IT industrija između fronti

Za ukrajinske IT stručnjake nema odmora u ratu. Sergej Tokarev, osnivač nekoliko IT tvrtki i investitor, radi dan i noć kako bi zaštitio svoje zaposlenike i osigurao poslovanje. "IT je gotovo jedina industrija u Ukrajini koja još uvijek funkcionira i može donijeti novac u zemlju", rekao je Tokarev za DW.

Prije rata, IT industrija je bila važan stup ukrajinskoga gospodarstva, činila je više od četiri posto bruto domaćeg proizvoda prije rata. Sada, nakon ruske invazije, polovica ukrajinskih tvrtki je pred stečajem, a prema riječima savjetnika ukrajinskog predsjednika Olega Ustenka, gospodarski gubici zemlje već sada iznose najmanje 100 milijardi dolara. U ovoj dramatičnoj situaciji ukrajinska IT industrija postaje još važnija.

Zapadni partneri iskazuju solidarnost

Protivnici bjeloruskog režima nemaju razloga za ostanak

No i IT industrija je također djelomično paralizirana. Velike tvrtke uspjele su preseliti svoje zaposlenike na zapad zemlje ili čak u inozemstvo, ali malim tvrtkama to nije tako jednostavno. Neki njegovi zaposlenici žive između svojih stanova i bunkera i u stalnom su strahu, opisuje situaciju Tokarev.

U ovim uvjetima čini se da je nemoguće raditi. Pa ipak, mnogi to rade jer oko 70 posto svih IT stručnjaka rade kao vanjski pružatelji usluga za zapadno tržište.Ako ne isporuče, neće biti plaćeni i možda neće dobiti novi posao. "Naravno, neke mušterije pitaju jesu li njihovi izvođači još živi i hoće li završiti projekt", kaže Tokarev.

No, kako se čuje i iz ostalih poduzeća, primjetna je i velika solidarnost među zapadnim klijentima. Narudžbe se plaćaju unaprijed, kao i propušteni dani. A javljaju se i nove mušterije.

Političke represije ugrožavaju bjeloruski IT sektor

Ipak, dobre su vijesti trenutno prije iznimka nego pravilo. U Ukrajini je trenutno na snazi ​​opća mobilizacija koja predviđa regrutaciju ročnika i pričuvnika. Osim toga, muški državljani u dobi od 18 do 60 godina trenutno ne smiju napuštati zemlju. To je veliki problem za ukrajinsku IT industriju, u kojoj su oko 75 posto zaposlenika muškarci.

Snažan ukrajinski IT sektor nasljeđe je sovjetskog obrazovanja. I u Bjelorusiji je obrazovni sustav vezan uz sve sektore digitalizacije na vrlo visokoj razini. Posljednjih desetljeća ovdje se razvio atraktivan gospodarski sektor koji je neko vrijeme stajao iza polovice bjeloruskoga gospodarskog rasta.

No, u bivšoj IT oazi Bjelorusiji broj talentiranih programera i menadžera se smanjuje već gotovo dvije godine. Kad je stotine tisuća Bjelorusa prosvjedovalo protiv namještenih izbora i uhićenja Lukašenkovih političkih protivnika 2020. godine, val represije je potjerao mnoge talentirane i dobro obrazovane ljude iz te zemlje.

Bjeloruski programeri ponovno sjede na spakiranim koferima

Mnoge IT start-up tvrke poput Imagurua su već napustile Bjelorusiju

Od 2020. nekoliko tisuća IT stručnjaka je napustilo Bjelorusiju. Uz Poljsku, popularno odredište bila je i Ukrajina: tamo mnogi govore ruski, Bjelorusi se brzo snalaze zahvaljujući bliskosti kultura, a i za ulazak u zemlju nije potrebna viza. Prema službenim podacima, u Ukrajinu je došlo oko 3.000 bjeloruskih IT stručnjaka. Sada i oni moraju krenuti u potrazi za novim radnim mjestom.

No i u samoj Bjelorusiji je unutar IT sektora trenutno primjetan drugi veliki val odlazaka. "Danas nije lako biti ruski ili bjeloruski programer", kaže Valerij Ostrinski, izvršni direktor bjeloruske udruge investitora Angels Band. Imidž igra mnogo važniju ulogu u industriji od trenutne dobiti. Prema izvorima Ostrinskog, čarter letovi iz Bjelorusije za Armeniju ili Gruziju su puni - tvrtke odvode svoje zaposlenike iz zemlje kako bi spasile poslovanje.

„Ukrajina će postati IT raj“

IT branša u Ukrajini ima dobrih izgleda za oporavak kada rat jednom stane

Andrej (prezime poznato redakciji) nedavno je morao napustiti svoj rodni Gomel, gdje već tri godine radi za jednu IT tvrtku. "Mušterije su nam rekle da više ne žele raditi s tvrtkama smještenim u Bjelorusiji", kaže ovaj tester softvera. U Bjelorusiji je 2020. morao služiti zatvorsku kaznu zbog demonstracija protiv Lukašenkovog režima.

Andreju je stoga uskraćen pristup mnogim poslovima, posebice u državnom sektoru. Privatnim IT tvrtkama njegov politički angažman nije problem, ali kad bi i one napustile zemlju, a on ostao, za njega više ne bi bilo posla. “Nisam htio izgubiti posao i odlučio sam brzo spakirati svoje stvari”, kaže. Danas je Andrej, kao i mnogi njegovi kolege, u Tbilisiju.

Osim problema imidža, ekonomske sankcije predstavljaju i problem za međunarodne IT tvrtke, objašnjava bjeloruski ekonomist Lev Lvovskij. Većina tvrtki ne želi komentirati preseljenje svojih zaposlenika. Stoga je još uvijek teško procijeniti koliku štetu će ovaj odljev mozgova imati za Bjelorusiju. "Ali naši izgledi leže između 'loših' i 'užasnih'", kaže on.

Sergej Tokarev je siguran da će ukrajinska tehnološka budućnost izgledati sasvim drugačije. Mnoge zapadne tvrtke već prelaze s ruskih na ukrajinske partnere. Prema Tokarevu, brojni talenti zajedno s ogromnom međunarodnom solidarnošću jamče uspjeh: "Kada rat završi stvorit ćemo IT raj u Ukrajini i postati pravi gospodarski motor."

