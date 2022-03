Je li plin iz Alžira rješenje?

Potencijal je tu i leži u pustinji Alžira: već sad je ta zemlja među najvećim proizvođačima plina na svijetu, a zalihe se procjenjuju na četiri bilijuna kubičnih metara, objašnjava alžirski stručnjak za energente Mourad Preure za postaju ARD. "A potencijal Alžira u nekonvencionalnoj eksploataciji, dakle frackingu je još veći: tu smo s oko 20.000 milijardi kubičnih metara na trećem mjestu u svijetu."

Preure je uvjeren da Alžir može ponuditi i više od plina: "Mi smo solarna baterija pod vedrim nebom". Na 86% područja juga zemlje je obasjano 3.500 sati sunca godišnje, na sjeveru je tek 1650 sati. Usporedbe radi: Francuska ima između 1100 i 1400 sati sunca godišnje, podsjeća alžirski stručnjak.

Sve je to točno i zato je Alžir čak nekoliko puta posjećivala Alžir i bivša njemačka kancelarka Angela Merkel, ali se usprkos tome njemački i inozemni investitori ne guraju u tu zemlju. Plin iz Alžira već doista stiže do potrošača na zapadu našeg kontinenta - u Španjolsku, Portugal i Italiju, ali teško dolazi do dogovora o većim projektima.

Zalihe plina Alžira su doista goleme, ali stanje u zemlji nije baš jamstvo uspješnog projekta.

Stabilnost na klimavim nogama

Najveći problem je svakako duboko ukorijenjena korupcija u Alžiru, ali i odnos vlade prema svim građanima koji žele bolje dane za tu zemlju. Human Rights Watch navodi najmanje 280 političkih zatvorenika, a ialžirski pokret Hirak koji teži demokraciji u toj zemlji radije savjetuje zapadnim investitorima neka ne posluje s ovim režimom. Jer sva dobit odlazi u džepove vladajućoj kliki, dok u zemlji vlada bijeda, tvrdi jedan aktivist koji želi ostati anoniman novinarima ARD-a. Kad bi dobit odlazila u gradnju škola, sveučilišta, u infrastrukturu i žalosno zastarjelo gospodarstvo, to bi bilo druga priča, ali ovako...

Alžir je već i sad izuzetno ovisan i od ovog plina i nafte kojeg ovisi i to je jedan od najvažnijih izvora prihoda. Zarada ipak donekle odlazi građanima Alžira jer država subvencionira živežne namirnice, stanove i energente za svoje građane. Ali tako kupljeni socijalni mir je na klimavim nogama, tvrdi aktivist.

Da, Alžir ima plina i nafte, ali i to je zemlja u kojoj se gomila nezadovoljstvo korupcije vladajuće klike

Možda za četiri, pet godina...

Alžirski stručnjak za energetiku Boukrif tvrdi kako je njegova zemlja "uvijek bila pouzdani partner koji se drži dogovora" i kako, za razliku od ostalih zemalja bogatih fosilnim gorivom, "nema geopolitičkih problema" i sukoba. To nipošto nije točno: Alžir je u izuzetno napetim odnosima sa susjednim Marokom, granica je zatvorena, a zatvoren je čak i plinovod koji je preko Maroka vodio plin u Španjolsku. To pogađa Maroko, ali pogađa i europske potrošače, makar Boukrif naglašava kako postoji još jedan podmorski plinovod koji vodi direktno u Europu i kroz koji nesmetano teče alžirski plin.

No u svakom slučaju, nije realno Alžir smatrati alternativom plinu iz Rusije u neko dogledno doba. Čak i kad bi bila uložena potrebna sredstva za značajno povećanje eksploatacije i njenog transporta u Europu, proći će godine dok značajnije ne poraste udio alžirskog plina na tržištu Europe. Boukrif nas uvjerava kako bi to moglo biti moguće za četiri, pet godina.

