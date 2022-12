Je li moguć "ekološki" vatromet?

Prema podacima Saveznog zavoda za zaštitu okoliša, Nijemci su za doček 2019. kupili 43.000 tona pirotehnike. Njemačka ekološka zaštita (DUH) kritizira ovu praksu: „Veliki dio završi na zelenim površinama i u vodi, gdje jedva može biti pokupljeno i odvezeno na preradu."

Proizvođači pirotehničkih sredstava reagiraju na tu kritiku. Razgradivi proizvodi bi trebali omogućiti održivi doček Nove godine. „Potrebno nam je još vremena za ekološko poboljšanje proizvoda za vatromet", kaže Oliver Gerstmeier, glasnogovornik tvrtke „Vatromet Weco".

Već 2021. su se tvrtke iz te branše u Njemačkoj u velikoj mjeri odrekli plastike – od vrha raketa, preko postolja, do omotača fitilja. „Sve što je bilo od plastike zamjenjuje se papirom i kartonom. Prerađujemo i naš materijal za pakovanje", kaže Gerstmeier. Tako se otpad u roku od pola godine može sam prirodno razgraditi.

Je li moguć spektakl a da se ne uništava okoliš?

Sumnje u provodljivost

„Jasno je da razgradivost materijala u prirodi jest prednost u odnosu na umjetne materijale", kaže Tim Hermann iz Saveznog zavoda za okoliš, ali i dodaje da nije dozvoljeno njihovo odlaganje u kontejnere za biološki otpad. On objašnjava da je prevelika opasnost da taj otpad sadrži i toksične tvari. Stoga komunalne službe, poput one u Mainz-Bingenu, upozoravaju da postoji razlika između teoretskog i praktičnog kompostiranja: „Teoretski, upotrijebljeni materijali mogu se kompostirati. Međutim, kada se pali vatromet nastaju mnoge štetne tvari. One mogu zagaditi kompost."

Ipak, ove godine će police u trgovinama biti pune stare robe koja nije potrošena u pandemijskim godinama bez vatrometa. U priopćenju za medije predsjednik Saveza proizvođača pirotehnike Thomas Schreiber podsjeća da se 90 posto prodaje obavlja nekoliko dana uoči slavlja i da je prethodnih godina ta prodaja strmoglavo opala, pa nema novca za istraživanja. Ipak, u tvrtki „Weco" kažu da ne odustaju od svog cilja da vatromet bude ekološki održiv i da na takvim istraživačkim projektima surađuju s institutima i sveučilištima.

Sveučilišna istraživanja održivog vatrometa

Ta tvrtka surađuje s minhenskim Sveučilištem Ludwig Maximilian (LMU) gdje Magdalena Rusan ispituje kako da se materijali nepovoljni po okoliš smanje, izbace i zamijene: „Pritom posebno gledamo na to što je u raketi i stvara boje."

Neke kemikalije su manje toksične od drugih. Za plavu boju se koriste različite tvari. Rusan kaže da su, recimo, za plavu boju moguće različite kombinacije: „Do sada se za to upotrebljavao spoj bakra i klora. Ako klor zamijenite bromom, to je manje otrovno".

Pritom se, dodaje ona, mora znati za koga je što otrovno – za biljke, vodene organizme, životinje ili ljude. A prema njoj je odlučujuća upotrijebljena količina tih tvari: „Mi sve radimo u laboratorijskim uvjetima. Preostaje još veliki korak do komercijalne upotrebe."

Svake godine ista slika - na Novu gudinu brda pirotehničkog smeća

Balet dronova kao ekološka alternativa?

U posljednje dvije godine postignut je napredak u stvaranju alternative novogodišnjem vatrometu. U Pforzheimu je, na primjer, vatromet zamijenjen spektaklom s dronovima koji su obojili nebo u različitim formama. Ekološka organizacija DUH smatra da je takav postupak dobar i za ljude i za životinje.

„Reakcije na taj šou bile su bombastične“, sjeća se Filip Dörflinger iz lokalne udruge za uređenje grada. On je jedan od inicijatora zamjene vatrometa dronovima. Međutim, ove godine neće biti „baleta dronova“, jer je ponovo odobren vatromet.

„Dovoljna je jedna raketa da skine 50 dronova", kaže Dörflinger i dodaje da konvencionalni vatromet nije samo skuplji, nego donosi i veći rizik od ozljeda. „Ako želimo spektakl s dronovima, onda ne samo da bi trebalo zabraniti vatromet, nego i prodaja pirotehnike."

Dörflinger ujedno objašnjava da jedna općina ne može ništa učiniti sama, jer bi ljudi kupili pirotehniku u obližnjem gradu. „Osobno ne bih bio za takvu zabranu, ali kada bi do nje došlo, dronovi bi bili lijepa alternativa."

Usprkos takvoj mogućnosti, istraživanjima i razvoju, u novogodišnjoj noći vatromet u Njemačkoj će biti sve samo ne i ekološki održiv.

