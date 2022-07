Iste plaće za nogometašice i nogometaše?

Njemački kancelar Olaf Scholz je čestitao njemačkoj reprezentaciji na plasmanu u finale i najavio da će otputovati u London kako bi s tribina bodrio prvu momčad DFB-a (Njemački nogometni savez). Finale će na licu mjesta pratiti i savezna ministrica policije (zadužena i za sport) Nancy Faeser. Ona je uživo s tribina pratila i polufinalni meč DFB-a.

Hoće li sportski uspjesi rezultirati poboljšanjem statusa ženskog nogometa, hoće li i nogometašice ubuduće dobiti više prostora u medijima, hoće li biti bolje plaćene? To će ponajprije ovisiti o DFB-u koji je do sada zakazao po tom pitanju. Nogometni savez nije to uspio napraviti u prošlosti – sportski analitičari kritiziraju nacionalni savez da je „prespavao" velike uspjehe ženskog „Elfa" u prošlosti – osvajanje olimpijskog zlata, dvije titule prvakinja svijeta, osam titula najbolje momčadi Europe.

Olaf Scholz

Veliko zanimanje javnosti

Zanimanje javnosti postoji. Nijemci vole ženski nogomet, to pokazuju i podaci o gledanosti izravnih prijenosa s Europskog prvenstva. Po podacima kompanije AGF Videoforschung koja je istražila profil gledatelja, samo je uzbudljivi polufinalni meč A-reprezentacije protiv Francuske (2:1) pogledalo 12 milijuna osoba starijih od tri godine – to je tržišni udio od 47%, kaže za agenciju dpa Kerstin Niederauer-Kopf, šefica AGF-a. Većina gledatelja su bili muškarci:

„Ipak treba reći da je zanimanje ženske publike bilo visoko, utakmicu je pogledalo oko 5,2 milijuna gledateljica starijih od 14 godina, to znači da su žene imale udio od oko 40%." Sjajni nastupi ženskog „Elfa" pogotovo privlače pažnju mlađih ciljnih skupina. Po podacima AGF-a, stopa gledanosti u skupini 14-29 godina iznosila je skoro 60 posto.

Kancelar leti u London

Olaf Scholz (SPD) je prvi njemački kancelar koji će u nedjelju na rasprodanom Wembleyu (90.000 gledatelja) uživo pratiti finalni nastup ženske nogometne reprezentacije na nekom velikom turniru. Njegova prethodnica Angela Merkel (CDU) je doduše s tribina pratila finale Svjetskog prvenstva za žene, koje je odigrano 2011. u Njemačkoj – ali tada su u finalu snage odmjerile nogometašice Japana i SAD-a.

Kancelar je od samog početka Europskog prvenstva javno komentirao nastupe „Elfa", osobno ili preko svojih glasnogovornika čestitao na pobjedama i pritom usmjeravao fokus na, kako on kaže, nepravedne razlike u tretmanu žena i muškaraca u nogometu.

Dosta je pažnje sredinom srpnja izazvao jednim tvitom u kojem je prilično direktno kritizirao razlike u plaćama između nogometaša i nogometašica: „Mi smo u 2022. Žene i muškarci bi trebali biti podjednako plaćeni. To vrijedi i za sport, a pogotovo za nacionalnu reprezentaciju", napisao je Scholz.

„Elf" u dobroj formi

Za to vrijeme su njemačke nogometašice počele s pripremama za finalni meč protiv Engleske. Ekipu izbornice Martine Voss-Tecklenburg u pohodu na devetu kontinentalnu titulu predvodit će golgeterica Alexandra Popp. S pet pobjeda u prvih pet nastupa na Europskom prvenstvu, Njemice su potvrdile pobjednički mentalitet i ponovno dokazale da su turnirska ekipa. „Elf" je tako raspršio sve sumnje koje su postojale u Njemačkoj nakon nekoliko blijedih nastupa i loše forme koje su igračice pokazale proteklih mjeseci. Posljednji trijumf na nekom velikom turniru Njemice su ostvarile na Olimpijskim igrama 2016.

Engleska će, kako se očekuje, biti najjači suparnik na turniru, no u redovima dvostrukih prvakinja svijeta vlada veliki optimizam: „Ja sam tu već deset godina i još nikada nisam doživjela ovakav timski duh", kaže Popp. Sraz s Engleskinjama je repriza finala iz 2009. Tada je DFB „pregazio" protivnice 6:2 i zabilježio najveću pobjedu u finalu prvenstava Europe. Njemačka ženska nogometna reprezentacija do sada nikada nije poražena u finalu kontinentalnog turnira. Osam nastupa. Osam pobjeda.

13 godina nakon finala iz Helsinkija puno toga se promijenilo u ženskom nogometu. Sada se vodi široka društvena debata oko ravnopravnosti spolova, pa i po pitanju plaća. Kancelarov posjet finalnom meču mogao bi dodatno intenzivirati tu diskusiju. Stvari se mijenjaju. Čak je i sportski magazin Kicker po prvi put u svojoj povijesti na naslovnici kao top-temu objavio priču o nogometašicama.

Alexandra Popp

„To su igračice koje široka javnost vjerojatno do prije nekoliko tjedan uopće nije ni poznavala, a sad svi o njima pričaju. To je upravo ono što mi želimo i što nam je potrebno", izjavio je predsjednik DFB-a Bernd Neuendorf. I dodao kako su njemačke reprezentativke „veleposlanice ženskog nogometa".

„Equal Pay" u sportu?

Mogu li se te veleposlanice nadati povećanju premija za sportske uspjehe, kako je to zahtijevao i kancelar Scholz? Na 30.000 eura za ulazak u finale, te 60.000 eura za osvajanje titule? Teško. Šef DFB-a kaže da su pregovori oko premija već zaključeni. Ali čini se da tu još nije izrečena posljednja riječ. Poslovođa DFB-a Oliver Bierhoff je naime ponovno poslao poziv kancelaru Scholzu da zajedno popričaju i o „Equal Pay" za sportašice.

