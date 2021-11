Jeftino dam za Crni petak, čak i kad nemam robe...

Čak i u Sjedinjenim Američkim Državama, tradicija popusta u petak nakon tamošnjeg Dana zahvalnosti - što se slavi četvrtog četvrtka u studenom traje tek koje desetljeće. I naziv "crni petak" će prije biti da dolazi od tamošnje policije jer tog dana počinje prodaja uoči Božića - s redovitim gužvama i prometnim udesima u američkim gradovima. Ovaj popust je počeo željom nekih američkih trgovaca tom prigodom dovesti kupce baš u njihovu, a ne u trgovinu konkurencije.

Ali, ne samo zbog globalnih internetskih trgovina je pošast za Black Friday na juriš osvojila i Europu, kako internetske, tako i "prave" trgovine koje već uvelike najavljuju "goleme" popuste uoči ovog 26. studenog. Makar bez duge tradicije - njemačke nekadašnje zimske i ljetne rasprodaje vuku korijenje još od prije Drugog svjetskog rata, taj petak i dani oko njega su postali važna stavka: procjena Njemačke udruge trgovaca (HDE) ovog "crnog petka" i "Cyber Monday" nakon njega jest rekordni promet od oko 4,9 milijardi eura.

Globalne internetske trgovine su rekordnom brzinom tu "tradiciju" dovele i u Europu

"To je ludilo"

I građani s nestrpljenjem očekuju taj dan: po anketi savjetničke tvrtke Boston Consulting Group, čak polovina potrošača čeka ovaj petak kako bi nešto kupili, bilo za sebe, bilo kao poklon za predstojeći Božić.

Ali ove godine postoji jedan ozbiljan problem: osobito kod elektroničkih uređaja, ali i kod tekstila još uvijek traju ozbiljne poteškoće s isporukom robe. To ne znači da neće biti ničega na policama: trgovcima su puna skladišta robe koju nisu mogli prodati za vrijeme lock downa, ali kupci će teško doći do najnovijeg modela mobitela, igraće konzole ili nove modne kolekcije.

"To je ludilo. Imamo problema s isporukom proizvoda koji se traže, ali istovremeno zbog pandemije ozbiljni višak robe koja se ne traži iz doba pandemije", objašnjava Gerrit Heinemann, stručnjak za trgovinu Visoke škole Donjeg Porajnja. "Ove godine se zapravo ne radi tek ostvariti još malo veći promet i početi s božićnom prodajom što ranije, nego je to posljednja prilika mnogim trgovcima barem po donekle podnošljivoj cijeni riješiti se zaliha koje su nagomilali za vrijeme pandemije." Jer ako im to ne uspije, kaže Heinemann, trgovcima je voda do grla: to bi moglo značiti da će s novom godinom morati u stečaj.

I proizvođači - poput Applea - ciljano predstavljaju nove proizvode uoči Božića, znajući da su to dani kad se ne pita za cijenu. Ali čitav lanac opskrbe je poremetio sve planove...

Možda ipak prodam i ovako?

Za trgovce, to je teška dilema: "Zbog poteškoća s isporukom bi se mogla nastaviti smanjena ponuda u nekim kategorijama proizvoda. Zato moraju dobro razmisliti, koje produkte će ponuditi u rasprodaji", objašnjava Christian Wulff. Drugim riječima: možda ne treba gubiti živce. Nekih proizvoda vjerojatno neće biti na policama niti u skorije doba tako da će se i stariji modeli moći prodati. "Možda, zbog poteškoća u isporuci, neće morati biti najnoviji PlayStation, najnoviji iPhone ili najnoviji model odjeće, nego će poslužiti i roba iz prošle sezone", sažima i Heinemann.

I njemački kupci znaju da ima poteškoća: portal za usporedbu cijena Idealo je proveo anketu među korisnicima internetskih trgovina gdje dvije trećine upitanih vjeruje kako će se osjetno produžiti rokovi isporuke ili će cijene narasti zbog problema u nabavi. Ili da će traženi proizvod brzo biti rasprodan - i da će onda lako dočekati Božić bez poklona kojeg žele kupiti.

Pod borom se mora naći nešto - makar će to ove godine teško biti točno ono što se želi. Ali i neželjeno će biti skuplje nego što se mislilo.

Mali popust nakon velikog poskupljenja

Jer osobito kad je riječ o cijenama i u proizvodima koji se najčešće pronalaze pod borom - od elektronike pa do bicikla i odjeće, portal Idealo je analizirao razvoj cijena gotovo 10.000 proizvoda i utvrdio porast koji je u pravilu daleko veći od službeno priznate inflacije. "Obzirom na poskupljenja koja su uzrokovana nestašicom mnogih proizvoda su i ovi popusti na Crni petak tek kapljica u moru", procjenjuje Heinemann.

Naravno, svi se raduju kad nađu nešto što traže po povoljnoj cijeni, a mnogi će za ovog popusta kupiti i ono što zapravo nisu željeli. Pod borom mora nečeg biti - tu niti korona ništa nije promijenila.

Reimann, Erich (dpa)