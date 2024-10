Iznenađujuće pristojna debata potpredsjedničkih kandidata

Veliki viralni trenuci izostali su kada su se u utorak navečer u New Yorku susreli republikanski potpredsjednički kandidat J.D. Vance i njegov demokratski suparnik Tim Walz. Nije bilo osobnih napada na protivnika, udaraca ispod pojasa niti šokiranih izraza lica.

Umjesto toga, 35 dana prije predsjedničkih izbora 5. studenoga, zamjenici Donalda Trumpa i Kamale Harris su vodili žustru raspravu u kojoj su podrobno razgovarali o unutarnjim i vanjskim političkim pitanjima. Na prvi pogled to možda ne djeluje iznenađujuće. No, svatko tko je pratio američku predizbornu kampanju ove i prethodnih godina zna da to nije bilo nešto što se podrazumijeva.

„Debata je bila iznenađujuće pristojna. Posljednji put kada smo imali takvu raspravu bilo je prije 2016. godine“, rekao je za DW Filippo Trevisan, politolog na sveučilištu American University u Washingtonu. „Nije samo sučeljavanje Trumpa i Harris ovoga rujna bilo drukčije, nego je i potpredsjednička debata između Harris i Mikea Pencea 2020. godine izgledala znatno drugačije.“

TV sučeljavanje Donalda Trumpa i Kamale Harris (10. rujna 2024.) Foto: Alex Wong/Getty Images

Tijekom televizijskog duela između republikanskog kandidata Trumpa i demokratske kandidatkinje Harris Trump je iznio izjave koje su graničile s apsurdom, poput one da imigranti navodno kradu i jedu kućne ljubimce. Harris se jedva suzdržavala da Trumpa ne počasti uvredama.

U jučerašnjem sučeljavanju Vance je okrivio imigracijsku politiku aktualne potpredsjednice Kamale Harris za patnje američkog društva - od previsokih cijena nekretnina do širenja droga. S druge strane, Walz je upozorio da bi odnos između SAD-a i njegovih saveznika patio pod Trumpovim predsjedništvom jer se na njega ne bi mogli osloniti.

Vance, Walz i Bliski Istok

Prvo pitanje voditeljica s TV postaje CBS odnosilo se na događaje na Bliskom istoku, gdje je Izrael nedavno pokrenuo vojnu ofenzivu protiv Libanona. Iran je, pak, u utorak navečer ispalio više od 180 raketa na Izrael. SAD je najvažniji partner Izraela. Pitanje je glasilo: bi li podržali izraelski napad na Iran?

Ni jedan od dvojice kandidata nije izravno odgovorio na to pitanje. Umjesto toga, Walz je govorio o tome koliko je Trump „opasan“ u ovako nestabilnoj situaciji u svijetu. Vance je, pak, rekao da je Trump uspostavio učinkovite mehanizme obrane protiv svakog kršenja pravila na međunarodnoj sceni.

Iranski raketni napad na Izrael je bio jedna od najvažnijih tema rasprave kandidata Foto: AP/dpa/picture alliance

Spor oko američkog gospodarstva i prava na pobačaj

Rat u Ukrajini nije igrao značajnu ulogu u potpredsjedničkoj debati. Umjesto toga, kandidati su raspravljali o klimatskim promjenama, imigraciji i gospodarstvu. Kada je riječ o gospodarstvu, Vance je napao Kamalu Harris argumentom koji se često čuje od republikanaca. Njezin plan za pomoć srednjoj klasi, prema Vanceu, djelomično zvuči „prilično dobro“ – ali zašto onda nije uspjela provesti ništa od toga tijekom svojih dosadašnjih tri i pol godine kao potpredsjednica SAD-a?

Osim gospodarstva, pravo na pobačaj jedna je od glavnih tema u američkoj predizbornoj kampanji. Trump i Vance se zalažu za to da savezne države same donose zakone o pobačaju. Harris i Walz žele da trudnice ponovno imaju nacionalni pristup sigurnim pobačajima, kao što je bio slučaj prije nego što je Vrhovni sud 2022. godine poništio zakon koji je to omogućavao.

U raspravi u utorak Vance je naveo raznolikost saveznih država kao opravdanje za vrlo različite zakone. Walz je ispričao priču o Amber Thurman, mladoj Amerikanki iz Georgije, savezne države sa strogim zakonima o pobačaju. U kolovozu 2022. godine ona je otputovala u drugu saveznu državu kako bi obavila prekid trudnoće. Po povratku u Georgiju došlo je do rijetkih komplikacija koje, zbog strogih zakona, nisu pravodobno liječene – Thurman je preminula. Walz je rekao da se takve tragedije može spriječiti. Demokrati se zalažu za slobodno odlučivanje žena o pobačaju.

JD Vance i Tim Walz Foto: J. Scott Applewhite/Gene Puskar/AP/dpa/picture alliance

Tko je pobijedio, Walz ili Vance?

Američki mediji slažu se da je Vance bio bolji u debati. Prema pisanju Politica, ostavio je dobar dojam i učinkovitije napao Kamalu Harris nego što je to Trump učinio u predsjedničkoj debati. Walzov topli, očinski imidž nije došao do izražaja tijekom rasprave.

Politolog Trevisan kaže da je Vanceov zadatak u ovom sučeljavanju bio povezati se s biračima koji nisu uvjereni Trumpovi pristaše. Morao je, prema Trevisanu, uvjeriti ljude da Trumpove ideje nisu toliko ekstremne kao što ih se predstavlja. „U tome je bio dobar, stvarno je snažan retoričar."

Ipak, Walz je imao svoj trenutak. Kada je bilo riječi o predsjedničkim izborima 2020. godine i napadu na Kapitol 6. siječnja 2021. upitao je Vancea vjeruje li da je Trump izgubio izbore. Trump i dalje odbija priznati poraz, iako su svi sudovi potvrdili pobjedu Joea Bidena. Vance je izbjegao odgovor, rekavši da se fokusira na budućnost. Walz je bio „šokiran“ ovom nejasnom izjavom.

No, hoće li sve ovo imati utjecaja na izbore za pet tjedana? Malo vjerojatno, kaže Ines Pohl, voditeljica DW-ovog ureda u Washingtonu. „Ne očekujem da će ovo sučeljavanje imati značajan utjecaj“, kaže Pohl. „Kandidati ovom debatom neće uvjeriti neodlučne birače.“

Ovaj tekst je izvorno objavljen na njemačkom jeziku.