Izbori u Indiji: Može li Modi iznijeti ekonomske reforme?

Rezultati šestotjednih izbora u Indiji, najvećih na svijetu, pokazuju da je Nacionalni demokratski savez (NDA) predvođen strankom Bharatiya Janata (BJP) premijera Narendre Modija na putu da osigura treći mandat, ali sa smanjenom parlamentarnom većinom. To znači da će se stranka vjerojatno morati oslanjati na koalicijske partnere kako bi ostala na vlasti, za razliku od prethodna dva mandata.

Poduzeća i investitori očekuju da nova Modijeva vlada osigura političku stabilnost i kontinuitet politike u najnapučenijoj zemlji na svijetu, koja je ujedno i najbrže rastuća globalna ekonomija. Gospodarski rast u Indiji, potpomognut stabilnom potražnjom i vladinim ulaganjima u infrastrukturu, je unazad godinu dana - do ožujka 2024.- iznosio 8,2 %, što je trenutno najbolji rezultat među velikim svjetskim gospodarstvima.

To je zadržalo pozitivno raspoloženje usprkos izazovima, kao što su kronična nezaposlenost mladih. Procjenjuje se da 65% Indijaca, mlađih od 35 godina, nema posla.

Kako bi potakla rast i stvorila radna mjesta za milijune ljudi, koji svake godine ulaze na tržište rada, Modijeva vlada ima za cilj transformirati Indiju u globalno proizvodno središte. Tijekom posljednjih pet godina New Delhi je privukao strane tehnološke gigante poput Apple-a, u vrijeme kada mnoge multinacionalne kompanije traže diverzifikaciju svojih lanaca opskrbe i njihovo premještanje izvan Kine - zbog rastućih geopolitičkih napetosti između Pekinga i Zapada.

"Na Indiju se s pravom gleda kao vodećega kandidata za strategiju Kina+1", kaže Amit Kumar, istraživač u Institutu Takshashila u Bengaluruu. "Indija se suočava s konkurencijom iz Vijetnama, Tajlanda, Malezije i zemalja ASEAN-a kao cjeline. Meksiko je također njezin suparnik. Ali s obzirom na to da geopolitika traži smanjenje rizika i udaljavanje od Kine, Indija je mnogo sigurnija opcija od drugih zemalja", kaže Kumar za DW, navodeći rastući geopolitički utjecaj Indije i ogromno potrošačko tržište.

Indija kao globalno središte

Tijekom proteklog desetljeća Modijeva vlada je uložila ogromne iznose novca u poboljšanje infrastrukture Indije, uključujući ceste, željeznice i luke. Također su uloženi napori da se privuku strane investicije i poveća proizvodnja vrhunske elektronike.

Indija ima jako puno dobro obrazovanih IT-stručnjaka Foto: Thomas Imo/photothek/picture alliance

"Kao neutralna demokracija s jednim od najvećih i najbrže rastućih tržišta na svijetu, Indija je sve atraktivnija kao središte za izravne strane investicije multinacionalnih kompanija iz SAD-a, EU-a, Azije i s Bliskog Istoka", naglašava za DW Rajiv Biswas, ekonomist i autor knjige Azijski megatrendovi.

"Rastuća atraktivnost Indije za strane multinacionalne kompanije rezultirala je udvostručavanjem priljeva izravnih stranih investicija tijekom proteklog desetljeća, s kumulativnim priljevom koji je porastao na oko 600 milijardi dolara (552 milijarde eura) u razdoblju od 2014. do 2023.", kaže Biswas.

Shilan Shah, stručnjak za tržišta u razvoju iz tvrtke Capital Economics, nedavno je izjavio da je Indija povećala svoj udio u globalnom izvozu vrhunske elektronike. "Ali nije uspjela osvojiti dodatni udio na tržištu niže rangiranih proizvoda, čija je proizvodnju radno-intenzivnija."

On je primijetio da je dio problema u tome što su kineske tvrtke postale produktivnije porastom ulaganja u njih. "To je otežalo indijskim tvrtkama da budu konkurentne kineskim", rekao je on, dodajući da to naglašava potrebu da sljedeća Modijeva vlada ubrza tempo strukturnih reformi.

Što je s birokratskim preprekama?

Indija ima veliku ponudu radne snage, a plaće za radnike u proizvodnji su općenito niže nego u Kini. Ali prednosti nižih plaća često se gube zbog problema s produktivnošću, neefikasnom logistikom ili regulatornim preprekama, naglašava Pravin Krishna, profesor međunarodne ekonomije i biznisa na Sveučilištu Johns Hopkins.

Kumar, koji se specijalizirao za kinesku ekonomiju i odnose na relaciji Indija-Kina, kaže da je otvaranje biznisa u Indiji još uvijek "zamorno u usporedbi s Kinom ili njezinim konkurentima". On je istaknuo da dobivanje različitih birokratskih dozvola, potrebne za zemljište, radnu snagu, struju i vodu, traju dugo.

"Involviranje vlade u visoko-profiliranim projektima dovelo je do brzog procesuiranja aplikacija, ali to su bili izuzeci. Sve strane tvrtke, koje žele investirati u Indiji, ne mogu očekivati da će imati željenu političku ili vladinu podršku."

Nezaposlenost mladih je vrlo visoka pa nisu rijetki prosvjedi, kao ovaj iz 2022. kad su prosvjedovali učitelji koji su položili ispit, ali nisu dobili radno mjesto Foto: Satyajit Shaw/DW

Što se događa s reformama koje pospješuju biznis?

Postojale su nade da će Modi, u svom trećem mandatu, progurati teške reforme, kojima se potpomaže biznis, kako bi transformirao Indiju u globalno proizvodno središte. Ali s obzirom na to da njegova stranka BJP nije osvojila apsolutnu većinu, bit će mu potrebna podrška drugih stranaka za uvođenje takvih reformskih mjera.

Privlačenje stranih tvrtki da investiraju i otvore tvornice u Indiji je okosnica strategije Modijeve vlade, kojom od Indije želi napraviti velikog igrača u oblasti proizvodnje, pojašnjava Amit Kumar, istraživač u Institutu Takshashila u Bengaluruu. "Ali, s vremena na vrijeme postoje i tendencije koje vode k autarkiji i koje su dodatno pojačane moćnim lobiranjem domaćih igrača protiv otvaranja prema stranom kapitalu", naglašava ovaj stručnjak. On dodaje kako većina domaćih igrača nije konkurentna, niti sposobna. Jer, „njihovo podržavanje politikom protekcionizma imat će veliku cijenu, bez ikakve garancije da će se te kompanije razviti u globalno konkurentne igrače".

Stručnjaci kažu da će visok prioritet za indijsku vladu tijekom idućih pet godina biti daljnje poboljšanje kvalitete infrastrukture, kako bi se pojačala konkurentnost. New Delhi bi također trebao ubrzati digitalnu transformaciju, promovirajući integraciju industrijske automatizacije i generativne umjetne inteligencije (UI) u indijske proizvodne procese, naglašava ekonomist Rajiv Biswas.

"Jedan od ključnih izazova s kojima se Indija suočava u vezi s uključenjem u globalne lance opskrbe u proizvodnji je taj što nije članica nijednog od dva najveća regionalna trgovinska bloka u Azijsko-pacifičkom prostoru: RCEP-a i CPTPP-a", naglasio je ovaj ekonomist. On poziva New Delhi da ubrza bilateralne pregovore o slobodnoj trgovini s velikim razvijenim ekonomijama, kako bi dodatno smanjio trgovinske barijere.

Ovaj tekst je izvorno objavljen na njemačkom jeziku.