Izrael i njemački državni rezon – što to znači?

Od brutalnog napada terorističke organizacije Hamas na Izrael političari u Njemačkoj naglašavaju da je sigurnost Izraela njemački „državni rezon“. No što to konkretno znači?

Za Njemačku je prošlost uvijek prisutna u sadašnjosti. Genocid počinjen nad europskim Židovima za vrijeme nacističke vladavine do danas djeluje na zemlju i društvo, utječe na politiku i prožima pogled Njemačke na svijet.

Za Izrael, koji je osnovao cionistički pokret kao židovsku državu samo tri godine poslije sustavnog ubijanja šest milijuna europskih Židova u holokaustu, njemačka država ima „posebnu odgovornost". Angažman u korist Izraela je više od političkog cilja, to je samorazumljivi elementarni sastavni dio njemačke politike.

To od izraelske sigurnosti i egzistencije čini "državni rezon” Njemačke. Bivša njemačka kancelarka Angela Merkel je 2008. upotrijebila taj pojam u govoru pred izraelskim parlamentom Knesetom.

Bivša njemačka kancelarka Angela Merkel je upotrijebila pojam "državni rezon" u govoru pred izraelskim parlamentom (18.03.2008.) Foto: AP

Njezin nasljednik Olaf Scholz je ponovio istu formulaciju poslije najnovijeg brutalnog napada Hamasa na Izrael sa stotinama mrtvih.

„U ovom trenutku Njemačka ima samo jedno mjesto. Mjesto na strani Izraela. To mislimo kada kažemo da je sigurnost Izraela njemački državni rezon", rekao je kancelar u ime njemačke vlade. Konkretno to znači da Njemačka, kao i drugi saveznici, podržava pravo Izraela na samoobranu i mjere koje u tom smislu poduzima u Pojasu Gaze.

„Logična konzekvenca"

Kao i svaka druga država, i Izrael se ima pravo braniti od napada u okviru međunarodnog prava. To ne podržava samo Njemačka. Ipak, birajući formulaciju „državni rezon" njemački političari upotrebljavaju poseban izraz, koji omogućava razna tumačenja.

„U Njemačkoj nikada nije do kraja razmatrano što to znači", kaže Carlo Masala, profesor na Vojnom sveučilištu u Münchenu. „Ako se stvarno ozbiljno misli da je to dio njemačkog državnog rezona, onda to ima moralno i politički neku vrstu ustavnog ranga. Onda to znači da, u trenutku kada je postojanje Izraela ugroženo, Njemačka mora biti spremna aktivno braniti Izrael. To je logična konzekvenca."

„Državni rezon" je koncept iz teorije prava i međunarodne politike, koji se tokom vijekova razvio u zapadnoj političkoj filozofiji, kada su se razvili uloga, prava i ovlasti moderne države. „Državni rezon" je načelo po kojem se jedna država pri određivanju svoje vanjske politike ima pravo pozvati na to da interesi vlastite nacije imaju prednost.

Eksplozija izraleske rakete na jugu Pojasa Gaze 15. listopada 2023. Foto: Said Khatib/AFP

Zamršena materija predstavljena pojednostavljeno

Direktorica Instituta Max Planck za povijest i teoriju prava Marietta Auer kaže: „Državni rezon daje prednost državnim interesima u odnosu na druge vrijednosti." Ona upozorava da bi se zaštita države Izrael mogla ispostaviti kao vrijednost koja je u koliziji s drugim njemačkim interesima.

Kada se Angela Merkel 2008. u Knesetu pozvala na njemački „državni rezon" može biti da je to bila klimava pravna teorija, kaže Auer. I ističe da je to bio mudar politički potez, pojednostavljeni prikaz jedne kompleksne činjenice.

„Ne moram kao šef države objaviti (sve razloge)", kaže Auer. „Kada kažem da je to u interesu države, onda je to tako. Točka."

„Državni rezon" okončava sve debate

Bivši profesor međunarodnog prava za međunarodne odnose na Tehničkom sveučilištu Darmstadt Klaus Dieter Wolf napominje da podizanjem njemačkog stava prema Izraelu na razinu „državnog rezona" kancelar uspijeva okončati svaku raspravu.

„Proglasim određenu konkretnu političku namjeru „državnim rezonom" da bi ju učinio nedodirljivom za svako osporavanje", kaže Wolf koji je već pisao o posljedicama upotrebe „državnog rezona".

Olaf Scholz se obraća Bundestagu nakon napada na Izrael, 12. listopada 2023. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

On kaže da to ima „teške posljedice" za realnu politiku i dodaje da, ako neka država jednostavno može zatvoriti oči pred određenim načelima koja bi morala braniti, a to su demokratska i ljudska prava, međunarodno pravo – onda ih ona time podriva.

Moguća kolizija s međunarodnim pravom

Primjena „državnog rezona" daje prednost državnom interesu i time može doći u koliziju s međunarodnim pravom. „U međunarodnom pravu ne postoji hijerarhija", podsjeća Nizozemac Joost Hiltermann iz Međunarodne krizne skupine. „Što god rekla Njemačka o svom unutarnjem pravu da stoji na strani Izraela, to ju ne oslobađa od odgovornosti da poštuje i primjenjuje humanitarno međunarodno pravo koje regulira vođenje rata."

Britanski vojni stručnjak Mike Martin pak kaže: „Meni nije jasno razlikuje li Izrael između civilnih žrtava i vojnih ciljeva. Izrael je po međunarodnom pravu dužan to činiti."

Ako Izrael, slijedeći vlastite sigurnosne interese koje njemačka označava kao svoj „državni rezon", prekrši međunarodno pravo, Njemačka bi mogla dospjeti u sve problematičniju pravnu situaciju.

