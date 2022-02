Izrael i Ujedinjeni Arapski Emirati: zajednički interesi, zajednički neprijatelji

Bilo je to povijesno putovanje: prvi put je jedan izraelski predsjednik bio u posjetu Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Boravak Izchaka Herzoga i njegove supruge Michal u Abu Dhabiju i Dubaiju privukao je međunarodnu pažnju.

Nakon što je izraelski premijer Naftali Bennett prošlog prosinca već bio u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE), posjet predsjednika države Herzoga izgleda kao simbolična potvrda onoga što je postignuto. Koliko Emirati cijene sve bolji odnos s Izraelom govori i činjenica da je u nazočnosti visokog gosta istaknuta izraelska zastava.

Svečano raspoloženje pomutio je jedan incident: šijitski pobunjenici Hutu iz Jemena ispalili su rakete na Abu Dhabi. Ministarstvo obrane Emirata priopćilo je da je presrelo i uništilo projektil. Nitko nije ozlijeđen, ali granatiranje je bilo dramatičan podsjetnik da nisu baš svi sretni zbog posjeta izraelskog predsjednika: ni jemenski pobunjenici, niti Iran koji ih podržava.

Protivnici Irana

I pored nagle promjene atmosfere, Izchak Herzog nije razočarao svog domaćina. „Ovdje smo zajedno da pronađemo načine i sredstva da donesemo punu sigurnost ljudima koji traže mir u našoj regiji“, uvjerio je izraelski predsjednik prijestolonasljednika Abu Dhabija šeika Mohameda bin Zajeda Al Najana, priopćila je agencija za medije izraelske vlade.

Istovremeno, raketna paljba podsjeća na jedan od razloga koji je naveo Izrael i UAE da 2020. potpišu takozvani Abrahamov sporazum, koji zategnute odnose između dviju zemalja treba zamijeniti partnerstvom i suradnjom - i u obračunu sa zajedničkim neprijateljem Iranom. „Avramov sporazum“ je značajno postignuće SAD-a pod tadašnjim predsjednikom Donaldom Trumpom.

Pobunjeni Hutu u Jemenu usko su povezani s Iranom

Izrael je do sada, doduše, odbijao UAE-u isporučiti svoj proturaketni sustav pod nazivom Željezna kupola, kaže za DW politolog Yoel Guzansky s Instituta za studije nacionalne sigurnosti (INSS), no dodaje: „Sada bi Izrael mogao učiniti više. Ne mora isporučiti cijeli sustav Željezne kupole. Ali na neki način bi mogao stati uz Emirate i Saudijce u trenutku kada im je to potrebno."

Što se tiče Izraela, podrška novim partnerima bi imala preventivni karakter: dok su oni uključeni u indirektni sukob s Iranom preko Huta, Izrael sebe vidi kao direktno izloženog prijetnji koju Teheran predstavlja kroz prisustvo svojih snaga u ratom razorenoj Siriji.

U načelu, odnos Ujedinjenih Arapskih Emirata prema Iranu je kompliciran, kaže politolog Sebastian Sons iz bonskog bliskoistočnog istraživačkog centra CARPO. Naime, UAE je svjestan da je potrebna protuteža iranskoj prijetnji. Ali istovremeno teži kontroliranom i pragmatičnom odnosu s Iranom. „Između Irana i UAE-a se već́ nekoliko mjeseci vode razgovori na vrlo visokoj razini", rekao je Sons za DW.

Ipak, partnerstvo s Izraelom ukazuje na jedan novi pravac: „Na području sigurnosti UAE pokušava surađivati sa što više aktera. To ne funkcionira uvijek, ali je mnogo bolje nego u susjednoj Saudijskoj Arabiji."

Procvat gospodarskih odnosa

Za obje zemlje je važna i gospodarska i tehnološka suradnja. Već 2021., prve godine nakon potpisivanja Abrahamovog sporazuma, UAE je bio jedan od najvažnijih trgovinskih partnera Izraela. Obujam trgovine je znatno povećan i do 2031. bi trebao dosegnuti milijardu dolara (oko 897 milijardi eura). Veći dio sporazuma odnosi se na trgovinu hranom, poljoprivredu, zdravstvo, zračni promet i energiju. Već́ su planirani i novi sporazumi.

Bilateralni odnosi nakon potpisivanja Abrahamovog sporazuma

Tehnološka suradnja je od središnjeg značenja za cijelu regiju, kaže Sebastian Sons. Budući da klimatske promjene utječu na sve zemlje, akcije imaju smisla samo ako su zajedničke.

„Izrael je bez sumnje tehnološki najnapredniji igrač u regiji i zato vrlo interesantan partner – ne samo za UAE, već́ i za druge zaljevske države. Tehnološki im je Izrael potreban jer se ne mogu sami suočiti s tim izazovima."

Čak i u ekonomskoj konkurenciji s drugim visokorazvijenim državama Zaljeva, prije svih Saudijskom Arabijom i Katarom, UAE se oslanja na suradnju s Izraelom. Zato se nadaju većem uspjehu programa koji provode i druge države poluotoka - diverzifikacija privrede i digitalizacija. Sve te države pokušavaju privući strane investitore.

Stabilnost kroz suradnju

Izrael ne samo da dalje razvija izvozno tržište u Zaljevu, već zajedničkim projektima osigurava i mirne odnose sa susjedima. Jedan od najnovijih projekata je izgradnja solarne elektrane u jordanskoj pustinji koju financiraju investitori iz Emirata. Nakon završetka, elektrana će Izraelu isporučivati ekološki prihvatljivu električnu energiju. Izrael snabdijeva Jordan neophodnom vodom.

Projekti poput ovih ujedinjuju ljude i smanjuju spremnost na upuštanje u nasilne sukobe. Izrael se na ovaj princip oslanja i u svojim odnosima s drugim arapskim državama, s kojima je restrukturirao svoje odnose. To uključuje Bahrein i Sudan, koji su također potpisali Abrahamov sporazum. Izrael je također potpisao mirovne ugovore s Egiptom (1979.) i Jordanom (1994.), a krajem 2020. uspostavio je i diplomatske odnose s Marokom.

Jedan od najnovijih projekata je izgradnja solarne elektrane u jordanskoj pustinji

Saudijska Arabija - poželjni partner

Izrael je zainteresiran i za sporazume s drugim zemljama. Posebno mu je važan sporazum sa Saudijskom Arabijom. „Ako bi kraljevina, kao jedna od najvažnijih zemalja u islamskom svijetu, gdje se nalaze njena glavna sveta mjesta, mogla sklopiti sporazum s Izraelom, to bi bio ogroman korak naprijed", kaže Yoel Guzansky. Ali jasno je da je to veoma teško. S druge strane, Saudijska Arabija ovisi o svojim partnerima. „Zemlja ne može računati na Amerikance kao nekada. Njima treba netko u regiji, a to bi mogao biti Izrael."

Međutim, normalizacija je malo vjerojatna, kaže Sebastian Sons. „Glavni razlog je to što u Saudijskoj Arabiji i dalje postoje snažni antiizraelski krugovi, mnogo jači nego u UAE, uključujući kralja Salmana bin Abdulaziza Al Sauda.“

Ipak, prema izraelskim izvještajima, prijestolonasljednik Mohamed bin Salman i bivši izraelski vođa Netanjahu već su imali nekoliko neslužbenih razgovora posljednjih godina. Stoga analitičar Sons smatra da će u budućnosti doći i do „intenziviranja suradnje u vojnoj, ekonomskoj ili energetskoj sferi“. Jedan od tih neslužbenih sporazuma između Saudijske Arabije i Izraela zapravo je bio ključan za predsjednički posjet Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Izraelski predsjednik Herzog i prva dama mogli su preletjeti Saudijsku Arabiju, nakon što je Rijad dozvolio izraelskim zrakoplovima pristup svom zračnom prostoru.



