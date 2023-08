Italija i Novi put svile: "Mi smo bili samo marionete"

Nakon dolaska na vlast premijerke Giorgie Meloni, u Italiji se stišala euforija oko Kine. Vlada čak razmišlja o napuštanju projekta „Novi put svile“. No to neće biti lako.

Maurizio Rasero, gradonačelnik grada Asti u Pijemontu, ima velike planove. Taj grad je u svibnju sklopio partnerstvo s kineskom općinom Nanyang. Odmah nakon potpisivanja sporazuma, kineska delegacija se uputila u gradsku trgovinsku komoru.

Krajem srpnja Rasero je dao intervju medijskoj grupi China Media Group, u kojem oduševljeno govori: „Kina je po mom mišljenju tijekom godina dokazala da je doprinijela svjetskoj stabilnosti, da je ozbiljan, vjerodostojan partner, bez kojeg se svijet više ne može zamisliti."

Asti je također u kontaktu s kineskim državnim telekomunikacijskim koncernom China Telecom. Grad je samo priopćio da se raspravlja o razvoju planskih strategija kako bi Asti postao poznat po inteligentnim tehnologijama. Inače, China Telecom je u SAD-u proglašen „nacionalnim sigurnosnim rizikom".

Ovo otvaranje grada sa 74.000 stanovnika za kineske tehnološke koncerne izazvalo je pozornost samo u lokalnim medijima. To odgovara Kinezima, kaže profesorica ekonomije i stručnjakinja za Kinu Alessia Amighini. Ona govori o „novoj Kini" što, po njenom mišljenju, znači: „Malo prijatelja, šutim i radim dalje. Ako ne otkriju, uspjet ću. Ali ako otkriju, gotov sam."

„Mi smo bili poklon Pekingu"

Euforija oko Kine koja je izbila 2019. je nestala. Tada su pojedini članovi talijanske vlade iz stranaka Pet zvjezdica i Liga na sva usta hvalili sporazum potpisan u ožujku te godine između dviju zemalja, kojim se Italija priključila projektu „Novi put svile".

To je trebalo Italiji dati novu gospodarsku snagu, kao i veće izvozne šanse za domaće poduzetnike. No taj sporazum Italiji nije donio nikakve koristi, smatra Amighini. I ističe da Italija i dalje uvozi više robe iz Kine nego obratno.

Taj je sporazum prije svega imao veliko strateško značenje za kineskog predsjednika Xija Jinpinga. Jer, kaže Amighini, njemu je to bilo jako važno kako bi SAD-u demonstrirao svoju moć: „To sve je bila samo igra u kojoj smo mi bili marionete, a oba igrača su u stvari bili Washington i Peking. Mi smo bili poklon Pekingu da može pokazati Washingtonu."

Odluka još prije prosinca

Tri vlade kasnije u Italiji je došlo do promjene. Premijerka Giorgia Meloni zauzima prijateljski stav prema SAD-u. Već u predizbornoj kampanji ona je uvijek iznova isticala da neće podržavati sporazum o „Novom putu svile".

Nakon svog prvog posjeta Bijeloj kući krajem srpnja, dala je intervju televizijskoj postaji Fox News. I najavila da će već prije prosinca Italija odlučiti o mogućem povlačenju iz tog sporazuma te naglasila da kritički gleda na ulogu poduzetnika u Kini: „Naša poduzeća ne moraju prosljeđivati podatke vladi, ako vlada pita. I u tome je razlika." Prema riječima talijanske premijerke, globalna trgovina može biti slobodna samo ako su svi sudionici fer.

„Njima se ne žuri"

Ako se Italija povuče, mogla bi uslijediti gruba reakcija Kine. U to su političari i stručnjaci uvjereni. Amighini smatra da Kinezi na neki način moraju pokazati da Italija „zbog toga snosi negativne posljedice". Kako će one izgledati, to još nije jasno, dodaje ova stručnjakinja.

No ako se Rim i povuče iz sporazuma 2024. godine, to Kinu neće spriječiti u širenju njezinog utjecaja.

Gradovi kao što je Asti – koji nije daleko od važne luke Genove – savršeno su odabrani, uvjerena je Amighini. Jer, kaže, sa Smart Cityjem i takozvanim repetitorima, pojačanjima signala, mogu se skupljati važne strateške informacije. Prema procjeni profesorice ekonomije, Kinezi si za svoje ciljeve daju vremena koliko god im je potrebno: „Najvažnije je da se napreduje. Dakle, njima se ne žuri."

