplova Eurofighter Saudijskoj Arabiji. To nećkanje Berlina je samo još više pokvarilo odnose s drugim europskim partnerima u proizvodnji tog aviona, a u konačnici to može dovesti tek do toga da se Saudijska Arabija okrene od Zapada i svoje oružje kupi negdje drugdje – na primjer Kina jedva čeka da i tamo proda svoje naoružanje.

aš(ARD)