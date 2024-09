Iris-T SLM: njemačka reakcija na Putina

Njemačka ima novi sustav protuzračne obrane. U nazočnosti saveznoga kancelara Olafa Scholza i ministra obrane Borisa Pistoriusa, vojnikinje i vojnici su u Todendorfu na sjeveru zemlje preuzeli prvu jedinicu sustava Iris-T SLM. Kako je predviđeno, uskoro bi Bundeswehr trebao dobiti još pet jedinica tog sustava.

Todendorf će, kao lokacija prve jedinice, i ubuduće igrati važnu ulogu u izgradnji zajedničke europske protuzračne obrane. Naime, na toj lokaciji bi se trebalo obučavati vojnikinje i vojnike iz cijele Europe – to bi trebao biti dio europskog sustava protuzračne i proturaketne obrane (European Sky Shield), u koji je uključena 21 zemlja.

Počela obuka ukrajinskih vojnika

Iris-T SLM se već koristi u Ukrajini Foto: Air Force Ukraine

U Todendorfu zato nastaje centar za obuku, u kojem se već sad trenira ukrajinske vojnike. Pistorius zato govori o „Zeitenwende“ (prekretnici) u praktičnom životu. „Zeitenwende“ je pojam koji je kancelar Scholz iskoristio nekoliko dana nakon početka ruske agresije na Ukrajinu, pojam kojim je najavio radikalnu promjenu njemačke vanjske i sigurnosne politike.

Todendorf se nalazi na obali Baltičkog mora. To je mjesto odabrano kao lokacija na kojem će se nalaziti proturaketna jedinica budućeg europskog sustava. „Vi svakodnevno demonstrirate da se možemo osloniti na naš Bundeswehr“, rekao je ministar Pistorius prilikom predaje sustava Iris-R SLM pripadnicima Njemačke vojske.

Što je Iris-T SLM?

Iris-T SLM je sustav koji proizvodi njemački koncern Diehl u Überlingenu. On se koristi za zaštitu naseljenih područja, zgrada i postrojenja. Iris-T SLM se može upotrijebiti u borbi protiv dronova, zrakoplova, helikoptera i krstarećih projektila – na udaljenosti do 40 kilometara i na visini do 20 kilometara.

Borbena jedinica sustava Iris-T SLM se sastoji od zapovjednog mjesta, radarskog uređaja, te nekoliko uređaja za ispaljivanje navođenih projektila.

Važnost projekta

Novi sustavi su, kako je rekao Pistorius, dokaz nove njemačke sposobnosti djelovanja: „Mi demonstriramo kako funkcionira proces nabavke kada industrija i vojska djeluju koordinirano“, rekao je. „S našim njemačkim sustavom mi naglašavamo sveukupni performans Njemačke kao visokotehnološke zemlje“, dodao je savezni ministar obrane.

Važnost projekta je naglasio i savezni kancelar Scholz. U Todendorfu je on još jednom podsjetio zbog čega Njemačka nabavlja ukupno šest novih jedinica protuzračne obrane Iris-T SLM. „Ovo nije bilo kakav projekt“, rekao je SPD-ov političar. „Ovdje se, bez ikakvog pretjerivanja, radi o očuvanju sigurnosti i mira u Europi.“

„Bilo bi neodgovorno ne reagirati" na Putina

Ruski predsjednik Vladimir Putin već godinama se naoružava ponajprije u području raketa i krstarećih projektila, on je prekršio sporazume o razoružanju, kazao je Scholz: „On je stacionirao rakete sve do Kalinjingrada, to je 530 kilometara zračne linije do Berlina. Bilo bi neodgovorno na to ne reagirati“, dodao je Scholz.

Olaf Scholz Foto: Chris Emil Janssen/dpa/picture alliance

Savezna vlada je Ukrajini već isporučila četiri jedinice sustava Iris-T SLM, te tri jedinice srodnog sustava Iris-T SLS koje proizvodi firma Diehl Defence iz savezne zemlje Baden-Württemberg. I tamo su se dokazali u obrani od ruskih napada, napomenuo je. Scholz je dodao kako su Ukrajinci uz pomoć sustava Iris-T oborili 250 krstarećih projektila, dronova i raketa.

“Njemačka podrška Ukrajini ne posustaje. Mi smo na vrijeme djelovali i tako pravodobno riješili ugovore i financiranje, tako da se Ukrajina i ubuduće može osloniti na nas”, potvrdio je Scholz. To je bila i njegova reakcije na zahtjeve BSW-a (Savez Sarah Wagenknecht), stranke koja je od savezne vlade u Berlinu zatražila da se više fokusira na diplomaciju, umjesto na isporuku oružja Kijevu.