Izrael poziva civile da napuste sjever Pojasa Gaze

Izraelske oružane snage pozvale su civilno stanovništvo Gaze da napusti taj grad. „Vojska poziva sve civile u Gazi da napuste svoje domove i krenu prema jugu, radi vlastite sigurnosti i zaštite", priopćila je Izraelska vojska u petak (13.10.) ujutro. „Ova evakuacija je zbog vaše sigurnosti", navodi se. Povratak u sjeverni dio Pojasa Gaze moguć je samo nakon obavijesti od strane vojske, dodano je. Vojska je opravdala taj poziv rekavši da će u idućim danima nastaviti s intervencijama u gradu Gaza u "značajnim razmjerima". Ulažu se „veliki napori" da se spriječi nanošenje štete civilnom stanovništvu, dodano je.

Prema procjenama, u gradu Gazi živi oko 1,1 milijun ljudi, što je oko 50% stanovništva Pojasa Gaze. Tamo vlada islamistički Hamas, koji Njemačka, SAD, EU, Izrael i druge zemlje klasificiraju kao terorističku organizaciju. Hamas je u subotu pokrenuo terorističke napade na Izrael iz Pojasa Gaze.

Uprava Hamasa za pitanja izbjeglica pozvala je stanovnike sjevernog dijela Pojasa Gaze da „ostanu u svojim domovima". Očevici su izvijestili da je u Gazi Hamas branio ljudima da napuste grad.

Ujedinjeni narodi (UN) su oštro reagirali na poziv Izraelske vojske. Stéphane Dujarric, glasnogovornik glavnog tajnika UN-a Antónia Guterresa, rekao je: „Ujedinjeni narodi snažno pozivaju na povlačenje takve naredbe ako bude potvrđena." On je upozorio da će to već postojeću tragediju pretvoriti u "katastrofalno stanje". Evakuacija ovolikih razmjera je nemoguća bez izazivanja razornih humanitarnih posljedica, dodao je.

Nakon poziva na evakuaciju, Palestinska humanitarna agencija Ujedinjenih naroda (UNRWA) priopćila je da je premjestila svoj operativni centar zajedno sa svojim međunarodnim osobljem na jug Pojasa Gaze. Humanitarni rad će se tamo nastaviti, objavila je humanitarna organizacija na X-u, nekadašnjem Twitteru. Pozvali su izraelske vlasti da zaštite sve civile u skloništima UNRWA, uključujući i škole.

Izraelsko borbeno zrakoplovstvo pogodilo je stotine ciljeva na sjeveru Pojasa Gaze, u akciji protiv terorista Hamasa, kako tvrde. Desetine borbenih aviona bombardirale su 750 vojnih ciljeva tijekom noći, priopćila je vojska. Napadnuti ciljevi su uključivali Hamasove podzemne tunele, vojne objekte, rezidencije visokorangiranih terorista koje se koriste kao vojni komandni centri i skladišta oružja, tvrdi se.

Baerbock u Izraelu

Njemačka ministrica vanjskih poslova Annalena Baerbock danas posjećuje Tel Aviv. Ministarstvo vanjskih poslova u Berlinu saopćilo je da je ovo putovanje posvećeno kriznoj diplomaciji. U pozadini moguće kopnene ofenzive Izraela u Pojasu Gaze i straha da bi Izrael mogao prekršiti međunarodno pravo, savezna ministrica vanjskih poslova je rekla: „Nije naša uloga da sada dajemo mudre savjete“. Počela je nova era za narod Izraela. Važno je pogledati i nazvati ovaj teror pravim imenom. S partnerima i prijateljima razgovaramo i o nastavku humanitarne pomoći Palestincima", rekla je političarka Zelenih.

Istovremeno, ona se založila za međunarodne posredničke napore kako bi se izbjegao požar u regiji nakon napada na Izrael od strane Hamasa. "Sada se svi moraju angažirati. Najbliži prijatelji Izraela, mi Europljani, mi Nijemci, Amerikanci, ali naravno i direktni susjedi" kao što je Egipat, rekla je Baerbock.

Na kraju ipak postoji „iskra nade"

Baerbock je dodala da je "iskra nade u ovim užasnim vremenima" to što je posljednjih mjeseci bilo približavanja Izraelu, posebno od strane nekih zaljevskih država, prije svega Saudijske Arabije. I to usprkos činjenici da bi akteri poput Irana učinili sve da osiguraju da do ovog zbližavanja ne dođe.

Zaljevski emirat Katar također igra važnu ulogu, na primer u posredovanju u spašavanju talaca koje je oteo Hamas. Katar se također smatra važnim podržavateljem terorističkih organizacija kao što je Hamas. „Solidarnost je naš glavni prioritet“, rekla je Baerbock. Sigurnost Izraela je njemački nacionalni interes – „i to je naš primarni zadatak", dodala je šefica diplomacije.

Predsjednice Europske komisije i Europskog parlamenta, Ursula von der Leyen i Roberta Metsola, također putuju u Izrael šest dana nakon velikog napada Hamasa. Dvije političarke će „iskazati solidarnost sa žrtvama terorističkih napada Hamasa i sastati se s izraelskim rukovodstvom", priopćili su Europska komisija i Europski parlament.

