Izrael tvrdi da nije raketirao bolnicu u Gazi

Raketni napad na bolnicu u Gazi ugrozio je diplomatske napore u pogledu smirivanja situacije. Na stotine ljudi je navodno ubijeno i ozlijeđeno. Bolnica Al-Ahli-Arab je jedina kršćanska zdravstvena ustanova u Pojasu Gaze. Zdravstvene vlasti, koje kontrolira teroristička organizacija Hamas, okrivile su za napad izraelsku vojsku. Međutim, izraelska vojska je jasno odbacila odgovornost za napad i priopćila: "Bolnica je pogođena neuspješno odaslanom raketom terorističke organizacije Islamski džihad." Izraelska vlada navodi da je riječ o terorističkom činu.

Izrael objavio dokaze

Dodatni pregled operativnih i obavještajnih sustava sada je pokazao da "izraelska vojska nije pogodila bolnicu u Gazi", prenose izraelski mediji. Glasnogovornik vojske Daniel Hagari predočio je javnosti video i audio-snimke koje bi to trebale dokazivati. Izjavio je i kako snimke vojnih dronova pokazuju "jednu vrstu pogotka na parkiralištu".

„Vojska je presrela razgovor s militantnom palestinskom skupinom Islamski džihad, čiji su pripadnici priznali promašeni hitac“, izjavio je za CNN potpukovnik izraelske vojske Jonathan Concricus. On je u tom razgovoru najavio i da će vojska objaviti snimak tog razgovora, što je potom i učinjeno.

Izraelska vojska sumnja i u točnost navoda o broju poginulih Palestinaca u raketnom napadu na bolnicu u gradu Gazi. Nije bilo direktnog udara na objekt, rekao je glasnogovornik Hagari. Ministarstvo zdravstva, kojim upravlja Hamas, procjenjuje da je ubijeno najmanje 500 ljudi. Prethodno su predstavnici Hamasa priopćili da je riječ o pogotku u "dvorište bolnice" u centru grada Gaze. Jedan lokalni vođa Civilne zaštite je sinoć za Al Jazeeru izjavio da je poginulo oko 300 ljudi. Ove informacije se ne mogu provjeriti iz neovisnih izvora.

Arapske države krive Izrael za napad

Nekoliko arapskih država okrivilo je Izrael za napad. Palestinski predsjednik Mahmoud Abbas pozvao je na trodnevnu nacionalnu žalost i spominjao genocid. Saudijska Arabija oštro je osudila "gnusni zločin" i „nastavak napada izraelskih okupatora na civile". Arapska liga je pozvala Zapad da zaustavi rat. Zemlje poput Irana, Jordana i Turske također su javno okrivile Izrael za eksploziju. „Granatiranje bolnice, u kojoj se nalaze žene, djeca i nedužni civili najnoviji je primjer koji pokazuje da su izraelski napadi lišeni najosnovnijih ljudskih vrijednosti", rekao je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan na X-u.

U glavnom gradu Jordana Amanu demonstranti su pokušali ući u izraelsko veleposlanstvo, javila je jordanska novinska agencija Petra. Brojni demonstranti okupili su se u utorak uvečer ispred izraelskog konzulata u turskoj metropoli Istanbulu, gdje je došlo do sukoba s policijom. U južnom predgrađu Bejruta stotine libanonskih pristaša Hezbolaha izašle su na ulice i pozivale da se bombardira Tel Aviv, tvrde očevici. U Iranu je masa ljudi, okupljena u centru Teherana, uzvikivala "Dolje Izrael", što pokazuju video snimke državne novinske agencije IRNA. Do prosvjeda je došlo i u Tunisu i Bagdadu.

Prosvjed u Istambulu ispred izraelskog veleposlanstva Foto: UMIT TURHAN COSKUN/AFP/Getty Images

Udarac diplomatskim naporima

Zračni napad izazvao je zgražanje širom svijeta. On se negativno odražava i na diplomatske napore i razgovore s ciljem smirivanja situacije. Tako je Jordan otkazao današnji sastanak između kralja Abdulaha II i američkog predsjednika Joea Bidena. „Sastanak, na kojem je trebao sudjelovati i predsjednik Egipta Abdel Fatah al-Sisi, održat će se tek kada bude postojao dogovor o okončanju rata i zaustavljanju masakra", rekao je ministar vanjskih poslova Ayman al-Safadi jordanskom TV kanalu Al-Mamlaka.

Glavni direktor Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) Tedros Adhanom Ghebreyesus također je osudio napad. "Tražimo hitnu zaštitu civila i pružanje zdravstvenih usluga, kao i povlačenje uredbe o evakuaciji", objavio je Ghebreyesus na platformi X.

Visoki povjerenik UN-a za ljudska prava Volker Türk pozvao je na istragu koja bi vodila razjašnjavanju detalja oko napada na bolnicu u Gazi. "Oni, koji su to učinili, moraju biti pozvani na odgovornost”, rekao je on u utorak uvečer u Ženevi. Pozvao je države s utjecajem u regiji da učine sve što je u njihovoj moći da se tamošnji strašni događaji okončaju. Türk je dodao da nema riječi za ovu tragediju. "To je potpuno neprihvatljivo. Bolnice su nešto što je nedodirljivo i moraju biti zaštićene po svaku cijenu." Civili također moraju biti izuzeti iz ratnih djelovanja u svakom trenutku i mora im se hitno osigurati humanitarna pomoć.

Visoki povjerenik UN-a za ljudska prava Volker Türk Foto: Salvatore Di Nolfi/KEYSTONE/dpa/picture alliance

Macron: "Ništa ne može opravdati napad na bolnicu"

Francuski predsjednik Emmanuel Macron osudio je raketni udar. "Ništa ne može opravdati napad na bolnicu. Ništa ne može opravdati uzimanje civila kao metu", napisao je na X-u. Dodao je da okolnosti napada moraju biti potpuno razjašnjene i da je on u mislima sa žrtvama. Nije iznio nikakve konkretne optužbe. U drugoj objavi na X-u pozvao je da se otvori humanitarni koridor za ljude u Gazi.

Povodom napada na bolnicu oglasilo se i Ministarstvo vanjskih poslova u Berlinu na platformi X. "Duboko smo šokirani izvještajima o stotinama smrtnih slučajeva u bolnici Al-Ahli u Gazi. Civilni ciljevi, posebno potpuno funkcionalna bolnica s pacijentima i medicinskim osobljem, ne smiju biti meta napada, ni pod kojim okolnostima. Civili se moraju zaštititi u sukobima", objavljeno je na engleskom.

Američki predsjednik Joe Biden obratio se obiteljima žrtava. "Predsjednik izražava najdublju sućut nevinim žrtvama eksplozije u bolnici u Gazi i želi ozlijeđenima brz oporavak", priopćio je glasnogovornik ureda američkog predsjednika.

jr/ARD

